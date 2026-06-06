search
ΣΑΒΒΑΤΟ 06.06.2026 06:50
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Μητσοπούλου ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

06.06.2026 06:25

ΣΥΡΙΖΑ: Σκληρή μάχη στην Κεντρική Επιτροπή, μετά τη στήριξη Φάμελλου σε Τσίπρα– Αντιεσήγηση κατεβάζει ο Πολάκης, τι θα κάνουν Παππάς και Δούρου

06.06.2026 06:25
FAMELLOS_TSIPRAS

Καθαρή θέσης στήριξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, πήρε χθες ο Σωκράτης Φάμελλος με την εισήγησή του στην Πολιτική Γραμματεία η οποία εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία και επί της οποίας καλείται να τοποθετηθεί σήμερα η Κεντρική Επιτροπή.

Με αυτό τον τρόπο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να ικανοποιεί βουλευτές και στελέχη του «τσιπρικού» κλίματος που πιστεύουν ότι δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, όπως αρκετοί ανέφεραν και στην χθεσινή συνεδρίαση, άρα στην πράξη λένε «όχι» χωριστό ψηφοδέλτιο από τον ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι κερδίζει χρόνο όσον αφορά την προσπάθεια να αποτρέψει την εικόνα άμεσης διάλυσης του κόμματος συγκρατώντας εντός, για όσο το δυνατό μεγαλύτερο διάστημα, τους βουλευτές και τα στελέχη που θέλουν και φιλοδοξούν να βρεθούν στο κόμμα Τσίπρα. Ωστόσο τα στελέχη της μειοψηφίας αντιλαμβάνονται αυτή τη γραμμή, ως γραμμή διάλυσης δια της διολισθήσεως ή διάχυσης του ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα Τσίπρα. Ο Παύλος Πολάκης σε δηλώσεις του χθες, μίλησε για  σχέδιο που οδηγεί σε «απορρόφηση», «αναστολή» ή «αδρανοποίηση». Στην δε τοποθέτησή του στο όργανο καταλόγισε στην ηγεσία ότι η πρότασή της αποβλέπει σε «δανεισμό» στελεχών στο κόμμα Τσίπρα, με ατομικές συμφωνίες, αντί για κεντρική συμφωνία συνεργασίας μεταξύ κομμάτων.

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, θα υπάρξει η κεντρική εισήγηση με βάση την πρόταση Φάμελλου και αντιπαραθετική εισήγηση από την πλευρά Πολάκη. Άλλα στελέχη από τη μειοψηφία, που διαφωνούν με τον Φάμελλο, όπως ο Νίκος Παππάς και η Ρένα Δούρου, κ.ά. προσανατολίζονται σε κατάθεση τροπολογίας στην κεντρική εισήγηση, με την οποία θα ζητείται οδικός χάρτης για τις συνεργασίες με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Αυτή η μερίδα στελεχών αποφεύγει να ταυτιστεί με το χανιώτη βουλευτή φοβούμενοι πως θα κατηγορηθούν ότι είναι κατά της συνεργασίας με Τσίπρα. 

Ο Νίκος Παππάς σε ανάρτησή του μετά την Πολιτική Γραμματεία επέμεινε μεταξύ άλλων στην ανάγκη να υπάρξει άμεση επικοινωνία Φάμελλου – Τσίπρα προκειμένου να υπάρχει επίσημη ενημέρωση για τη συνεργασία. Πρότεινε επίσης να ξεκινήσει η προεκλογική προετοιμασία και να συγκροτηθεί επιτροπή για τις συμμαχίες που θα έρθει σε επαφή με τους Κοτζιά, Κατσέλη, Τσίπρα, Νέα Αριστερά, στελέχη που κινούνται αυτόνομα, κ.ο.κ.

Αν και στην χθεσινή Πολιτική Γραμματεία το κλίμα δεν «ξέφυγε», σήμερα αναμένονται υψηλοί τόνοι και σκληρές τοποθετήσεις και από τις δύο πλευρές, δηλαδή από όσους συντάσσονται με την εισήγηση και όσους διαφωνούν με αυτή. Σε ό,τι αφορά τους συσχετισμούς, άλλα στελέχη εκτιμούν ότι θα υπάρξει και στην Κ.Ε. άνετη επικράτηση της εισήγησης Φάμελλου, άλλοι όμως αναφέρουν ότι υπάρχει θολή εικόνα των συσχετισμών. Τόσο γιατί έχουν υπάρξει αντικαταστάσεις μελών ύστερα από αποχωρήσεις «τσιπρικών», των οποίων οι απόψεις δεν είναι χαρτογραφημένες. Όσο και γιατί υπάρχουν μέλη του οργάνου που δεν είναι στοιχισμένα πίσω από πρόσωπα της μειοψηφίας ωστόσο βλέπουν στην εισήγηση του προέδρου, «ρευστοποίηση» του κόμματος, με την οποία διαφωνούν. Πιθανόν αυτό σημαίνει όχι ότι «παίζεται» κάποια ανατροπή, αλλά ότι η μειοψηφία μπορεί να εμφανιστεί ελαφρώς ενισχυμένη.

Δεν είναι σαφές πάντως, πώς θα αντιδράσουν στελέχη της μειοψηφίας αν δεν περάσει η άποψή τους.

Φάμελλος: Στηρίζουμε την ΕΛ.Α.Σ. -Στόχος η ιστορική συνέχεια των ιδεών μας σε μια ευρύτερη συμπαράταξη

Σε ό,τι αφορά την εισήγηση Φάμελλου, η οποία εμφανίστηκε πολλά «κλικ» πιο προωθημένη απ’ ό,τι ορισμένοι ανέμεναν, ώστε να διαλυθεί κάθε αμφιβολία για τις προθέσεις του αυτή είχε κεντρικό στοιχείο το καλωσόρισμα του κόμματος Τσίπρα και τη δήλωση όχι απλώς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δε θα είναι απέναντι, αλλά ότι στηρίζει την πρωτοβουλία αυτή.

«Θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την Ελληνική Αριστερή ΣυμπαράταξηΣτεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, τη στηρίζουμεδεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά»,ανέφερε χαρακτηριστικά. Σημείωσε πως η ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης είναι «μείζον πολιτικό γεγονός» και «θετική πολιτική εξέλιξη», την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ «δεν αντιμετωπίζει αντιπαραθετικά»

Ενδιαφέρον είχε μία ακόμη αναφορά που επιτρέπει ερμηνείες περί «διάχυσης»: «στόχος και δέσμευσή μας είναι η ιστορική πολιτική συνέχεια των ιδεών και της παρακαταθήκης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, της Ανανεωτικής Αριστεράς, της Προοδευτικής Συμμαχίας, σε μία ευρύτερη ανασύσταση και συμπαράταξη του προοδευτικού χώρου, αξιοποιώντας και την ιστορική εμπειρία των μετεξελίξεων του αριστερού-προοδευτικού χώρου».

Τέλος ο Σωκράτης Φάμελλος απευθυνόμενος στους βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας υπενθύμισε την ανάγκη να υπηρετούν και να τιμούν τη λαϊκή εντολή.

Διαβάστε επίσης:

Τσίπρας για Γιώργο Σουφλιά: Διακρίθηκε για το ήθος και τη συγκρότησή του

Μητσοτάκης για Γιώργο Σουφλιά: Ως υπερήφανο τέκνο της Θεσσαλίας άφησε το δικό του αποτύπωμα στη σύγχρονη ιστορία ολόκληρης της χώρας

Παππάς: Ο Φάμελλος να καλέσει τον Τσίπρα, προσβλητικά τα σενάρια αναστολής του ΣΥΡΙΖΑ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ELLINIKO
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η μπετοσυμμορία και ο μοναχικός πύργος του Ελληνικού

trapeza bank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 8 έως 12 Ιουνίου

polakis koymoyndouroy – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολάκης μετά την ανάρτηση Σιακαντάρη: Ντροπή σε όσους υπηρετούν χωρίς αιδώ το σχέδιο ρευστοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ – Θα τα πούμε αύριο στην ΚΕ

merkel
ΚΟΣΜΟΣ

Η Μέρκελ στηρίζει Μερτς και παραδέχεται τα λάθη της: Η μεταναστευτική πολιτική μου συνέβαλε στην άνοδο της ακροδεξιάς AfD

drone-lefkada
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία ζητάει «συγγνώμη» για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα και κατηγορεί τη «συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
canolli_almiro_sintagi
CUCINA POVERA

Αλμυρά κανόλι από ψωμί του τοστ

paralia-new
TRAVEL

Ποια ελληνική παραλία αναδείχθηκε η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο (Video)

syntaxeis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Αναδρομικά-«ανάσα» έως 7.800 ευρώ μετά από δικαστικό μπλόκο στον ΕΦΚΑ

xristopoulou
LIFESTYLE

Χριστοπούλου μετά το τέλος του Real View: «Εγώ δεν είμαι η Μουτίδου κι έχω περάσει πολύ καλά αυτή τη σεζόν» (Video)

giorgos-siakadaris
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Θρίλερ» με ανάρτηση Σιακαντάρη: Χαιρέτισε την εισήγηση Φάμελλου, μίλησε για ένταξη στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΛΑΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 06.06.2026 06:09
ELLINIKO
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η μπετοσυμμορία και ο μοναχικός πύργος του Ελληνικού

trapeza bank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 8 έως 12 Ιουνίου

polakis koymoyndouroy – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολάκης μετά την ανάρτηση Σιακαντάρη: Ντροπή σε όσους υπηρετούν χωρίς αιδώ το σχέδιο ρευστοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ – Θα τα πούμε αύριο στην ΚΕ

1 / 3