Τσίπρας για Γιώργο Σουφλιά: Διακρίθηκε για το ήθος και τη συγκρότησή του

Τη θλίψη του για τον θάνατο του Γιώργου Σουφλιά εξέφρασε ο Αλέξης Τσίπρας, κάνοντας λόγο για «έναν πολιτικό που διακρίθηκε για το ήθος και τη συγκρότησή του», και «έναν ευγενή άνθρωπο».

«Με ιδιαίτερο σεβασμό αποχαιρετούμε τον Γιώργο Σουφλιά, έναν πολιτικό που διακρίθηκε για το ήθος και τη συγκρότησή του, έναν ευγενή άνθρωπο. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους του ανθρώπους», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας στο συλλυπητήριο μήνυμά του για τον θάνατο του Γιώργου Σουφλιά.

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