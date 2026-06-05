Παππάς: Ο Φάμελλος να καλέσει τον Τσίπρα, προσβλητικά τα σενάρια αναστολής του ΣΥΡΙΖΑ

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Τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο καλεί ο Νίκος Παππάς να επικοινωνήσει άμεσα με τον Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να διαμορφωθεί ο οδικός χάρτης για τη συμπόρευση του ΣΥΡΙΖΑ, της ΕΛΑΣ και τον υπόλοιπων προοδευτικών δυνάμεων στις επερχόμενες εκλογές.
«O ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία είναι σε ιστορικό σταυροδρόμι. Είναι άμεση ανάγκη να ακυρωθεί η συνθήκη απομόνωσης και η δημοσκοπική κατάρρευση. Πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να λειτουργεί ως συντεταγμένο κόμμα», τονίζει ο Νίκος Παππάς.
Και προτείνει να γίνουν οι εξής τέσσερις ενέργειες:
«Τα σενάρια αυτοδιάλυσης, διάλυσης ή αναστολής είναι ανιστόρητα και προσβλητικά. Θα τα αποκρούσουμε. Είναι η ώρα για καθαρές κουβέντες», καταλήγει.
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