search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.06.2026 22:20
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.06.2026 21:15

Παππάς: Ο Φάμελλος να καλέσει τον Τσίπρα, προσβλητικά τα σενάρια αναστολής του ΣΥΡΙΖΑ

05.06.2026 21:15
nikos_pappas

Τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο καλεί ο Νίκος Παππάς να επικοινωνήσει άμεσα με τον Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να διαμορφωθεί ο οδικός χάρτης για τη συμπόρευση του ΣΥΡΙΖΑ, της ΕΛΑΣ και τον υπόλοιπων προοδευτικών δυνάμεων στις επερχόμενες εκλογές. 

«O ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία είναι σε ιστορικό σταυροδρόμι. Είναι άμεση ανάγκη να ακυρωθεί η συνθήκη απομόνωσης και η δημοσκοπική κατάρρευση. Πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να λειτουργεί ως συντεταγμένο κόμμα», τονίζει ο Νίκος Παππάς.

Και προτείνει να γίνουν οι εξής τέσσερις ενέργειες

  • 1. Να επικοινωνήσει άμεσα ο Σωκράτης Φάμελλος με τον Αλέξη Τσίπρα για να έχουμε την επίσημη ενημέρωση σε σχέση με τη συνεργασία.
  • 2. Να συγκροτηθεί και να λειτουργήσει το Εκτελεστικό Γραφείο, όπως προβλέπει το καταστατικό μας.
  • 3. Να προετοιμαστεί το κόμμα και η συμμαχία για την εκλογική μάχη. Να υπάρξει άμεση επαφή αρμόδιας επιτροπής από τον ΣΥΡΙΖΑ- Π.Σ. με Κοτζιά, Κατσέλη, Τσίπρα, Νέα Αριστερά, στελέχη που κινούνται αυτόνομα και με τα οποία ήμασταν μαζί κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης 2015-2019 αλλά και μετέπειτα.
  • 4. Να συγκροτηθεί στρογγυλό τραπέζι με τους συμμάχους για πρόγραμμα και διάταξη μάχης.

«Τα σενάρια αυτοδιάλυσης, διάλυσης ή αναστολής είναι ανιστόρητα και προσβλητικά. Θα τα αποκρούσουμε. Είναι η ώρα για καθαρές κουβέντες», καταλήγει.

Διαβάστε επίσης

ΠΓ ΣΥΡΙΖΑ: Με πλειοψηφία εγκρίθηκε η εισήγηση Φάμελλου για ΕΛΑΣ, στην ΚΕ πάει η αντιπαράθεση – Πίεση Παππά, ευθύνες στην ηγεσία για το 1,5% από Πολάκη

ΠΓ ΣΥΡΙΖΑ: Διαφωνίες με τη εισήγηση Φάμελλου για στήριξη ΕΛΑΣ – Ο Παππάς ζήτησε να γίνει τηλεφώνημα σε Τσίπρα, ευθύνες στην ηγεσία για το 1,5% επιρρίπτει ο Πολάκης

Σακελλαρίδης: «Επανεκκινούμε ως κόμμα» – Οι εκλογές, οι συνεργασίες και η κριτική σε Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
hells-angels
ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα:  Καταδικάστηκαν πέντε μέλη των Hells Angels που κουβαλούσαν μαζί τους μαχαίρια και γκλοπ 

dikastirio
ΕΛΛΑΔΑ

Αθώος ο μελισσοκόμος που συνελήφθη για τη φωτιά στο Άλσος Βεΐκου

giorgos-siakadaris
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Θρίλερ» με ανάρτηση Σιακαντάρη: Χαιρέτησε την εισήγηση Φάμελλου, μίλησε για ένταξη στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΛΑΣ

zelensky 6654- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πούτιν «εξακολουθεί να επιλέγει τον πόλεμο», λέει ο Ζελένσκι μετά την άρνηση του Ρώσου προέδρου να συναντηθούν

MITSOTAKIS_GENIKI_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Γιώργο Σουφλιά: Ως υπερήφανο τέκνο της Θεσσαλίας άφησε το δικό του αποτύπωμα στη σύγχρονη ιστορία ολόκληρης της χώρας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
paralia-new
TRAVEL

Ποια ελληνική παραλία αναδείχθηκε η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο (Video)

syntaxeis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Αναδρομικά-«ανάσα» έως 7.800 ευρώ μετά από δικαστικό μπλόκο στον ΕΦΚΑ

xristopoulou
LIFESTYLE

Χριστοπούλου μετά το τέλος του Real View: «Εγώ δεν είμαι η Μουτίδου κι έχω περάσει πολύ καλά αυτή τη σεζόν» (Video)

dendias- papastavrou- siakantaris – santseth – new
ΚΑΛΧΑΣ

Το Μαξίμου κόβει τoν «αέρα» Δένδια, το λάθος Παπασταύρου με το χωροταξικό, η δυσφορία Σιακαντάρη, το επικρατείας του ΠΑΣΟΚ και το παράδειγμα Σάντσεθ

kallithea
ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Η στιγμή που ιδιοκτήτης σπιτιού επιτίθεται σε επίδοξους διαρρήκτες – Τους κυνήγησε με ρόπαλο, σκληρές εικόνες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.06.2026 22:07
hells-angels
ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα:  Καταδικάστηκαν πέντε μέλη των Hells Angels που κουβαλούσαν μαζί τους μαχαίρια και γκλοπ 

dikastirio
ΕΛΛΑΔΑ

Αθώος ο μελισσοκόμος που συνελήφθη για τη φωτιά στο Άλσος Βεΐκου

giorgos-siakadaris
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Θρίλερ» με ανάρτηση Σιακαντάρη: Χαιρέτησε την εισήγηση Φάμελλου, μίλησε για ένταξη στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΛΑΣ

1 / 3