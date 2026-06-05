Παππάς: Ο Φάμελλος να καλέσει τον Τσίπρα, προσβλητικά τα σενάρια αναστολής του ΣΥΡΙΖΑ

Τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο καλεί ο Νίκος Παππάς να επικοινωνήσει άμεσα με τον Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να διαμορφωθεί ο οδικός χάρτης για τη συμπόρευση του ΣΥΡΙΖΑ, της ΕΛΑΣ και τον υπόλοιπων προοδευτικών δυνάμεων στις επερχόμενες εκλογές.

«O ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία είναι σε ιστορικό σταυροδρόμι. Είναι άμεση ανάγκη να ακυρωθεί η συνθήκη απομόνωσης και η δημοσκοπική κατάρρευση. Πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να λειτουργεί ως συντεταγμένο κόμμα», τονίζει ο Νίκος Παππάς.

Και προτείνει να γίνουν οι εξής τέσσερις ενέργειες:

1. Να επικοινωνήσει άμεσα ο Σωκράτης Φάμελλος με τον Αλέξη Τσίπρα για να έχουμε την επίσημη ενημέρωση σε σχέση με τη συνεργασία.

2. Να συγκροτηθεί και να λειτουργήσει το Εκτελεστικό Γραφείο, όπως προβλέπει το καταστατικό μας.

3. Να προετοιμαστεί το κόμμα και η συμμαχία για την εκλογική μάχη. Να υπάρξει άμεση επαφή αρμόδιας επιτροπής από τον ΣΥΡΙΖΑ- Π.Σ. με Κοτζιά, Κατσέλη, Τσίπρα, Νέα Αριστερά, στελέχη που κινούνται αυτόνομα και με τα οποία ήμασταν μαζί κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης 2015-2019 αλλά και μετέπειτα.

4. Να συγκροτηθεί στρογγυλό τραπέζι με τους συμμάχους για πρόγραμμα και διάταξη μάχης.

«Τα σενάρια αυτοδιάλυσης, διάλυσης ή αναστολής είναι ανιστόρητα και προσβλητικά. Θα τα αποκρούσουμε. Είναι η ώρα για καθαρές κουβέντες», καταλήγει.

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