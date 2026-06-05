ΠΓ ΣΥΡΙΖΑ: Με πλειοψηφία εγκρίθηκε η εισήγηση Φάμελλου για ΕΛΑΣ, στην ΚΕ πάει η αντιπαράθεση – Πίεση Παππά, ευθύνες στην ηγεσία για το 1,5% από Πολάκη

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας όπου η εισήγηση Φάμελλου πέρασε με “άνετη” πλειοψηφία, όπως ανέφεραν αρμόδιες πηγές. Στελέχη του οργάνου που στήριξαν την εισήγηση, αποχωρώντας από τη συνεδρίαση εκτίμησαν ότι και αύριο Σάββατο αναμένεται το αποτέλεσμα της συνεδρίασης της ΚΕ να είναι πλειοψηφικό υπέρ της μη ύπαρξης αντιπαραθετικού ψηφοδελτίου έναντι του Τσίπρα.

Στην έναρξη της συνεδρίασης, νωρίτερα, ο Σωκράτης Φάμελλος εισηγήθηκε την στήριξη στο κόμμα Τσίπρα (ΕΛ.Α.Σ.) και υποστήριξε πως θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με αυτό.

«Θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά», ανέφερε χαρακτηριστικά. Σημείωσε πως η ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης είναι «μείζον πολιτικό γεγονός» και «θετική πολιτική εξέλιξη», την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ «δεν αντιμετωπίζει αντιπαραθετικά». Ενδιαφέρον έχει η εξής αναφορά «στόχος και δέσμευσή μας είναι η ιστορική πολιτική συνέχεια των ιδεών και της παρακαταθήκης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, της Ανανεωτικής Αριστεράς, της Προοδευτικής Συμμαχίας, σε μία ευρύτερη ανασύσταση και συμπαράταξη του προοδευτικού χώρου, αξιοποιώντας και την ιστορική εμπειρία των μετεξελίξεων του αριστερού-προοδευτικού χώρου».

Τέλος ο Σωκράτης Φάμελλος απευθυνόμενος στους βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας υπενθύμισε την ανάγκη να υπηρετούν και να τιμούν τη λαϊκή εντολή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Παππάς ζήτησε από τον Σωκράτη Φάμελλο να πάρει τηλέφωνο τον Αλέξη Τσίπρα σε μια ύστατη προσπάθεια να διαπιστωθεί ποια είναι η στάση του στο ενδεχόμενο της συνεργασίας, με τον Φάμελλο να αναφέρει ότι μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει καμία επικοινωνία με τον πρώην πρωθυπουργό. Πάντως, άλλες πηγές αναφέρουν ότι ο Νίκος Παππάς ρώτησε τον Σωκράτη Φάμελλο αν έχει επικοινωνήσει με τον Αλέξη Τσίπρα κι εκείνος απάντησε ότι «η συζήτηση διεξάγεται δημόσια και με ανοιχτά χαρτιά».

Σε κάθε περίπτωση ο Νίκος Παππάς έδειξε πως διαφωνεί με την ακολουθούμενη στρατηγική καθώς ανέφερε πως «υπάρχει ανάγκη αλλαγών και όχι συνέχιση της στρατηγικής που έφτασε τον ΣΥΡΙΖΑ σε τόσο χαμηλά επίπεδα» για την οποία είπε «δε δόθηκε καμία εξήγηση».

Πολάκης: Ευθύνες σε Φάμελλο για το 1,5%

Κάθετη διαφωνία με την εισήγηση Φάμελλου, φέρεται να εξέφρασε ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος προσήλθε κανονικά και συμμετέχει στη συνεδρίαση. Ειδικότερα σύμφωνα με πληροφορίες, ο Παύλος Πολάκης αφού υπερασπίστηκε το έργο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ το διάστημα 2015-19 κι έκανε μια αναδρομή από το 2012 μέχρι σήμερα, επιρρίπτοντας ευθύνες τόσο στον Τσίπρα για «απουσία ουσιαστικής αντιπολίτευσης» το 2019-23, αλλά και για το διάστημα 2024 μέχρι σήμερα που «η ηγεσία Φάμελλου οδήγησε το κόμμα (δια της αδράνειας) στο δημοσκοπικό 1 – 1,5%».

Πιο ειδικά, για την υπέρβαση της σημερινής κατάστασης του κόμματος ο βουλευτής Χανίων κατά την τοποθέτησή του πρότεινε να ξεκινήσει η προεκλογική προετοιμασία παράλληλα με την προσπάθεια για τη συγκρότηση συμμαχικού σχήματος:

«Επειδή η τακτική της διαρκούς και χωρίς τέλους αναμονής οδηγεί στη σταδιακή απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και νομοτελειακά στη διάλυση του, καλώ όλες και όλους σε μια πολιτική απόφαση που θα διατρανώνει δημόσια ότι:

1. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα είναι και αύριο εδώ, πιστός στο όραμα της Αριστεράς για έναν καλύτερο και πιο δίκαιο κόσμο.

2. Βάζουμε τέλος στη ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Στόχος μας ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συμμετέχει ως κόμμα και όχι «δανείζοντας» στελέχη μετά από ατομικές συμφωνίες. Αν οι προσπάθειες μας για ενωτικό σχήμα δεν ευοδωθούν, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συμμετέχει στις εκλογές με τις προοδευτικές δυνάμεις και τα πρόσωπα που συνεκτιμούν την αναγκαιότητα και το επιθυμούν.

3. Η ελπίδα και οι προσπάθειες μας για το σχηματισμό ενός ενωτικού ψηφοδελτίου δεν σημαίνει ότι στο μεταξύ μπαίνουμε σε «χειμερία νάρκη». Σήμερα αποφασίζουμε την αναδιάταξη όλων των κομματικών δυνάμεων σε θέση εκλογικής μάχης και από αύριο κιόλας ξεκινάμε την εκλογική μας προετοιμασία κάνοντας ότι είναι απαραίτητο για να εξασφαλίσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε κάθε περίπτωση θα δώσει ισχυρό παρόν και στην επόμενη βουλή.

Αυτό συγκεκριμένα σημαίνει ότι αύριο στην Κ.Ε. προχωράμε στη:

α. Συγκρότηση επιτροπής ψηφοδελτίων, διεύρυνσης και συγκρότησης προοδευτικού πόλου

β. ⁠Συγκρότηση επιτροπής προγράμματος

γ. ⁠Συγκρότηση εκλογικής οργανωτικής επιτροπής

Η σημερινή πραγματικότητα απαιτεί από όλες και όλους μας να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και του ιστορικού μας καθήκοντος».

Θέση υπέρ της στήριξης της ΕΛ.Α.Σ. πήρε η Όλγα Γεροβασιλη λέγοντας πως δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο.

Σε ανάλογο κλίμα κινήθηκε ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο οποίος είπε πως είναι αδιανόητο να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο και ότι “πρέπει να παρακολουθήσουμε με θετικό τρόπο τις ανασυνθετικές διαδικασίες που συντελούνται δίπλα μας και να συμβάλουμε θετικά σ’ αυτές” καθώς “παλέψαμε πολύ γι’ αυτές”.

Η Ρένα Δούρου, καταρχάς εξέφρασε ενόχληση για την απουσία ενημέρωσης τονίζοντας πως η εμπιστοσύνη έχει διαρραγεί. «Τρεις μήνες τώρα λειτουργούμε χωρίς ενημέρωση με παραπολιτικά με ψευδοδιλλήματα με την εμπιστοσύνη να έχει διαρραγεί» ανέφερε μεταξύ άλλων. Επίσης σημείωσε πως «αυτή η εισήγηση που ήρθε είναι πιο πίσω από τον Μάρτιο». «Με δεδομένο πως τρεις μήνες δεν συνεδριάσαμε θα πρέπει τη Δευτέρα το πρωί τα μέλη μας να έχουν εχέγγυα πώς θα λειτουργήσουμε» υπογράμμισε και πρότεινε «να συγκροτηθεί μια επιτροπή για το πώς θα δράσουμε, να υπάρχει χρονοδιάγραμμα και οι προτάσεις της να τεθούν στον Αλέξη Τσίπρα, στο ΠΑΣΟΚ και στα άλλα προοδευτικά κόμματα – σχηματισμούς».

Στοιχεία απο τις τοποθετήσεις Γιάννη Μπουλεκου και Χρήστου Λαμπριδη: «Η χώρα διέρχεται μια σοβαρή κρίση που δημιουργεί τεράστιες δυσκολίες στη μεγάλη πλειονότητα της κοινωνίας. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για ένα κοινό ψηφοδέλτιο νίκης προοδευτικών δυναμεων στις επόμενες εκλογες είναι όχι μόνο απαραίτητη αλλά και η μόνη ρεαλιστική. Οι συνεργασίες ωστόσο είναι αναγκαίες αλλά δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την πολιτική. Γι αυτό πιστεύουμε ότι ούτε μπορούμε να αναθέσουμε σε άλλους τη διαμόρφωση ενός πολιτικού σχεδίου νίκης με τον ΣΥΡΙΖΑ ρευστοποιημένο και απών ούτε να προχωρήσουμε σε επιλογές απομονωτισμού και περιθωριοποίησης. Είναι αναγκαία η ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ και η ισχυροποίηση του προκειμένου να συμβάλλει στο κοινό σχέδιο νίκης».

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