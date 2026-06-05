Βουλή: Διαβιβάστηκε δικογραφία μετά από μήνυση Κωνσταντοπούλου σε Φλωρίδη για συκοφαντική δυσφήμηση

Δικογραφία σε βάρος του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη διαβιβάστηκε στη Βουλή, ύστερα από μήνυση της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας μήνυσε τον υπουργό με αφορμή όλα όσα είπε εις βάρος της από το βήμα της Ολομέλειας τον Ιούνιο του 2025 κατά τη συζήτηση για την σύσταση Προανακριτικής για τα Τέμπη.

Εκεί ο Γιώργος Φλωρίδης είχε καταγγείλει από το βήμα πως η Ζωή Κωνσταντοπούλου υπήρξε συνήγορος βιαστή και πως με την ιδιότητά της αυτή υπέβαλε τα θύματα σε 7ετή δικαστικά «βασανιστήρια».

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