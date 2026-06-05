Χανιά: Εργάτης έπεσε από σκαλωσιά και τραυματίστηκε στο κεφάλι

Ένα ακόμη εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στη Δυτική Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, το απόγευμα της Πέμπτης εργάτης που εκτελούσε εργασίες πάνω σε σκαλωσιά στην περιοχή Αρώνι Ακρωτηρίου βρέθηκε στο κενό, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Από την πτώση, ο εργαζόμενος υπέστη εξάρθρωση ώμου και τραύμα στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου νοσηλεύεται.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά εργατικών ατυχημάτων που έχουν σημειωθεί τις τελευταίες ημέρες στη Δυτική Κρήτη.

Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα της Τετάρτης σημειώθηκε σοβαρό εργατικό ατύχημα στο Ρέθυμνο, όταν νεαρός εργαζόμενος σε κρεοπωλείο τραυματίστηκε βαριά στο χέρι, όταν αυτό εγκλωβίστηκε σε μηχανή κιμά.

Παράλληλα, τη Δευτέρα είχε προηγηθεί εργατικό δυστύχημα στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά, με θύμα έναν 69χρονο εργάτη.

Έτσι, μέσα σε μόλις πέντε ημέρες, στη Δυτική Κρήτη έχουν καταγραφεί δύο εργατικά ατυχήματα και ένα εργατικό δυστύχημα, προκαλώντας έντονο προβληματισμό για τις συνθήκες ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

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