Εργατικό δυστύχημα στα Χανιά: Νεκρός εργάτης που έπεσε από ύψος 5 μέτρων

Ένα ακόμη εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε χθες, αυτή τη φορά στα Χανιά.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, ένα 70χρονος εκτελούσε εργασίες σε κατάστημα στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων και περίπου στις 17:30 έπεσε από ύψος 5 μέτρων, με αποτέλεσμα να τραυμαστιστεί σοβαρά στο κεφάλι.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, πλήρωμα του οποίου τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χανίων. Ο 70χρονος από την πτώση υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και λίγο αργότερα εξέπνευσε.

