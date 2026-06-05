Επίσημη η παραίτηση Αχτσιόγλου – Την έδρα παίρνει ο Δραγασάκης

Ανακοινώθηκε και επισήμως στην Ολομέλεια της Βουλής η επιστολή της Έφης Αχτσιόγλου προς τον πρόεδρο του Σώματος Νικήτα Κακλαμάνη, με την οποία τον ενημερώνει για την απόφασή της να παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα.

Την έδρα καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών εκ των υποψηφίων στη Δυτική Αθήνα με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του Ιουνίου του 2023, δηλαδή ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, Γιάννης Δραγασάκης. Σύμφωνα με συγκλίνουσες πληροφορίες, ο Γιάννης Δραγασάκης θα επιστρέψει στα κοινοβουλευτικά έδρανα ως ανεξάρτητος, καθώς δεν προτίθεται να παραμείνει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Αυτό σημαίνει ότι, όπως όλα δείχνουν, αμέσως μόλις ορκιστεί βουλευτής σε επόμενη συνεδρίαση της Ολομέλειας, στη συνέχεια θα στείλει επιστολή ανεξαρτητοποίησης προς τον πρόεδρο της Βουλής.

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