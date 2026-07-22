Κέρκυρα: Ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα και διακοπές ρεύματος

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Ραγδαία ήταν η αλλαγή του καιρού στην Κέρκυρα το βράδυ της Τρίτης. Από τον καύσωνα και τις υψηλές θερμοκρασίες κα την άπνοια, σε λίγα λεπτά δυνατός άνεμος έκανε την εμφάνιση του.

Προβλήματα δημιούργησε στην Κέρκυρα η απότομη αυτή αλλαγή του καιρού με δυνατούς ανέμους και ισχυρή βροχόπτωση.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα σημειώθηκαν αρχικά στα Διαπόντια Νησιά και στη συνέχεια στην Κέρκυρα.

Σε λίγα λεπτά της ώρας ξεριζώθηκαν δέντρα, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Κέρκυρα, ενώ δημιουργήθηκαν προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Έχει βυθιστεί στο σκοτάδι τμήμα του νησιού.

Η Πυροσβεστική και η Πολιτική Προστασία έχουν κινητοποιηθεί για να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία σε σημεία όπου δένδρα έχουν κλείσει δρομους.

Παράλληλα συνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ εργάζονται να αποκαταστήσουν το δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Σύμφωνα με το corfutvnews.gr, στο βόρειο συγκρότημα κυρίως, ο άνεμος ήταν ιδιαίτερα δυνατός. Προβλήματα υπάρχουν και χρειάζεται προσοχή στην εθνική οδό Πελεκά, στην εθνική οδό Παλαιοκαστρίτσας, στον Κάτω Γαρούνα, στον Άγιο Μάρκο αλλα και σε περιοχές στην Βόρεια Κέρκυρα.

Χωρις ρεύμα έχουν μείνει περιοχές στον Βορρά λόγω πτώσης κλαδιών σε καλώδια της ΔΕΗ αλλά και σε άλλα σημεία.

Απο τις πτώσεις δένδρων στα καλώδια προκλήθηκαν δύο φωτιές ,στο χωριό Περουλάδες και στον Αλμυρό Αχαράβης που γρήγορα τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο.

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