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22.07.2026 11:27

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης – Θερμοκρασίες έως και 43°C και καταιγίδες

22.07.2026 11:27
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  • Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε επικαιροποιημένο δελτίο για την αναμενόμενη άνοδο της θερμοκρασίας έως τους 43 βαθμούς Κελσίου στην ανατολική ηπειρωτική χώρα.
  • Οι περιοχές της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και της ανατολικής Πελοποννήσου θα καταγράψουν τις υψηλότερες τιμές του υδραργύρου κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας.
  • Παράλληλα, στα βόρεια τμήματα της χώρας προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από έντονους ανέμους και κεραυνούς.
  • Στη Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται επίσης τοπικές χαλαζοπτώσεις από τις απογευματινές ώρες, με τα φαινόμενα να παρουσιάζουν σταδιακή εξασθένηση αργά το βράδυ.

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Υψηλές θερμοκρασίες, έως και 43°C, αναμένονται να επηρεάσουν την ανατολική ηπειρωτική χώρα σήμερα, όπως σημειώνει στο επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού η ΕΜΥ.

Παράλληλα, στα βόρεια ηπειρωτικά αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Αναλυτικά η επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού:

«Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε στις 21-07-2026/1800 C επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο πέραν της προσθήκης της δεύτερης παραγράφου.

1. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται να επηρεάσουν την ανατολική ηπειρωτική χώρα σήμερα Τετάρτη 22-07-2026 με τις μέγιστες τιμές να εντοπίζονται στην περιοχή της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και της ανατολικής Πελοποννήσου.

2. Στα βόρεια ηπειρωτικά αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Πιο αναλυτικά:

1. Η μέγιστη θερμοκρασία προβλέπεται να φτάσει:

α. Στη Θεσσαλία τους 41 με 42 και τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου.

β. Στην ανατολική Στερεά τους 41 με 42 βαθμούς και ειδικότερα στην Αττική τους 39 και τοπικά στα ανατολικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

γ. Στην ανατολική Πελοπόννησο τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου.

2. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, θα εκδηλωθούν από τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία και βαθμιαία στη Θράκη. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από αργά το βράδυ.

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr)

Ενημερωθείτε και μέσω των επίσημων προειδοποιήσεων του Meteoalarm σε Ελλάδα και Ευρώπη».

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