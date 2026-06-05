Φάμελλος στην ΠΓ: Στηρίζουμε την πρωτοβουλία της ΕΛ.Α.Σ. στεκόμαστε δίπλα, τη βλέπουμε συντροφικά, όχι αντιπαραθετικά

«Θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά».

Αυτό αναφέρει στην εισήγησή του προς την Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελλος, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις ότι θα κινηθεί σε γραμμή στήριξης προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Σημειώνει επίσης πως «η διακήρυξη και η ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης αποτελούν μείζον πολιτικό γεγονός» και μιλά για «θετική πολιτική εξέλιξη, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν αντιμετωπίζει αντιπαραθετικά». Κι ακόμα τονίζει πως «είναι μια πρωτοβουλία που κινητοποιεί τους προοδευτικούς πολίτες, συμβάλλει θετικά στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου».

Διακηρύσσει επιπλέον ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει τα πάντα για να πετύχει μια ευρεία ενωτική σύγκλιση:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ήδη κάνει υπερβάσεις και θα κάνουμε όσες ακόμα απαιτούνται για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου.

Εργαζόμαστε ώστε να συμβάλλουμε και να συμμετέχουμε σε μία ευρεία ενωτική σύγκλιση και έκφραση των προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων, συλλογικοτήτων, προσωπικοτήτων, που είναι απαραίτητη για μία νικηφόρα εκλογική σύγκρουση με το καθεστώς Μητσοτάκη».

Επισημαίνει επιπλέον πως «στόχος και δέσμευσή μας είναι η ιστορική πολιτική συνέχεια των ιδεών και της παρακαταθήκης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, της Ανανεωτικής Αριστεράς, της Προοδευτικής Συμμαχίας, σε μία ευρύτερη ανασύσταση και συμπαράταξη του προοδευτικού χώρου, αξιοποιώντας και την ιστορική εμπειρία των μετεξελίξεων του αριστερού-προοδευτικού χώρου». Ιδιαίτερη σημασία προφανώς έχει η λέξη «μετεξέλιξη» σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο μιλά για την συνέχεια των ιδεών και όχι του κόμματος καθαυτού.

Τέλος, απευθυνόμενος στους βουλευτές του κόμματος, εν μέσω κλίματος αποχωρήσεων, τους υπενθυμίζει το χρέος να τιμήσουν την λαϊκή εντολή:

«Αναγκαία η ισχυρή δράση της ΚΟ και του συνολικά του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, τιμώντας και υπηρετώντας τη λαϊκή εντολή των πολιτών. Για να υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση στο καθεστώς Μητσοτάκη, αλλά και για να αναδεικνύονται οι προτεραιότητες ενός προοδευτικού προγράμματος».

Αναλυτικά η εισήγηση Φάμελλου:

«Η διεθνής κοινότητα βιώνει μια περίοδο βαθιάς αβεβαιότητας, αποσταθεροποίησης και πολλαπλών κινδύνων με αμφισβήτηση του διεθνούς δικαίου και των παγκόσμιων οργανισμών.

Η πολιτική Τραμπ – Νετανιάχου επαναφέρει τη στρατιωτική ισχύ ως βασικό εργαλείο άσκησης εξωτερικής πολιτικής, υπονομεύοντας τον ρόλο του ΟΗΕ. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιλέγει την ένοχη σιωπή και λειτουργεί ως πρόθυμος σύμμαχος των Τραμπ και Νετανιάχου.

Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι σαφής: οι διεθνείς διαφορές δεν λύνονται με βομβαρδισμούς και στρατιωτικές επεμβάσεις. Και η Ελλάδα οφείλει να πρωτοστατήσει σε πρωτοβουλίες ειρήνης, ασφάλειας και συνεργασίας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στέκεται αλληλέγγυος στον Παλαιστινιακό λαό και ζητά την άμεση αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους, σύμφωνα με το ομόφωνο ψήφισμα της Βουλής του 2015.

Η ηγεσία της ΕΕ αποδεικνύεται για ακόμη μία φορά κατώτερη των περιστάσεων. Δεν πρωταγωνιστεί σε πρωτοβουλίες ειρήνης και αποκλιμάκωσης, δεν προωθεί την ευρωπαϊκή ενοποίηση και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, αλλά παρακολουθεί τις εξελίξεις αμήχανη και σύρεται πίσω από τις επιλογές των ΗΠΑ. Εξαίρεση αποτελεί η στάση της κυβέρνησης Σάντσεθ.

Η ενίσχυση του ΑΚΕΛ στις πρόσφατες εκλογές της Κύπρου, αποτελεί ένα ελπιδοφόρο μήνυμα για τις προοδευτικές δυνάμεις.

Στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η κυβέρνηση συνεχίζει να επενδύει στην επικοινωνιακή εικόνα των «ήρεμων νερών», χωρίς να αντιμετωπίζει τον τουρκικό αναθεωρητισμό, κάτι που αποδεικνύεται και με τη θεσμοθέτηση της «Γαλάζιας Πατρίδας». Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υποστηρίζει τον διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου, με ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές, καθώς και την προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ.

Χρειαζόμαστε μια πολυδιάστατη ενεργητική εξωτερική πολιτική που θα υπηρετεί την ειρήνη, τη διεθνή νομιμότητα, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το παγκόσμιο φιλειρηνικό κίνημα είναι η πρώτη μας προτεραιότητα.

Η ακροδεξιά στροφή της Ευρώπης και της κυβέρνησης αποτυπώνεται και στη μεταναστευτική πολιτική. Δεν θα ανεχτούμε άλλες τραγωδίες στα ελληνικά και ευρωπαϊκά ύδατα. Δεν θα ανεχθούμε να γίνει η χώρα μας αποθήκη ψυχών. Δεν θα ανεχθούμε τη μεταφορά στην Ευρώπη και την Ελλάδα των πρακτικών της ICE του Ντόναλντ Τραμπ.

Στο εσωτερικό κορυφώνεται η πολιτική και κυβερνητική κρίση. Από τη μία η κοινωνική αδικία των πολύ χαμηλών εισοδημάτων, της χαμηλής αγοραστικής δύναμης, της ακραίας ακρίβειας και του υψηλού πληθωρισμού, που στερούν την ελπίδα και την προοπτική για τους νέους, και από την άλλη τα δισεκατομμύρια των υπερκερδών των καρτέλ, η ασυδοσία των «γαλάζιων ακρίδων», η διαφθορά και η διαπλοκή. Κάθε μέρα αποκαλύπτεται και ένα σκάνδαλο.

Η ανεργία καταγράφει νέα άνοδο. Η επισφάλεια στην εργασία διευρύνεται, η δημόσια Υγεία και η Παιδεία βρίσκονται στην εντατική και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πιέζονται από ένα νέο κύμα λουκέτων.

Την ώρα που ο αντιπρόεδρος της ΝΔ δηλώνει χωρίς αιδώ πως θα πρέπει να διαγραφούν τα χρέη μισού δισ. ευρώ από τα δανεικά και αγύριστα του κόμματός του, η κυβέρνηση επιτρέπει στα funds να παίρνουν τα σπίτια του κόσμου, ακόμα και τις πρώτες κατοικίες, για χρέη λίγων χιλιάδων ευρώ.

Αυτή είναι η ακροδεξιά, διεφθαρμένη και ακραία νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυταρχισμός, ασφυκτικοί περιορισμοί, φόροι και ακρίβεια για τους πολλούς και προνόμια για τους λίγους.

Ένα πραγματικό καθεστώς που λειτουργεί με όρους Μαφίας και παρακρατικούς μηχανισμούς προπαγάνδας.

Το σκάνδαλο των υποκλοπών, που η κυβέρνηση επιχειρεί με κάθε τρόπο να συγκαλύψει, παραμένει ανοιχτό. Ο καταδικασμένος Ταλ Ντίλιαν δείχνει ακόμη μία φορά προς το Μέγαρο Μαξίμου και την ΕΥΠ. Η ηγεσία της δικαιοσύνης φέρει και αυτή κραυγαλέες ευθύνες για τη συγκάλυψη.

Το κόμμα μας, τιμώντας τη λαϊκή εντολή, συνεχίζει να ασκεί με συνέπεια τον θεσμικό του ρόλο τόσο στη Βουλή όσο και στην Ευρωβουλή, προς όφελος πάντοτε των πολλών και όχι των λίγων και ισχυρών, που υπερασπίζεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Η πραγματικότητα επιβεβαιώνει τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και εκθέτει τον κ. Μητσοτάκη, όπως αποδείχτηκε με την δημοσιοποίηση των δισεκατομμυρίων υπερκερδών και της αισχροκέρδειας των διυλιστηρίων αλλά και της ανεπάρκειας της κυβέρνησης να τιθασεύσει την αύξηση των τιμών των καυσίμων, που έθεσα και με επίκαιρη ερώτηση στον ίδιο.

Με τεκμηριωμένες προτάσεις έχουμε παρέμβει σε πληθώρα θεμάτων: Για την ακρίβεια στα καύσιμα, για τον πρωτογενή τομέα, για τη δημόσια Υγεία, για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της ενίσχυσης της αγοραστικής δύναμης των πολιτών, για τη στεγαστική κρίση, για το τραπεζικό καρτέλ, για την ενέργεια, κ.α.

Η κυβέρνηση με υποκρισία μιλάει τώρα για την Συνταγματική Αναθεώρηση, ενώ καταπατά συνεχώς το Σύνταγμα και παραβιάζει την ανεξαρτησία των θεσμών και τα δικαιώματα των πολιτών. Και τολμά να μιλά για αναθεώρηση του άρθρου 86 το οποίο έχει πολλαπλώς χρησιμοποιήσει για να απαγορεύσει την έρευνα για ευθύνες υπουργών της.

Η συζήτηση για την Συνταγματική Αναθεώρηση είναι ουσιαστική ευκαιρία για προοδευτικό δημοκρατικό διάλογο.

Θέτουμε ως προτεραιότητες την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, την απεξάρτηση της διαδικασίας ελέγχου και δίωξης υπουργών από την κυβερνητική πλειοψηφία, τη θωράκιση των συνταγματικά κατοχυρωμένων Ανεξάρτητων Αρχών, το θέμα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, την προστασία του δημοσίου χώρου, του περιβάλλοντος και των δικτύων ενέργειας και μεταφορών, την προστασία της οικογένειας, τη διασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης, τη συνταγματική κατοχύρωση του ΕΣΥ, την εξασφάλιση στέγης, την προστασία σε ευάλωτους, την ενίσχυση της προστασίας των ατομικών και προσωπικών ελευθεριών, την ενίσχυση των θεσμών άμεσης δημοκρατίας, κ.α.

Η συζήτηση για την αναθεώρηση συνδέεται πρώτα από όλα με την ανάγκη της κοινωνίας να αλλάξει η κυβέρνηση.

Το αίτημα των πολιτών να υπάρξει συνεργασία και σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων, ώστε να φύγει αυτή η διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση είναι πάνδημο.

Εδώ και πάνω από 1,5 χρόνο ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει αποδείξει έμπρακτα πως μετατρέπει τη λαϊκή βούληση και τη λαϊκή ανάγκη σε πολιτική πρόταση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αγωνίζεται για την ενότητα και την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου γιατί είναι μία κοινωνική και πολιτική αναγκαιότητα αλλά και γιατί η ενότητα είναι ταυτοτικό στοιχείο των προοδευτικών και αριστερών πολιτών. Η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να προκύψει μέσα από περιχαρακώσεις και μοναχικές πορείες.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ήδη κάνει υπερβάσεις και θα κάνουμε όσες ακόμα απαιτούνται για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Βάζουμε τις ανάγκες της κοινωνίας πάνω από το κομματικό συμφέρον. Και σήμερα είναι ώρα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και στην ιστορία της Αριστεράς.

Αμέσως μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα τονίσαμε, πως οι δρόμοι μας δεν πρέπει να είναι αντιπαραθετικοί αλλά να συγκλίνουν. Θέσαμε ως προτεραιότητα την ενότητα και την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα.

Η διακήρυξη και η ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης αποτελούν μείζον πολιτικό γεγονός. Είναι μία θετική πολιτική εξέλιξη, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν αντιμετωπίζει αντιπαραθετικά.

Είναι μια πρωτοβουλία που κινητοποιεί τους προοδευτικούς πολίτες, συμβάλλει θετικά στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου.

Στην προσπάθεια να φύγει αυτή η διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση και να έχουμε προοδευτική κυβέρνηση, δεν περισσεύει κανείς. Θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά.

Σε αυτό το νέο πλαίσιο, εργαζόμαστε ώστε να συμβάλλουμε και να συμμετέχουμε σε μία ευρεία ενωτική σύγκλιση και έκφραση των προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων, συλλογικοτήτων, προσωπικοτήτων, που είναι απαραίτητη για μία νικηφόρα εκλογική σύγκρουση με το καθεστώς Μητσοτάκη.

Στόχος και δέσμευσή μας είναι η ιστορική πολιτική συνέχεια των ιδεών και της παρακαταθήκης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, της Ανανεωτικής Αριστεράς, της Προοδευτικής Συμμαχίας, σε μία ευρύτερη ανασύσταση και συμπαράταξη του προοδευτικού χώρου, αξιοποιώντας και την ιστορική εμπειρία των μετεξελίξεων του αριστερού-προοδευτικού χώρου.

Αναγκαία η ισχυρή δράση της ΚΟ και του συνολικά του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, τιμώντας και υπηρετώντας τη λαϊκή εντολή των πολιτών. Για να υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση στο καθεστώς Μητσοτάκη, αλλά και για να αναδεικνύονται οι προτεραιότητες ενός προοδευτικού προγράμματος.

Από όλους μας εξαρτάται αν οι δυνάμεις της Αριστεράς, της Οικολογίας και της Προόδου θα μετατρέψουν την κοινή διαπίστωση της κρίσης σε σχέδιο πολιτικής αλλαγής.

Οφείλουμε όλοι και όλες να αναλάβουμε τις ευθύνες που αναλογούν απέναντι στο λαό και τις ανάγκες της πατρίδας μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση και θα συνεχίσει να το κάνει».

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