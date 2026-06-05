Ηράκλειο: Live η ομιλία Σαμαρά σε εκδήλωση – Εν αναμονή ανακοινώσεων για νέο κόμμα;

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Στην εκδήλωση του think tank «Το Νόημα – Κρήτη» με θέμα «Προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο», στο Επιμελητήριο Ηρακλείου πραγματοποιεί ομιλία ο πρώην πρόεδρος της ΝΔ Αντώνης Σαμαράς.
Κεντρικός άξονας της συζήτησης είναι η Ελλάδα του αύριο και οι προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει.
Αυτό που, ωστόσο, όλοι αναμένουν είναι αν ο πρώην πρωθυπουργός ανοίξει τα χαρτιά του ως προς το αν θα προχωρήσει στην ίδρυση νέου πολιτικού φορέα.
Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, στην ερώτηση «Είναι κοντά το κόμμα, κύριε Πρόεδρε;», ο κ. Σαμαράς περιορίστηκε να πει: «Θα τα πούμε το απόγευμα τα άλλα».
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