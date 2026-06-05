search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.06.2026 20:11
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.06.2026 19:37

Ηράκλειο: Live η ομιλία Σαμαρά σε εκδήλωση – Εν αναμονή ανακοινώσεων για νέο κόμμα;

05.06.2026 19:37
samaras-7345

Στην εκδήλωση του think tank «Το Νόημα – Κρήτη» με θέμα «Προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο», στο Επιμελητήριο Ηρακλείου πραγματοποιεί ομιλία ο πρώην πρόεδρος της ΝΔ Αντώνης Σαμαράς.

Κεντρικός άξονας της συζήτησης είναι η Ελλάδα του αύριο και οι προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει. 

Αυτό που, ωστόσο, όλοι αναμένουν είναι αν ο πρώην πρωθυπουργός ανοίξει τα χαρτιά του ως προς το αν θα προχωρήσει στην ίδρυση νέου πολιτικού φορέα.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, στην ερώτηση «Είναι κοντά το κόμμα, κύριε Πρόεδρε;», ο κ. Σαμαράς περιορίστηκε να πει: «Θα τα πούμε το απόγευμα τα άλλα».

Διαβάστε επίσης:

Πέθανε σε ηλικία 85 ετών ο Γιώργος Σουφλιάς

Σακελλαρίδης: «Επανεκκινούμε ως κόμμα» – Οι εκλογές, οι συνεργασίες και η κριτική σε Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ

Όσα έγιναν στο ΠΣ ΠΑΣΟΚ: «Αντίπαλος η ΝΔ και οι πολιτικές της» – Η «ομάδα κρούσης», οι αιχμές Ανδρουλάκη για Τσίπρα και τα «καρφιά» Δούκα





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xamogelo_tou_paidiou
ΕΛΛΑΔΑ

Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση 14χρονης από τη Θεσσαλονίκη

karystaianou 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού: «Ο ελληνικός λαός θα μας δώσει την αυτοδυναμία» – Τι είπε για δημοσκοπήσεις, Τσίπρα και Τέμπη

the-invite_0506_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«The Invite»: Ένα δείπνο γεμάτο μυστικά για τους Olivia Wilde και Seth Rogen – Το δεύτερο trailer (photos/videos)

gallia exafanisi 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικός επίλογος στην έρευνα για την 11χρονη Λιάνα στη Γαλλία – Αναγνωρίστηκε η σορός της

tileorasi_diafimiseis_3010_1460-820_new
MEDIA

Πρώτο σε τηλεθέαση το 2-2 την Πέμπτη (4/6)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
paralia-new
TRAVEL

Ποια ελληνική παραλία αναδείχθηκε η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο (Video)

syntaxeis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Αναδρομικά-«ανάσα» έως 7.800 ευρώ μετά από δικαστικό μπλόκο στον ΕΦΚΑ

dendias- papastavrou- siakantaris – santseth – new
ΚΑΛΧΑΣ

Το Μαξίμου κόβει τoν «αέρα» Δένδια, το λάθος Παπασταύρου με το χωροταξικό, η δυσφορία Σιακαντάρη, το επικρατείας του ΠΑΣΟΚ και το παράδειγμα Σάντσεθ

kallithea
ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Η στιγμή που ιδιοκτήτης σπιτιού επιτίθεται σε επίδοξους διαρρήκτες – Τους κυνήγησε με ρόπαλο, σκληρές εικόνες

xristopoulou
LIFESTYLE

Χριστοπούλου μετά το τέλος του Real View: «Εγώ δεν είμαι η Μουτίδου κι έχω περάσει πολύ καλά αυτή τη σεζόν» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.06.2026 20:10
xamogelo_tou_paidiou
ΕΛΛΑΔΑ

Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση 14χρονης από τη Θεσσαλονίκη

karystaianou 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού: «Ο ελληνικός λαός θα μας δώσει την αυτοδυναμία» – Τι είπε για δημοσκοπήσεις, Τσίπρα και Τέμπη

the-invite_0506_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«The Invite»: Ένα δείπνο γεμάτο μυστικά για τους Olivia Wilde και Seth Rogen – Το δεύτερο trailer (photos/videos)

1 / 3