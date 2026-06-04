«Αδειάζει» ο Μαρινάκης τον Θεοχάρη που είπε ακροδεξιό τον Σαμαρά

Αποστάσεις από τον χαρακτηρισμό «ακροδεξιός» που απέδωσε στον Αντώνη Σαμαρά ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης κράτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αδειάζοντας με το γάντι το κυβερνητικό στέλεχος.

Όπως ανέφερε, οι χαρακτηρισμοί δεν συμβάλλουν στον δημόσιο διάλογο, ιδιαίτερα όταν αφορούν έναν πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργό της χώρας.

«Καλό είναι να αποφεύγονται οι χαρακτηρισμοί γενικά και ειδικά όταν μιλάμε για έναν πρώην πρόεδρο του κόμματος και πρώην πρωθυπουργό της χώρας, που προέρχεται από τη δική μας παράταξη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Μπορεί αυτή τη στιγμή να έχει διαγραφεί. Μπορεί να έχουμε διάσταση απόψεων σε θέσεις που άπτονται κυρίως των εθνικών μας θεμάτων. Έχουμε απαντήσει και θεωρώ με επάρκεια, αλλά οι χαρακτηρισμοί δεν προσφέρουν τίποτα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Όλα αυτά τη στιγμή που ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει αποσαφηνίσει αν θα προχωρήσει στην ίδρυση νέου πολιτικού φορέα, που θα μπορούσε να αντλήσει ψήφους από το κομματικό ακροατήριο της ΝΔ, κυρίως στο μπλοκ των… αντιμητσοτακικών.

Υπενθυμίζεται ότι η τοποθέτηση Θεοχάρη έγινε σε εκπομπή του Action24, όταν, σε ερώτηση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά, ο υφυπουργός Εξωτερικών απάντησε: «βεβαίως είναι και τώρα πια και οι θέσεις του δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα».

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