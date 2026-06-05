Όσα έγιναν στο ΠΣ ΠΑΣΟΚ: «Αντίπαλος η ΝΔ και οι πολιτικές της» – Η «ομάδα κρούσης», οι αιχμές Ανδρουλάκη για Τσίπρα και τα «καρφιά» Δούκα

Η ανάγκη συνολικής στράτευσης και διάταξης μάχης, επιβεβαιώθηκε στη σημερινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, αναφέρει σχετική ανακοίνωση μετά το τέλος της συνεδρίασης με στρατηγικό στόχο την πολιτική αλλαγή η οποία περνά μόνο μέσα από τη νίκη του ΠΑΣΟΚ, όπως έχει αποφασισθεί στο συνέδριο, η οποία εξελίχθηκε σε πεδίο εσωκομματικών μηνυμάτων και υπαινιγμών.

Υπό την πίεση των τελευταίων δημοσκοπήσεων που ρίχνουν το Κίνημα στην 3η θέση, μετά την εμφάνιση των νέων κομμάτων Τσίπρα και Καρυστιανού, ο Νίκος Ανδρουλάκης να επιχειρεί να κλείσει τα σενάρια συνεργασιών, ο Χάρης Δούκας επέμεινε στη θέση του υπέρ του διαλόγου για προοδευτικές συνεργασίες, βάζοντας στο στόχαστρο και την Άννα Διαμαντοπούλου.

Στρατηγικός στόχος η πολιτική αλλαγή με νίκη του ΠΑΣΟΚ

Το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά πως «πολιτικός αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και οι πολιτικές της» και πως «το ΠΑΣΟΚ θα απαντά σε κάθε πρόκληση απ’ όπου κι αν προέρχεται υπερασπίζοντας τις θέσεις και τη διαδρομή του».

Ταυτόχρονα τίθεται σε εκλογική ετοιμότητα καθώς «αποφασίστηκε η συγκρότηση των 8 κύκλων πολιτικής με συμμετοχή στελεχών που προέρχονται από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, το Πολιτικό Συμβούλιο και τους Τομείς Πολιτικής του Κινήματος» αναφέρει στην ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ και προσθέτει:

«Στο πλαίσιο αυτό οι ομάδες πολιτικού συντονισμού θα συνεργάζονται με τους υπεύθυνους των Κοινοβουλευτικών Τομέων Εργασίας (Κ.Τ.Ε.), τους αντίστοιχους Τομείς Πολιτικής, τα κομματικά όργανα και τα στελέχη του Κινήματος, με στόχο τη διαμόρφωση ενιαίας πολιτικής παρέμβασης, την ενίσχυση της κοινωνικής παρουσίας του ΠΑΣΟΚ και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών που θα φέρνουν το πρόγραμμά μας σε άμεση επαφή με τις ανάγκες και τις αγωνίες των πολιτών.

Επίσης, οριστικοποιήθηκε το πρόγραμμα συνεδριάσεων των περιφερειακών συμβουλίων με αφετηρία την Τρίτη 9 Ιουνίου, καθώς και η συγκρότηση των επιτροπών εκλογικού αγώνα σε επίπεδο νομού και δήμου στη συνέχεια.

Στη διάταξη μάχης τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, οι βουλευτές και τα στελέχη θα έχουν συγκεκριμένο ρόλο και ευθύνη σε κάθε εκλογική περιφέρεια», αναφέρεται στην απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου.

Η «σκιώδης κυβέρνηση» του ΠΑΣΟΚ

Τα ονόματα που θα απαρτίζουν την «σκιώδη κυβέρνηση» είναι:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

•⁠ ⁠Παύλος Γερουλάνος

•⁠ ⁠Μιλένα Αποστολάκη

•⁠ ⁠Πάρις Κουκουλόπουλος

•⁠ ⁠Φίλιππος Σαχινίδης

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ

•⁠ ⁠Γιώργος Παπανδρέου

•⁠ ⁠Δημήτρης Μάντζος

•⁠ ⁠Μιχάλης Κατρίνης

•⁠ ⁠Νικόλας Φαραντούρης

•⁠ ⁠Στέλιος Περράκης

ΚΡΑΤΟΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

•⁠ ⁠Παναγιώτης Δουδωνής

•⁠ ⁠Νάντια Γιαννακοπούλου

•⁠ ⁠Κώστας Σκανδαλίδης

•⁠ ⁠Θανάσης Γλαβίνας

ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΝΑΥΤΙΛΙΑ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

•⁠ ⁠Άννα Διαμαντοπούλου

•⁠ ⁠Γιώργος Νικητιάδης

•⁠ ⁠Θάνος Πάλλης

•⁠ ⁠Πάρις Τσάρτας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ – ΥΓΕΙΑ – ΕΡΓΑΣΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

•⁠ ⁠Παύλος Χρηστίδης

•⁠ ⁠Λευτέρης Καρχιμάκης

•⁠ ⁠Ιωάννης Τσίμαρης

•⁠ ⁠Ράνια Θρασκιά

ΠΑΙΔΕΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

•⁠ ⁠Στέφανος Παραστατίδης

•⁠ ⁠Σωκράτης Κάτσικας

•⁠ ⁠Μιχάλης Αεράκης

•⁠ ⁠Βασίλης Σκουντής

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ – ΘΕΣΜΟΙ

•⁠ ⁠Ευαγγελία Λιακούλη

•⁠ ⁠Χρήστος Κακλαμάνης

•⁠ ⁠Γιάννης Πανούσης

•⁠ ⁠Μανόλης Βελεγράκης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ

•⁠ ⁠Γιάννης Μανιάτης

•⁠ ⁠Μανώλης Χριστοδουλάκης

•⁠ ⁠Κώστας Μαθιουδάκης

•⁠ ⁠Νίκος Μήλης

Η αιχμή Ανδρουλάκη σε Τσίπρα

Το μήνυμα που θα σταλεί από το Πολιτικό Συμβούλιο να είναι καθαρό, ότι «εμείς θα δώσουμε τον αγώνα στην κοινωνία, για την κοινωνία» και ότι «δεν θα σύρουν οι δημοσκοπήσεις και διάφοροι παράγοντες του δημοσίου βίου της χώρας, την παράταξη μας σε σενάρια και θεωρίες, μακριά από τα πραγματικά προβλήματα», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την εισαγωγική τοποθέτηση στην συνεδρίαση του ΠΣ στη Χαριλάου Τρικούπη. «Εμείς θα δώσουμε τη μάχη για τα πραγματικά προβλήματα», σημείωσε.

Σύμφωνα με κομματικές πηγές ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι οι αποφάσεις του συνεδρίου είναι καθαρές, ενώ σχολίασε ότι «ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ αλλά και η κοινωνία, ψάχνει πολιτικές λύσεις και όχι πολιτικά προξενιά».

Ειδικότερα ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι «ο αγώνας για την πολιτική αλλαγή πρέπει να δοθεί με όλες μας τις δυνάμεις, με ενότητα και με καθαρή θέση και στάση». «Το Συνέδριο πήρε αποφάσεις, είναι γραμμένες σε πέτρα. Τελεία», ανέφερε σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σημειώνοντας ότι «δεν χρειάζονται ούτε παρερμηνείες, ούτε επεξηγήσεις, ούτε αστερίσκοι που θολώνουν το κεντρικό μήνυμα». Σε αυτό το πλαίσιο ζήτησε απ’ όλους να σταθούν στο πρόγραμμα του κόμματος, «στον αγώνα μας, στην αξιοπιστία μας και πάνω στην πολιτική μας αυτονομία». Διότι, τόνισε, «αυτά θα είναι τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη και στο κόμμα ΙΧ του κ. Τσίπρα». «Διότι πραγματικός αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα της κοινωνίας, τα οποία και οι δύο κλιμάκωσαν και τώρα έρχονται να πουν ”Δώστε μας μία ακόμη ευκαιρία”. Είχαν πολλές ευκαιρίες. Ήρθε η ώρα της δημοκρατικής παράταξης και στο χέρι μας είναι στις επόμενες εθνικές εκλογές να είναι η ώρα της δημοκρατικής παράταξης», τόνισε.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο κ. Ανδρουλάκης στην τοποθέτηση του έκανε λόγο για «οργανωμένη προσπάθεια να ανοίξουν κάποιοι τον δρόμο στο προσωπικό κόμμα του κ. Τσίπρα», «χωρίς πολιτική ατζέντα, διότι προφανέστατα αυτός ο μηχανισμός βολεύει, δεν διαταράσσει τις ισορροπίες και δεν δημιουργεί την αίσθηση της πολιτικής αλλαγής». «Είναι μία από τα ίδια που βιώσαμε πριν από μερικά χρόνια με καταστροφικά αποτελέσματα, στους θεσμούς, στην οικονομία, στην κοινωνία και το πολιτικό σύστημα. Δεν το βλέπουν αυτό; Το γνωρίζουν, αλλά προσπαθούν επιμελώς να στρέψουν αλλού το ενδιαφέρον, στην επικοινωνία, τη Μπαρτσελόνα και σε διάφορα άλλα θέματα μακριά από τις πραγματικές ανάγκες του ελληνικού λαού για φθηνή προσιτή κατοικία, καλό δημόσιο νοσοκομείο, καλό δημόσιο σχολείο», σχολίασε.Play Video

Υποστήριξε πως «ο πρωθυπουργός γνωρίζει ότι η αξιοπιστία του είναι στο ναδίρ» και πως «βολεύει, λοιπόν, τον κ. Μητσοτάκη να συγκρίνεται και να συμψηφίζεται η δική του αναξιοπιστία με την αναξιοπιστία του προκατόχου του, βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εμφανίζεται μία συζήτηση που συγκρίνει το σήμερα με αυτό που συνέβη το 2015 και το 2019 και όχι να συγκρίνεται το σήμερα με ένα καλύτερο αύριο».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι γι’ αυτό πρέπει «να μείνουμε εμμονικά σταθεροί στις αποφάσεις του Συνεδρίου μας και στη στρατηγική της αξιοπιστίας, της πολιτικής αυτονομίας και του προγράμματος που ανοίγει μια νέα σελίδα για το αύριο». Υποστήριξε ότι «η ΝΔ δεν θέλει αντίπαλο ένα κόμμα, το οποίο μπορεί να αναδείξει μια εναλλακτική πρόταση εξουσίας», αλλά θέλει κόμματα «που κάνουν μόνο περιγραφή και λαϊκισμό για να αποδεικνύει -μέσα από την περιγραφή και τον λαϊκισμό- ότι δεν υπάρχει άλλη πρόταση». Κατά τις ίδιες πληροφορίες προσέθεσε ότι γι’ αυτό «με την κάθε ευκαιρία, προσπαθούν να απαξιώσουν τις πολιτικές μας επιλογές».

Σε αυτό το πλαίσιο ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε πως ήταν πολύ συγκεκριμένος με τα γεγονότα του τελευταίου διαστήματος, αναφέροντας ότι η επιλογή να μην ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ τρίτη θητεία Γ. Στουρνάρα δεν ήταν μια μεμονωμένη επιλογή, αλλά προήλθε από μια συζήτηση προσυνεδριακή και συνεδριακή, καθώς επίσης και με σκοπό «η κοινωνία να πάρει από το ΠΑΣΟΚ ένα μήνυμα: ότι πρέπει να υπάρχει εναλλαγή στη Βουλή, στην Ευρωβουλή, σε κρίσιμες θέσεις εξουσίας». Σχολίασε ότι αυτό δεν είναι μόνο «μια σοσιαλδημοκρατική πατέντα του ΠΑΣΟΚ» και πως «γι’ αυτό άλλωστε δεν υπάρχει πανευρωπαϊκά άλλο παράδειγμα κεντρικού τραπεζίτη που θα μείνει στη θέση αυτή κοντά είκοσι χρόνια». «Δεν έχει λοιπόν να κάνει με το πρόσωπο του κ. Στουρνάρα. Έχει να κάνει με την κεντρική επιλογή που αφορά την υγιή εναλλαγή σε κρίσιμες θέσεις με τεράστιες εξουσίες», είπε και σχολίασε: «Άρα αντί κάποιοι να επιτεθούν στον ΠΑΣΟΚ, πρέπει να απολογηθούν: Γιατί στη συνταγματική αναθεώρηση προτείνουν μια εξαετή θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας,- μια θέση που με τα σημερινά χαρακτηριστικά δεν έχει κάποια ισχυρή εξουσία- αλλά από την άλλη για μια θέση με τεράστιες εξουσίες επιτρέπουν τρεις εξαετίες και μπορεί και παραπάνω στο μέλλον;».

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ιστορικό κόμμα αλλά και σύγχρονο, με αρχές και αξίες, «αλλά και ένα κόμμα έτοιμο να συγκρουστεί με ό,τι προσπαθεί να δημιουργήσει συνθήκες αστάθειας, αδυναμίας, ανισοτήτων και κερδοσκοπίας εις βάρος της κοινωνίας». Σημείωσε ότι «αυτή, λοιπόν, την προίκα πρέπει να την αναδείξουμε καθημερινά στον δημόσιο διάλογο και στην παρουσία μας και να θέσουμε εμείς στο περιθώριο το σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό. Γιατί είναι σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό». Τόνισε δε ότι «δεν πρόκειται το ΠΑΣΟΚ να παίξει κανέναν ρόλο κομπάρσου σε αυτό το σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό – όχι λόγω κομματικού πατριωτισμού αλλά γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή». «Και πολιτική αλλαγή με αυτούς που δεν ζήτησαν ποτέ συγγνώμη για τα παιχνίδια που έπαιξαν εις βάρος του ελληνικού λαού και αυτούς που έχει φτάσει η διαφθορά στο μεδούλι τους δεν μπορεί να υπάρξει», υπογράμμισε.

Κάλεσε όλους να δώσουν τον αγώνα, «από την πρώτη γραμμή της μάχης, με αισιοδοξία» και η παρουσία τους στα κανάλια και τις τοπικές κοινωνίες να δίνει αισιοδοξία στα στελέχη, τον απλό κόσμο του ΠΑΣΟΚ «που έμεινε στα δύσκολα και δεν πρέπει να τον απογοητεύει, γιατί οι αποφάσεις του συνεδρίου μας είναι καθαρές». «Και ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ αλλά και η κοινωνία, ψάχνει πολιτικές λύσεις και όχι πολιτικά προξενιά. Δεν τον ενδιαφέρουν τον κόσμο τα πολιτικά προξενιά», σχολίασε. Αντίθετα, συνέχισε, «τον ενδιαφέρει να έχει ένα χαμηλότερο ενοίκιο, ένα καλύτερο νοσοκομείο, καλύτερες υποδομές, ένα κράτος που λειτουργεί, Δικαιοσύνη που λειτουργεί και πολιτικό ήθος και συνέπεια». «Ας αφήσουμε λοιπόν τα σενάρια. Δεν είναι ώρα για σενάρια, είναι ώρα για μάχη και αγώνα σε κάθε επίπεδο», τόνισε.

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στην πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου που «βάζει τέλος σε μια καταχρηστική πρακτική, τραπεζών και funds, που επιβάρυναν παράνομα τους δανειολήπτες και σε πολλές περιπτώσεις τους εξωθούσαν εκτός των προστατευτικών διατάξεων του νόμου». Είπε κατά τις ίδιες πληροφορίες ότι «η απόφαση αυτή, επιβεβαιώνει ότι οι προβλέψεις του νόμου 3869 του 2010, ενός εμβληματικού νόμου που θέσπισε το ΠΑΣΟΚ για την προστασία της πρώτης κατοικίας, ήταν και κοινωνικά δίκαιες αλλά και αναγκαίες, μέσα σε αυτή την οικονομική κρίση». Κάλεσε δε την κυβέρνηση της ΝΔ -«που κωφεύει σε όλες μας τις κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες που αφορούν στις τράπεζες, τα funds, τους servicers, τη διαχείριση κόκκινων δανείων και υπερκερδών»- άμεσα να διασφαλίσει την καθολική εφαρμογή της απόφασης. «Να διασφαλίσει ότι όσοι έχασαν αυτή τη ρύθμιση εξαιτίας μια παράνομης πρακτικής, θα αποκατασταθούν χωρίς νέα δικαστική ταλαιπωρία και χωρίς νέα οικονομική επιβάρυνση, αλλά και να προχωρήσει στον συμψηφισμό και την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που έδωσαν αυτοί οι άνθρωποι», συνέχισε.

Ο κ. Ανδρουλάκης ξεκίνησε την τοποθέτηση του με αναφορά στην Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος σημειώνοντας ότι τα αρνητικά φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής «είναι πολλά και εμφανή, με αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι άνθρωποι να καταλαβαίνουν ότι δεν είναι ένα επιμέρους ζήτημα αλλά ένα κεντρικό ζήτημα που αφορά το μέλλον της ανθρωπότητας». «Δυστυχώς η χώρα μας, θα μπορούσε να έχει κάνει πάρα πολλά βήματα στον τομέα της πράσινης πολιτικής», σχολίασε. Επισήμανε ότι η πρόσφατη κοινοβουλευτική πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ έλεγε ότι «κάποια σπιτάκια που στην Ευρώπη τα πλήρωσαν ως σπιτάκια ανακύκλωσης, εμείς εδώ τα πληρώσαμε ως χρυσά σπιτάκια, ως βίλες. Και εδώ, σε ένα κρίσιμο τομέα που αφορά την κλιματική κρίση, την αειφόρο ανάπτυξη, την κυκλική οικονομία, στήθηκε μια μπίζνα». «Μήπως το ίδιο δεν έγινε και στην κατανομή του ενεργειακού χώρου; Μήπως κάποιοι προνομιούχοι φίλοι της Νέας Δημοκρατίας πήραν κατά προτεραιότητα όρους σύνδεσης με αποτέλεσμα ο πυρήνας της κυκλικής οικονομίας, που είναι η δίκαιη κατανομή του ενεργειακού χώρου προς όφελος των παραγωγών και της κοινωνίας για καταπολέμηση ενεργειακής φτώχειας και κόστους παραγωγής, πήγε περίπατο;», ανέφερε σύμφωνα με τις κομματικές πηγές.

«Καρφιά» Δούκα: «Άλλοι δεν σέβονται την αυτόνομη πορεία»

Την ίδια ώρα ο Χάρης Δούκας, μετά την τοποθέτησή του υπέρ του διαλόγου για προοδευτικές συνεργασίες, άφησε αιχμές στη συνεδρίαση προς την ηγεσία, αλλά και προς την Άννα Διαμαντοπούλου.

Ο δήμαρχος Αθηναίων είπε ότι παραμένει πιστός στις αποφάσεις του συνεδρίου, προσθέτοντας πως «δεν φοβηθήκαμε ποτέ τον διάλογο». «Εγώ σέβομαι την αυτόνομη πορεία του κόμματος, άλλα στελέχη δεν τη σέβονται».

Ενδεικτικός του κλίματος ήταν και ο διάλογος που είχε με την Άννα Διαμαντοπούλου. «Χαίρομαι που λες ότι δεν θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία, ούτε πριν ούτε μετά», φέρεται να της είπε ο Χ. Δούκας, με την κα. Διαμαντοπούλου να απαντά: «Μα εγώ δεν είπα ότι θα συνεργαστούμε».

Κώστας Σκανδαλίδης, Παύλος Χρηστίδης άφησαν αιχμές εναντίον του κ. Δούκα, κατηγορώντας τον πως «θόλωσε» το μήνυμα σε μια δύσκολη συγκυρία.

Παράλληλα, όμως, μίλησε για «δολοφονία χαρακτήρα» που, όπως είπε, του κάνει η Νέα Δημοκρατία, ωστόσο φέρεται να κοίταζε και προς την πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη.

Σημειώνεται ότι ο Χάρης Δούκας δεν συμπεριλήφθηκε στη σκιώδη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.

Ο δήμαρχος Αθηναίων στην τοποθέτησή του τόνισε πως το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να παλέψει για την πολιτική αλλαγή και οο κόσμος, το 75% που την ζητάει, θα ξέρει ότι στηρίζοντά το ΠΑΣΟΚ, «εγγυόμαστε ότι θα είμαστε ο καταλύτης για την προοδευτική διακυβέρνηση».

«Ο κόσμος θέλει άλλη κυβέρνηση, όχι άλλη αντιπολίτευση»

Ο κ. Δούκας επισήμανε την κυβερνητική κατεύθυνση του κόμματος, ως εγγυητής της προοδευτικής πορείας της χώρας. «Σε καμία περίπτωση το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να μετατραπεί σε έναν πολιτικό οργανισμό διαμαρτυρίας», φέρεται να ανέφερε, επισημαίνοντας πως «θα αποτελέσουμε το νέο κυρίαρχο πόλο, μόνο αν εμείς εγγυηθούμε την προοδευτική πορεία της χώρας. Γιατί οι πολίτες αναζητούν άλλη κυβέρνηση, όχι άλλη αντιπολίτευση».

Έτσι, με αυτή την προσέγγιση, τόνισε πως πολιτικό διάλογο, διερεύνηση πολιτικών συγκλίσεων, «πάντα με σεβασμό στην πολιτική αυτονομία του ΠΑΣΟΚ, μπορούμε να έχουμε το μέγιστο δυνατό εκλογικό αποτέλεσμα, την μέγιστη δυνατή συσπείρωση».

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η πρότασή του για διάλογο και διερεύνηση πολιτικών συνεργασιών με στόχο την προοδευτική διακυβέρνηση, «ήταν ανέκαθέν η θέση μου και δεν αλλάζει ανάλογα με τα πρόσωπα και τις τρέχουσες εξελίξεις».

Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να ανοίξει τον διάλογο

Ο Χάρης Δούκας υπογράμμισε πως αν θέλει το ΠΑΣΟΚ να είναι ο εγγυητής της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης και ο καταλύτης των εξελίξεων, τότε πρέπει να ανοίξει τον διάλογο. «Εγώ πρώτος είπα, χωρίς παρακάλια και χωρίς αποκλεισμούς», φέρεται να είπε.

Παράλληλα, άφησε αχιμές σε βάρος βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως δεν είναι λογικό σε δημόσια θέα να κατηγορούν τον Δήμο της Αθήνας και να μην υπερασπίζονται το έργο του, τροφοδοτώντας τον γνωστό μηχανισμό προπαγάνδας της Νέας Δημοκρατίας, την ομάδα αλήθειας.

Ο στόχος της πολιτικής αλλαγής είναι το βασικό διακύβευμα της επικείμενης εκλογικής αναμέτρησης, φέρεται να ανέφερε, ξεκαθαρίζοντας πως πρέπει να γίνει ό,τι πρέπει προκειμένου να κλείσει ο δρόμος σε μια τρίτη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας.

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