ΠΑΣΟΚ: Ανάμεσα σε δημοσκοπική αδυναμία και έλλειψη εκλογικού στόχου – «Τρικυμία» και ελιγμοί για συνεργασίες και μπόνους

Η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ την Παρασκευή ήταν τελικά πολύ χαμηλότερης έντασης απ’ όσο αναμενόταν, με βάση τις δημόσιες τοποθετήσεις στελεχών του, αλλά και πάλι δεν οδήγησε σε μία χάραξη καθαρής γραμμής.

Στην παρούσα φάση, η πίεση από τις αρνητικές δημοσκοπήσεις – το φέρνουν τρίτο ή και τέταρτο με αισθητά μειωμένα ποσοστά – και η αποδυνάμωση του εκλογικού αφηγήματος – καθώς αποδυναμώνεται πλήρως ο στόχος για «πρωτιά έστω με μία ψήφο» – φέρνει αμυντική στάση, αμηχανία και σπασμωδικές κινήσεις.

Είναι ενδεικτικό ότι με ευθύνη της Χαριλάου Τρικούπη και πρωταγωνιστές ορισμένους ακραίους βουλευτές και στελέχη, κυκλοφόρησαν τις προηγούμενες ημέρες σενάρια ακόμα και για διαγραφή του Χάρη Δούκα, ο οποίος επιχείρησε να δώσει νόημα και μορφή στη συνεδριακή απόφαση για «προοδευτική διακυβέρνηση». Και μάλιστα τα σενάρια και οι λεονταρισμοί περί διαγραφής κυκλοφορούσαν στη σκιά δηλώσεων, που έκαναν άλλα στελέχη – κυρίως η Άννα Διαμαντοπούλου – και άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τη ΝΔ ή εισήγαγαν την άποψη ότι εάν το ΠΑΣΟΚ δεν βγει πρώτο, τότε θα επιλέξει να μείνει στην αντιπολίτευση, όποιοι κι αν είναι οι συσχετισμοί.

Στην απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου αναφέρεται πως «επιβεβαιώθηκε ο στρατηγικός στόχος της πολιτικής αλλαγής η οποία περνά μόνο μέσα από τη νίκη του ΠΑΣΟΚ καθώς και η ανάγκη συνολικής στράτευσης και διάταξης μάχης. Πολιτικός μας αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και οι πολιτικές της.

Το ΠΑΣΟΚ θα απαντά σε κάθε πρόκληση απ’ όπου κι αν προέρχεται υπερασπίζοντας τις θέσεις και τη διαδρομή του».

Αλλά, ούτε αυτή η απόφαση, ούτε η συζήτηση που έγινε στη συνεδρίαση έλυσε το θέμα της στρατηγικής των συνεργασιών και τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ στα διάφορα σενάρια.

Στην πραγματικότητα επιβεβαιώνεται ότι στο εσωτερικό του Κινήματος υπάρχουν δύο ισχυρές απόψεις – όπως κι αν προτιμούν να εκφράζονται κάθε φορά – με την ηγεσία στη μέση να τηρεί αποστάσεις και μία αμυντική στάση, ώστε να μην ξεσπάσει ανοιχτή κρίση. Το εάν μπορούν να υπάρξουν πραγματικές συνθέσεις σε αυτό το «σχήμα» και κυρίως εάν μπορεί να αντέξει στους δημοσκοπικούς κραδασμούς είναι το μεγάλο ερώτημα, που φτάνει ακόμα και σε υπαρξιακά όρια για το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι τυχαίο ότι στελέχη όπως ο Παναγιώτης Δουδωνής, ο Παύλος Χρηστίδης και άλλοι έφτασαν στο σημείο να θυμίσουν τις εποχές που το ΠΑΣΟΚ ήταν στο… 4% για να υπερασπιστούν την αυτονομία του Κινήματος. Μήπως όμως έτσι είναι υπαρκτός ο κίνδυνος να ξαναδεί το ΠΑΣΟΚ ιστορικά χαμηλά ποσοστά;

Οι δύο στρατηγικές για τις συνεργασίες

Οι δύο στρατηγικές είναι στην πραγματικότητα, αυτή που εκφράζει η δεξιόστροφη πτέρυγα, με κύριο εκπρόσωπο την Άννα Διαμαντοπούλου και εκείνη που διατυπώνει ο Χάρης Δούκας.

Η πρώτη λέει ότι η ΝΔ είναι αντίπαλος μέχρι τις εκλογές και μετά από αυτές η σύγκρουση «μηδενίζεται». Υπονοεί ότι με δεδομένο πως η ΝΔ θα είναι πρώτη και εφόσον το ΠΑΣΟΚ δεν θα είναι δεύτερο (άρα όχι αξιωματικής αντιπολίτευση) τότε πρέπει να εξετάσει την πρόταση συνεργασίας που θα του απευθύνει (σίγουρα) το νυν κυβερνών κόμμα, ώστε να αποφευχθούν οι δεύτερες εκλογές. Υπό τον φόβο να ενισχυθεί το κυρίαρχο δίπολο μετά από τέτοιες εκλογές (ΝΔ-ΕΛΑΣ) και να αποδυναμωθούν οι άλλοι, το ΠΑΣΟΚ θα έχει συμφέρον να «δει» αυτή τη συνεργασία, υπό ισχυρές προϋποθέσεις, είναι το νόημα αυτής της στρατηγικής, όσο κι αν οι διατυπώσεις είναι προσεκτικές και υπαινικτικές. Ήδη τα σενάρια που κυκλοφορούν αναφέρουν ότι το ΠΑΣΟΚ θα δεχόταν με τον όρο να μην είναι ο Μητσοτάκης, αλλά άλλο πρόσωπο στην πρωθυπουργία. Εξ ου και το Μαξίμου έβγαλε διαρροές το τελευταίο τριήμερο ότι το πρόσωπο του πρωθυπουργού δεν μπαίνει στη διαπραγμάτευση – θα είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος.

Η άλλη στρατηγική, την οποία εκφράζει ο Χάρης Δούκας, επιμένει στην πολιτική αλλαγή (χωρίς ΝΔ δηλαδή) με προοδευτική διακυβέρνηση. Και προσπαθεί να περιγράψει τις κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση, κάπως πιο τολμηρά απ’ όσο αναπτύσσει η δεξιόστροφη πτέρυγα την δική της άποψη. Είναι μεν δεδομένη η αυτόνομη κάθοδος στις πρώτες εκλογές, αλλά εάν οι κάλπες βγάλουν άθροισμα ποσοστών της κεντροαριστεράς ικανό να ανατρέψει την υπεροχή της ΝΔ, τότε το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αναζητήσει συνεργασίες (ακόμα και με ΕΛΑΣ του Τσίπρα). Και ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να βρεθεί σε πιο ισχυρή θέση από την ΕΛΑΣ, ώστε να επιβάλλει την προοδευτική συνεργασία, ή έστω να κερδίσει όλο το χώρο σε επαναληπτικές εκλογές, στην περίπτωση που ο Τσίπρας επιμείνει σε μοναχική πορεία.

Η αμήχανη διαφωνία και η συμφωνία με… Γεωργιάδη

Και ενώ η Χαριλάου Τρικούπη προσπερνά ή «καταπίνει» αμάσητη τη στρατηγική της Άννας Διαμαντοπούλου με την έμμεση καλλιέργεια κλίματος συνεργασίας με τη ΝΔ, – κάτι που ανατρέπει όσα αποφασίστηκαν στο συνέδριο – υιοθετεί σκληρή γραμμή απέναντι στην άποψη του Χάρη Δούκα, καίτοι βρίσκεται σε μεγαλύτερη αντιστοιχία με τις συνεδριακές αποφάσεις.

Μάλιστα, υιοθετείται η λογική ότι η λογική και η ερμηνεία που έδωσε πρώτος ο… Άδωνις Γεωργιάδης! Μία συνεργασία των δύο κομμάτων σημαίνει απορρόφηση του ενός από το άλλο, ώστε να πάρουν το μπόνους – το οποίο δεν δίδεται σε συνασπισμούς λέει ο νόμος- και άρα αυτό οδηγεί στη διάλυση του ΠΑΣΟΚ και διάχυσή του στο κόμμα Τσίπρα, είπε ο υπουργός Υγείας, με την Χαριλάου Τρικούπη να… ταυτίζεται!

Μάλιστα κατά τη διάρκεια του Πολιτικού Συμβουλίου, ο Νίκος Ανδρουλάκης επέλεξε να απαντήσει στον Χάρη Δούκα με το επιχείρημα πως «όταν μιλάμε δημοσίως, να έχουμε το τεκμήριο της λογικής. Σενάριο μειοψηφικής κυβέρνησης δεν υπάρχει. Δεν μπορούμε να λέμε τέτοια πράγματα, με τον συγκεκριμένο εκλογικό νόμο, αν δεν είμαστε πρώτοι, δεν μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση».

Ωστόσο, αυτή η προσέγγιση στερείται και πολιτικής λογικής, αλλά και συνταγματικής βάσης.

Αφενός, η πολιτική λογική λέει πως εάν εφόσον το κυρίαρχος στόχος είναι η πολιτική αλλαγή – και όχι η διατήρηση των κομματικών οχυρωμάτων, τύπου «ΚΚΕ Κέντρου» – και τα εκλογικά αποτελέσματα «δείχνουν» προς αυτή την κατεύθυνση, τότε προφανώς και πρέπει να αναζητηθεί κάθε τρόπος που να υπηρετεί αυτό το διακύβευμα. Η εκ των προτέρων άρνηση και περιχαράκωση, λειτουργεί ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Στο ερώτημα «πρώτος ή αντιπολίτευση» είναι προφανώς ότι οι πολίτες καταλαβαίνουν ότι «άρα μένεις αντιπολίτευση, δεν σε ενδιαφέρει η κυβέρνηση και η πολιτική αλλαγή».

– και τα εκλογικά αποτελέσματα «δείχνουν» προς αυτή την κατεύθυνση, τότε προφανώς και πρέπει να αναζητηθεί κάθε τρόπος που να υπηρετεί αυτό το διακύβευμα. Η εκ των προτέρων άρνηση και περιχαράκωση, λειτουργεί ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Στο ερώτημα «πρώτος ή αντιπολίτευση» είναι προφανώς ότι οι πολίτες καταλαβαίνουν ότι «άρα μένεις αντιπολίτευση, δεν σε ενδιαφέρει η κυβέρνηση και η πολιτική αλλαγή». Αφετέρου, επιφανείς συνταγματολόγοι έχουν ξεκαθαρίσει ότι μπορούν δύο ή περισσότερα κόμματα να εμφανιστούν με ένα εκλογικό ψηφοδέλτιο, ως να είναι ένα κόμμα, χωρίς να στερηθούν το μπόνους στην περίπτωση που αυτή η συμμαχία κερδίσει την πρωτιά. Πέρα από την εμφανή αυτή δυνατότητα, που δεν οδηγεί σε καμία περίπτωση στη… διάλυση κανενός κόμματος, υπάρχουν τόσο η θέση του Αριστόβουλου Μάνεση για το θέμα αυτό, όσο και η απόφαση του εκλογοδικείο του 1990, για την κοινή τότε κάθοδο του ΠΑΣΟΚ με τον Συνασπισμό

Άρα δεν μιλάμε για κυβέρνηση… μειοψηφίας, που έλεγαν ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας στις πρώτες εκλογές του 2023 με το σύστημα της απλής αναλογικής. Αλλά για κανονική κυβέρνηση πλειοψηφίας, που καταφέρνει και τις εκλογές να κερδίσει και το μπόνους να πάρει κανονικά. Δεν είπε κανείς δηλαδή ότι μπορεί να σχηματιστεί προοδευτική κυβέρνηση από τις πρώτες εκλογές, εφόσον σε αυτές πρώτη είναι η ΝΔ. Αλλά ο λόγος γίνεται για τις δεύτερες, στις οποίες ένας προοδευτικός συνασπισμός, αποφεύγοντας την αμφιλεγόμενη απαγόρευση του εκλογικού νόμου, θα βγει πρώτος!

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