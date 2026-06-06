Φάμελλος: Στρατηγική επιλογή και δημοκρατικό καθήκον η στήριξη της πρωτοβουλίας Τσίπρα – Σας καλώ να δώσετε ισχυρή εντολή

«Στρατηγική επιλογή» χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελλος την στήριξη της πρωτοβουλίας Τσίπρα καλώντας τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ να δώσουν «ισχυρή εντολή» σε αυτή την επιλογή.

Θέτοντας το δίλημμα «Είμαστε Δίπλα ή Απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα;» απάντησε ως εξής: «σε αυτό το ερώτημα, εμείς αναλαμβάνουμε την ευθύνη και δεν αφήνουμε κανένα περιθώριο για “plan B”.(…) Σας καλώ να αποφασίσουμε σήμερα ότι στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουμε, δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά».

Έθεσε ως προτεραιότητα την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων κάτι, που όπως είπε, «δεν είναι μια επιλογή τακτικής» αλλά «δημοκρατικό καθήκον». «Όταν η κοινωνία και η ιστορία σου θέτει ερωτήματα, δεν έχεις δικαίωμα να καθυστερείς» ανέφερε.

«Σας καλώ», είπε, «να εργαστούμε για αυτή την επιλογή. Να εργαστούμε και να συμμετέχουμε σε μία δυναμική, πλατιά, σύγκλιση ευρύτερων προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων και συλλογικοτήτων, που θα εκφραστεί στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.»

Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτός ο αγώνας με το καθεστώς Μητσοτάκη θα είναι σκληρός, και απαιτείται η συμπόρευση και η ώσμωση πολλών δυνάμεων για να είναι η εκλογική μάχη νικηφόρα».

Επισήμανε δε πως στόχος και προσωπική του δέσμευση αποτελεί «αυτή η ευρεία ανασύσταση και συμπαράταξη του προοδευτικού χώρου, που βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη, να εκφράσει και την ιστορική πολιτική συνέχεια της παρακαταθήκης του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, της ριζοσπαστικής Αριστεράς, της ανανεωτικής Αριστεράς και της Προοδευτικής Συμμαχίας και της κυβέρνησης της Αριστεράς».

Επανέλαβε δε και την χθεσινή αναφορά πως «έχουμε πολύτιμη εμπειρία από τις ενωτικές μετεξελίξεις της Αριστεράς». Ωστόσο, με δεδομένο ότι τα παραπάνω ερμηνεύονται ως «ρευστοποίηση» του ΣΥΡΙΖΑ επιχείρησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις αναφέροντας πως «μέσα από τη ιστορική συνέχεια και τη συμμετοχή μας στην πολιτική λύση, δίνουμε και μία καθαρή αρνητική απάντηση σε σενάρια διάλυσηςτου κόμματός μας».

Τέλος, αποκήρυξε κάθε προοπτική αυτόνομης καθόδου λέγοντας πως «σε καμία περίπτωση δεν είναι λύση η υποχώρηση και η περιχαράκωση», και πώς «οι μοναχικές πορείες δεν αποτελούν λύση για τις ανάγκες της κοινωνίας».

Αναλυτικά η ομιλία του:

«Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστορικές. Και για την Αριστερά αλλά κυρίως για την κοινωνία, γιατί αυτό είναι το δικό μας ενδιαφέρον, η οποία ψάχνει ελπίδα και διέξοδο. Και σε αυτές τις ιστορικές στιγμές οφείλουμε όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, όλο το πολιτικό δυναμικό του προοδευτικού χώρου», επισήμανε ο Σωκράτης Φάμελλος.

»Με ισχυρή πεποίθηση ότι τίποτα δεν αλλάζει χωρίς κοινωνικούς αγώνες. Απέναντι στους πολίτες που αγωνιούν, απέναντι στους νέους που αναζητούν προοπτική, απέναντι στους εργαζόμενους που διεκδικούν ασφάλεια και δικαιώματα, απέναντι στην περιφέρεια και την ύπαιθρο της χώρας που ερημώνει», πρόσθεσε.

«Μέσα σε αυτή τη διεθνή συγκυρία, η Ελλάδα πορεύεται με μια κυβέρνηση διεφθαρμένη και επικίνδυνη, που έχει ταυτιστεί με τα σκάνδαλα, την παραβίαση του κράτους δικαίου και την οικονομική αφαίμαξη του κόσμους της εργασίας, της αγροτιάς και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας», ανέφερε νωρίτερα.

«Η Ελλάδα είναι ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαίας Εισαγγελέως. Όποια πέτρα και αν σηκώσεις, θα βρεις και ένα γαλάζιο σκάνδαλο», πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Οι υποκλοπές, το έγκλημα στα Τέμπη, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, οι απευθείας αναθέσεις, τα εκατομμύρια σε συμβούλους, τα σκόιλ ελικικού και τα σκάνδαλα στην κατάρτιση, το κλείσιμο των ΕΛΤΑ, οι ιδιωτικοποιήσεις δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών, η υποβάθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα σπιτάκια ανακύκλωσης, οι τριγωνικές συναλλαγές της δήθεν “Ομάδας Αλήθειας”, είναι λίγα από τα πάμπολλα παραδείγματα της δεξιάς αριστείας -που μόνο αριστεία δεν είναι – τα οποία και έχει αποκαλύψει και έχει αναδείξει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ», ανέφερε και εξαπέλυσε τα πυρά του κατά του Άδωνι Γεωργιάδη.

«Την ώρα που ο αντιπρόεδρος της ΝΔ λέει χωρίς ντροπή πως θα πρέπει να διαγραφούν τα χρέη μισού δισ. ευρώ από τα δανεικά και αγύριστα του κόμματός του, η κυβέρνηση με τις ευλογίες ενός ακόμα δήθεν ‘άριστου’ του κ. Στουρνάρα, επιτρέπει στους ανεξέλεγκτους servicers να παίρνουν ακόμα και τις πρώτες κατοικίες, για χρέη λίγων χιλιάδων ευρώ», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

«Η αλήθεια στα σκάνδαλα θα λάμψει με μια προοδευτική και τίμια κυβέρνηση»

«Το καθεστώς Μητσοτάκη, που λειτουργεί με πρακτικές μαφίας και παρακράτους. Μόλις πριν από λίγες ημέρες ο καταδικασμένος Ισραηλινός πρώην στρατιωτικός Ταλ Ντίλιαν, που δήθεν δεν ήξερε το όνομα του ο κ. Μητσοτάκης, ομολόγησε πως πίσω από το σκάνδαλο των υποκλοπών βρίσκεται το Μαξίμου και η ΕΥΠ. Όσο και αν προσπαθεί η κυβέρνηση και, δυστυχώς, κάποιοι στην ηγεσία της δικαιοσύνης να συγκαλύψουν το σκάνδαλο, η αλήθεια δεν μπορεί να κρυφτεί», τόνισε για τις υποκλοπές.

»Όχι όμως, με αυτή την κυβέρνηση στην εξουσία. Η αλήθεια θα λάμψει όταν αναλάβει τις τύχες της χώρας μια πραγματικά προοδευτική και τίμια κυβέρνηση», υπογράμμισε. «Διότι στο μοναδικό πράγμα που είναι άριστοι οι σημερινοί κυβερνώντες είναι η φίμωση της αλήθειας και της δικαιοσύνης, είναι η συγκάλυψη και στο μπάζωμα», ανέφερε.

«Το είδαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στο έγκλημα των Τεμπών, το βλέπουμε κατ’ επανάληψη και στις αποφάσεις του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου που αναδεικνύουν τα σοβαρά προβλήματα στο κράτος δικαίου της χώρας μας, το βλέπουμε με την αήθη επίθεση στην Ευρωπαία Εισαγγελέα που τους ξεμπροστιάζει», επισήμανε ο Σωκράτης Φάμελλος.

«Μόνο που πλέον ο λαός τους έχει πάρει χαμπάρι. Και δεν τους αντέχει άλλο. Μας εκθέτει αυτή η κυβέρνηση και εκτός των συνόρων, με τη σήψη και την παρακμή της. Εμείς σύντροφοι και συντρόφισσες παρόλη τη μείωση της κοινοβουλευτικής μας δύναμης σεβόμαστε τη λαϊκή εντολή και στεκόμαστε δίπλα στα συμφέροντα της κοινωνίας. Τους χαλάμε τη σούπα. Εμείς σταθήκαμε από την πρώτη μέρα δίπλα στους παραγωγούς στα μπλόκα, καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις. Η Αριστερά στο ευρωκοινοβούλιο εισηγήθηκε την παραπομπή της συμφωνίας Mercosur στο ευρωπαϊκό δικαστήριο, βρεθήκαμε δίπλα στους κτηνοτρόφους σε όλη την Ελλάδα, προτείνοντας λύσεις για την ευλογιά των αιγοπροβάτων και για τον αφθώδη πυρετό και καταθέτοντας ολοκληρωμένο σχέδιο για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα», τόνισε ο κ. Φάμελλος.

«Και έχουμε επεξεργασμένες προτάσεις για όλα τα μεγάλα ζητήματα. Για την ακρίβεια, για την αύξηση των εισοδημάτων, για τη μείωση των έμμεσων φόρων, για τη δημόσια πολιτική στέγης και την κοινωνική κατοικία, για τον δημόσιο έλεγχο της τραπεζικής και της ενεργειακής αγοράς, με ενίσχυση του ποσοστού του Δημοσίου στην Εθνική Τράπεζα και τη δημόσια ΔΕΗ, αλλά και για δημόσια ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ και βιώσιμες ισχυρές ΔΕΥΑ», πρόσθεσε.

«Παρακαταθήκη η κυβέρνηση της πρώτης φοράς Αριστεράς»

Για να κρύψει τις ευθύνες του για όλα αυτά αλλά και για να προωθήσει αντιδραστικές αλλαγές

ο κ. Μητσοτάκης εργαλειοποιεί ένα κορυφαίο ζήτημα δημοκρατίας, τη Συνταγματική Αναθεώρηση, επισήμανε ο Σωκράτης Φάμελλος, «την ώρα που καταπατά συνεχώς το Σύνταγμα, την ώρα που παραβιάζει την ανεξαρτησία των θεσμών και θίγει το κράτος Δικαίου, τολμά να μιλά για αναθεώρηση του άρθρου 86, το οποίο χρησιμοποιεί συνέχεια για να αποφύγει τον έλεγχο των υπουργών του. Τέτοια υποκρισία. Τέτοιο απύθμενο θράσος».

»Δεν μπορεί να κρύψει τις αντιλαϊκές επιδιώξεις του. Βάζει στο στόχαστρο την Ανώτατη Παιδεία για να ικανοποιήσει τα ιδιωτικά κολέγια. Βάζει στο στόχαστρο και τους δημοσίους υπαλλήλους. Προτείνει άρση μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, για να καταπολεμήσουν δήθεν το βαθύ κράτος. Ποιος; Ο κ. Μητσοτάκης. Μόνο που το πραγματικό βαθύ κράτος και το παρακράτος είναι η ίδια η κυβέρνηση».

»Θέλει ιδιωτικοποίηση δημοσίων αγαθών, περιορισμό ατομικών δικαιωμάτων, μνημόνια και λιτότητα διάρκειας, αλλά δεν θα τους περάσει. Γιατί μία προοδευτική κυβέρνηση μετά τις εκλογές θα εξασφαλίσει ότι θα τηρείται το Σύνταγμα αλλά και τη συναίνεση:

Για ανεξαρτησία της δικαιοσύνης

Για να μην καλύπτονται αδικήματα υπουργών

Για ισχυρές Ανεξάρτητες Αρχές.

Αλλά και για συλλογικές συμβάσεις που ενδιαφέρουν τον πολίτη, δημόσιο έλεγχο σε δίκτυα ενέργειας και μεταφορών, προστασία της οικογένειας, της μητρότητας και του παιδιού.

Για τη διασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης,

Για την εξασφάλιση στέγης

Για την ενίσχυση της άμεσης δημοκρατίας, και για πολλά άλλα που ανοίγουν από την προοδευτική πλευρά στον δημόσιο διάλογο.

Σύντροφοι και συντρόφισσες αναφέρθηκα από την αρχή στην ιστορική ευθύνη που έχουμε ως κόμμα, απέναντι στην κληρονομιά της Αριστεράς, την παρακαταθήκη των αγώνων, των ιδανικών, της αυτοθυσίας, για Ειρήνη, για Δημοκρατία, για κοινωνική Δικαιοσύνη και πρόοδο.

Την παρακαταθήκη της κυβέρνησης της πρώτης φοράς Αριστεράς, όταν πήραμε την ευθύνη να βγει η χώρα από τα μνημόνια με την κοινωνία όρθια, και τα καταφέραμε με ισχυροποιημένο το κοινωνικό κράτος και με ισχυρή εξωτερική πολιτική.

Είμαστε περήφανοι για αυτές τις παρακαταθήκες και για την ιστορία μας και για τα πεπραγμένα μας στην κυβέρνηση.

Γιατί όσο και αν προσπαθεί η προπαγάνδα οι πολίτες ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι το 2019 ζούσαν καλύτερα από σήμερα και ταυτόχρονα δεν είχαν κυβέρνηση σκανδάλων», επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

«”Βρείτε τα να γλιτώσουμε από αυτούς”»

«Με αυτή την ευθύνη καλούμαστε να πάρουμε σήμερα γενναίες αποφάσεις. Βασισμένοι στην ταυτότητα της Αριστεράς, που είναι η Ενότητα. Με μοναδικό κριτήριο τις ανάγκες της κοινωνίας και των πολιτών και την ανάγκη της πολιτικής αλλαγής και της ανατροπής αυτής της επικίνδυνης κυβέρνησης. Αυτό ζητούν οι πολίτες: “Βρείτε τα για να γλιτώσουμε από αυτούς”, λένε», πρόσθεσε.

»Από την πρώτη μέρα της εκλογής μου στην προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έθεσα ως στόχο, να μετατρέπουμε τη λαϊκή βούληση και τη λαϊκή ανάγκη σε πολιτική πρόταση. Και αυτό καλούμαστε να κάνουμε και σήμερα. Όλες μας οι αποφάσεις είχαν ως κεντρική ιδέα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα κάνει τα πάντα για την ενότητα και ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου», συνέχισε.

Ο Σωκράτης Φάμελλος επισήμανε, στη συνέχεια, πως «με αυτή την επιλογή αποδείξαμε κάτι άλλο μεγάλο ότι δεν είμαστε ίδιοι με αυτούς που κάνουν πολιτική μόνο για τις καρέκλες τους. Και αυτή η απάντηση που δώσαμε εδώ και 1,5 χρόνια σε όσους μας χρεώνουν προσωπική διαδρομή. Και φάνηκε από τις απαντήσεις των άλλων κομμάτων, πόσοι αντέχουν αυτή την υπέρβαση για το κοινωνικό συμφέρον. Αλλά έχουμε αποδείξει και κάτι ακόμα, πολύτιμο μετά από μία περίοδο απαξίωσης: Ότι είμαστε συνεπείς. Δεν έχουμε μετακινηθεί χιλιοστό από τη βασική μας στρατηγική. Δεν κάνουμε κινήσεις τακτικής. Ένα είναι το συμφέρον της κοινωνίας. Και αυτή τη στρατηγική της ενότητας δεν θα την αλλάξουμε».

«Σας καλώ να αποφασίσουμε σήμερα ότι στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία Τσίπρα»

»Σημαντικές πρωτοβουλίες πήρε και το Ι.Ν Πουλαντζάς με κορυφαίες τις δύο εκδηλώσεις στη Μυτιλήνη για τη νησιωτική πολιτική και στην Αθήνα για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το ΠΑΣΟΚ επέλεξε την αυτόνομη κάθοδο, αγνοώντας στην κοινωνική απαίτηση, κάτι που αποτελεί ιστορικό λάθος. Αλλά και η Νέα Αριστερά αδικαιολόγητα δεν αποδέχτηκε την πρόταση για συμπόρευση εντός και εκτός Βουλής. Εμείς όμως δεσμευτήκαμε και συνεχίζουμε. Διότι, η ανάγκη για τη δημιουργία μίας μεγάλης προοδευτικής παράταξης απαντά στις προσδοκίες της ελληνικής κοινωνίας», ανέφερε.

Συντρόφισσες και σύντροφοι, η αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και η ίδρυση νέου κόμματος αδιαμφισβήτητα δημιούργησε νέα δεδομένα και μία τεκτονική αλλαγή στον προοδευτικό χώρο. Και έχει επηρεάσει όλο το διάλογο που εξελίσσετε -και συμμετείχαμε έντονα το τελευταίο 3μηνο», επισήμανε.

«Η στρατηγική μας επιλογή εδώ και 8 μήνες ήταν ότι δεν είναι αντιπαραθετικοί οι δρόμοι μας. Αντίθετα επιδιώξαμε να συγκλίνουν, σημειώνοντας με την απόφαση της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής και τον καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα στη διαδικασία ανασύνθεσης των προοδευτικών δυνάμεων», πρόσθεσε.

Όπως είπε, «η ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης δημιούργησε μεγάλη δυναμική και αλλάζει τους συσχετισμούς, προκαλώντας και το ενδιαφέρον των πολιτών για την προοδευτική πολιτική».

«Οφείλω να τοποθετηθώ καθαρά: είναι μια θετική εξέλιξη, την οποία σε καμία περίπτωση δεν αντιμετωπίζουμε αντιπαραθετικά, κάτι που θα ήταν στρατηγικό λάθος. Πώς θα μπορούσαμε άλλωστε να δούμε αντιπαραθετικά μια πρωτοβουλία που δίνει ελπίδα, δυνατότητες, που μπορεί να ενισχύσει τη δυναμική του προοδευτικού χώρου και την προοπτική ήττας της δεξιάς και προοδευτική κυβέρνηση στις άλλες εκλογές;», συνέχισε.

«Στον αγώνα για πολιτική αλλαγή δεν περισσεύει κανείς. Και αυτή είναι μια βαθιά αξία που με οδήγησε στις γραμμές της Αριστεράς. Σύντροφοι και συντρόφισσες, ας μην κρυβόμαστε. Οφείλουμε να πάρουμε θέση σε ένα ερώτημα από τους πολίτες και θα πολλαπλασιαστεί στο μέλλον, αν δεν απαντηθεί σήμερα: “Είμαστε Δίπλα ή Απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα;”. Σε αυτό το ερώτημα, εμείς αναλαμβάνουμε την ευθύνη και δεν αφήνουμε κανένα περιθώριο για ‘plan B’ Δίπλα είναι η απάντηση, δίπλα όπως θέλουν οι προοδευτικοί πολίτες. Σας καλώ να αποφασίσουμε σήμερα ότι στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά», πρόσθεσε.

«Ξεκαθαρίζω οποιαδήποτε σενάρια διάλυσης του κόμματός μας»

«Και σε αυτό το νέο πλαίσιο, με αυτά τα νέα δεδομένα, σας καλώ να εργαστούμε για αυτή την επιλογή. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτός ο αγώνας με το καθεστώς Μητσοτάκη θα είναι σκληρός, και απαιτείται η συμπόρευση και η ώσμωση πολλών δυνάμεων για να είναι η εκλογική μάχη νικηφόρα. Στόχος μας και δέσμευσή μου είναι αυτή η ευρεία ανασύσταση και συμπαράταξη του προοδευτικού χώρου, που βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη, να εκφράσει και την ιστορική πολιτική συνέχεια της παρακαταθήκης του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, της ριζοσπαστικής Αριστεράς, της ανανεωτικής Αριστεράς και της Προοδευτικής Συμμαχίας και της κυβέρνησης της Αριστεράς», ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Και τόνισε: «έχουμε πολύτιμες εμπειρίες από τις ενωτικές μετεξελίξεις της Αριστεράς. Και μέσα από τη ιστορική συνέχεια και τη συμμετοχή μας στην πολιτική λύση, ξεκαθαρίζω οποιαδήποτε σενάρια διάλυσης του κόμματός μας. Και έτσι θα δημιουργηθούν και οι απαραίτητοι όροι για να δημιουργηθεί το προγραμματικό δυναμικό αλλά και το πολιτικό κεφάλαιο για αυτήν την αλλαγή. Εκεί θα συνεισφέρουμε και εμείς. Αυτός είναι ο στόχος μας. Αυτή είναι και η ανάγκη της ελληνικής κοινωνίας».

»Αυτό το μήνυμα της ενότητας και της ελπίδας οφείλουμε να στείλουμε καθαρά σήμερα και από την Κεντρική μας Επιτροπή. Και αυτή η απόφαση, μας δίνει δύναμη αλλά και πολιτικά καθήκοντα από αύριο. Γιατί, όπως συζητήσαμε και χθες, το επόμενο διάστημα απαιτείται να ενισχυθεί η πολιτική δράση του κόμματός μας αλλά να ενισχυθεί και η δράση της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας, χωρίς προσωπικές αναγνώσεις, τιμώντας τη λαϊκή εντολή, ασκώντας σκληρή και τεκμηριωμένη αντιπολίτευση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και αναδεικνύοντας τις προγραμματικές προτάσεις του κόμματός μας».

«Η ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων δεν είναι επιλογή τακτικής»

«Σας καλώ σήμερα, με τις αποφάσεις μας, που κοιτούν στο μέλλον και δίνουν καθαρές απαντήσεις, στις ερωτήσεις των πολιτών και των μελών του κόμματος, να συμβάλλουμε στην αλλαγή των κοινωνικών συσχετισμών. Να συμβάλλουμε στην ενότητα του προοδευτικού χώρου και στη βασική απαίτηση της κοινωνίας, να είμαστε όλοι μαζί. Δώστε ισχυρή εντολή για αυτή τη στρατηγική επιλογή. Χωρίς εκπτώσεις και πισωγυρίσματα. Κατανοώ ότι η ευθύνη των αποφάσεών μας είναι μεγάλη. Και πιστέψτε με, κατανοώ πολύ καλά πόσο δύσκολα είναι τα τελευταία χρόνια», συμπλήρωσε.

«Όμως απέναντι στην ιστορία της Αριστεράς. Απέναντι στην κοινωνία που δεν βλέπει διέξοδο. Απέναντι στη νεολαία που δεν βλέπει προοπτική. Εκατοντάδες χιλιάδες προοδευτικοί πολίτες δεν μας ζητούν να μετρήσουμε διαφορές και αποστάσεις. Μας ζητούν να ενώσουμε δυνάμεις. Βάζουμε το “εμείς” πάνω από το “εγώ”. Αποδεικνύουμε ότι η προοδευτική παράταξη μπορεί να ξαναγίνει δύναμη ελπίδας και αλλαγής. Η ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων δεν είναι μια επιλογή τακτικής. Είναι δημοκρατικό καθήκον», πρόσθεσε.

«Όταν η κοινωνία και η ιστορία σου θέτει ερωτήματα, δεν έχεις δικαίωμα να καθυστερείς. Έχεις ευθύνη να ανταποκριθείς. Με ενότητα. Με τόλμη. Με πίστη στις αξίες μας. Για να επιστρέψει η ελπίδα. Για να αλλάξει η Ελλάδα. Για να ξημερώσει ένα καλύτερο αύριο», κατέληξε.

Τα μέλη του οργάνου καλούνται να αποφασίσουν ανάμεσα στην πρόταση του Φάμελλου για εκλογική συμπόρευση με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και τις εισηγήσεις Παππά και Πολάκη για αυτόνομη εκλογική κάθοδο.

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