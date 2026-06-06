Παππάς στην Κ.Ε. ΣΥΡΙΖΑ: Πώς συζητάμε για στήριξη σε άλλο φορέα όταν δεν υπάρχει κεντρική συμφωνία; – Η περιουσία του κόμματος δεν εκποιείται

Την τροπολογία που συνυπογράφει μαζί με τη Ρένα Δούρου, τον Παύλο Πολάκη και άλλα 3 στελέχη ανέπτυξε ο Νίκος Παππάς κατά την ομιλία του στην κεντρική Επιτροπή, διαμηνύοντας καταρχάς ότι το πραγματικό δίλημμα είναι «συντεταγμένη πορεία προς την εκλογική ενότητα και πολιτική συνεργασία ή ατομικές μετακινήσεις στο νέο φορέα».

Άσκησε κριτική στο κείμενο της πλειοψηφίας λέγοντας ότι δεν παραθέτει κανένα σχέδιο δράσης για το επόμενο διάστημα ενώ διερωτάται «πώς μπορούμε να συζητάμε για στήριξη ενός άλλου πολιτικού φορέα» όταν δεν υπάρχει κεντρική συμφωνία. Αφήνει δε αιχμές και για τα οικονομικά λέγοντας ότι «η περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν εκποιείται» και «δεν αποτελεί πρώτη ύλη για κανένα σχέδιο διάλυσης, απορρόφησης ή εκχώρησης».

Ειδικότερα, ο Νίκος Παππάς σημείωσε μεταξύ άλλων πως το πραγματικό δίλημμα είναι:

«Συντεταγμένη πορεία προς την εκλογική ενότητα, την πολιτική συνεργασία;

Ή ατομικές μετακινήσεις; Όπου στελέχη και βουλευτές θα προσχωρούν κατά μόνας σε ένα νέο πολιτικό φορέα, αφήνοντας τον ΣΥΡΙΖΑ να απονεκρωθεί;

Να επιλέξουμε το πρώτο. Γιατί η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από νέους κατακερματισμούς».

Επέκρινε το κείμενο της πλειοψηφίας της Πολιτικής Γραμματείας δκαθώς όπως σημείωσε: «δεν περιγράφει κανένα σχέδιο δράσης για τον ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο διάστημα. Δεν περιγράφει πολιτικές πρωτοβουλίες. Δεν περιγράφει οργανωτικές πρωτοβουλίες. Δεν περιγράφει διαδικασίες συνεργασίας. Δεν περιγράφει καν πώς θα λειτουργήσει το κόμμα μέχρι τις επόμενες εκλογές. Αυτό δεν είναι σχέδιο πολιτικής επανεκκίνησης. Είναι σχέδιο πολιτικής αναμονής και αυτοακύρωσης».

Επιπλέον διερωτήθηκε: «Πώς μπορούμε να συζητάμε για στήριξη ενός άλλου πολιτικού φορέα όταν δεν υπάρχει συμφωνία, δεν υπάρχει κοινό πρόγραμμα, δεν υπάρχει θεσμικός διάλογος και δεν υπάρχει καν επίσημη συζήτηση, δεν υπάρχει καν επαφή»;

Διεμήνυσε για μία ακόμη φορά πως «ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αυτοδιαλύεται. Δεν αναστέλλει τη λειτουργία του. Δεν μετατρέπεται σε δεξαμενή στελεχών εν αναμονή. Οι ιδέες, οι αξίες, το πρόγραμμα και η ιστορία του μπορούν να αποτελέσουν το κοινό σπίτι της ευρύτερης Αριστεράς και των προοδευτικών πολιτών. Όπως έγινε και την προηγούμενη δεκαετία».

Σε αυτή την κατεύθυνση πρότεινε, αναπτύσσοντας την τροπολογία, τις ακόλουθες άμεσες πρωτοβουλίες:

•⁠ ⁠Να μιλήσει ο Σωκράτης Φάμελλος με τον Αλέξη Τσίπρα.

•⁠ ⁠Συγκρότηση και πλήρης λειτουργία του Εκτελεστικού Γραφείου σύμφωνα με το καταστατικό.

•⁠ ⁠Συγκρότηση επιτροπής διεύρυνσης, ψηφοδελτίων.

•⁠ ⁠Συγκρότηση επιτροπής προγράμματος με βάση τις επεξεργασίες του κόμματος και τις προτάσεις «10+1».

•⁠ ⁠Συγκρότηση εκλογικής οργανωτικής επιτροπής.

Κλείνοντας διεμήνυσε πως «Η περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν εκποιείται. Χτίστηκε με τους αγώνες χιλιάδων ανθρώπων, με τις συνδρομές των μελών του και με τη συλλογική προσπάθεια δεκαετιών.

Δεν αποτελεί πρώτη ύλη για κανένα σχέδιο διάλυσης, απορρόφησης ή εκχώρησης».

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