Δούρου στην Κ.Ε. ΣΥΡΙΖΑ: «Μας πετάτε στα σκυλιά και δε μας πρέπει»– Έκκληση σε Φάμελλο να δεχτεί την τροπολογία με τον οδικό χάρτη για τις συνεργασίες

Έκκληση προς τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να δεχτεί την τροπολογία των 6 μελών της Κ.Ε. με τον οδικό χάρτη για τις συνεργασίες απεύθυνε από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής η Ρένα Δούρου.

Σε μια φορτισμένη ομιλία, η Ρένα Δούρου επισήμανε ότι έχει διαρραγεί η εμπιστοσύνη στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, και για να ξαναπιαστεί ο «μίτος» της συλλογικής δράσης από την αρχή είναι ευκαιρία ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να κάνει δεκτά τα 3 σημεία της τροπολογίας.

Στο πολύ χαρακτηριστικό κλείσιμο της τοποθέτησής της η Ρένα Δούρου ανέφερε τα εξής:

«Σύντροφε Πρόεδρε» είπε «επειδή αυτή τη στιγμή ούτε μεταξύ μας έχουμε εμπιστοσύνη για το αν αυτή την προγραμματική συμμαχία τη θέλουμε όλοι και όλες, αντί να μιλάμε με όρους διαπιστευτηρίων προς το πρόσωπο του Αλέξη, αντί υποβολιμιαία κάποιοι να μας έχετε κάνει αποσυνάγωγους, αντί να μιλάμε με όρους που δεν πρέπει σε κανένα κοινοβουλευτικό κόμμα –όχι στην Αριστερά– ότι “πού πάει ο πολύς κόσμος, πάμε και εμείς”, αντί να παραβλέπουμε ότι το οργανωτικό είναι και πολιτικό… Είναι η τελευταία ευκαιρία σήμερα να δεχτείς την τροπολογία, και από τη Δευτέρα το πρωί να την υλοποιήσεις. Όχι μόνο εσύ, να την υλοποιήσουμε όλοι μαζί. Γιατί αλλιώς, μας πετάτε στα σκυλιά όλους και δε μας πρέπει».

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