ΣΥΡΙΖΑ: Εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία η εισήγηση Φάμελλου για στήριξη στο κόμμα Τσίπρα 

Εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία – σύμφωνα με κομματικές πηγές – η εισήγηση του Σωκράτη Φάμελλου στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ για την «στήριξη» στην πρωτοβουλία Τσίπρα και την μη αντιπαραθετική στάση απέναντι στο νεοϊδρυθέν κόμμα του πρώην πρωθυπουργού, ΕΛ.Α.Σ.

Ο Σ. Φάμελλος, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη δευτερολογία του στο κλείσιμο της απέρριψε την ενσωμάτωση των δύο τροπολογιών στο κείμενο της εισήγησης με αποτέλεσμα αυτές να τεθούν σε ψηφοφορία αλλά απορρίφθηκαν με μεγάλη διαφορά, όπως και μια τρίτη τροπολογία για plan b (Αμανατίδης). Ήταν κατηγορηματικά αρνητικός για την τροπολογία των Πολάκη, Παππά, Δούρου, αντίθετα ήταν θετικός απέναντι στην τροπολογία Μπουλέκου, την οποία όμως απέρριψε λέγοντας πως «πρέπει να είμαστε πιο τολμηροί».

Η πρώτη τροπολογία ζητούσε οδικό χάρτη για συντεταγμένη πορεία στις συνεργασίες, κόντρα στη λογική των ατομικών συμφωνιών με το κόμμα Τσίπρα και την «απονέκρωση» του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα η Ρένα Δούρου απεύθυνε δραματική έκκληση στον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας πως είναι ευκαιρία να δεχτεί την τροπολογία αλλιώς, είπε «μας πετάτε στα σκυλιά και δε μας πρέπει».

Η τροπολογία του Γιάννη Μπουλέκου και 7 ακόμη στελεχών, εκφράζοντας μια ενδιάμεση άποψη, ζητούσε να αντικατασταθεί η φράση περί στήριξης στον Τσίπρα με την αναφορά για «επίσπευση της διαδικασίας διαβούλευσης με τους όμορους χώρους και το νεοσυσταθέν κόμμα ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα την οποία προσεγγίζουμε με συντροφική διάθεση».

Και οι δύο τροπολογίες απορρίφθηκαν, με μεγάλη διαφορά, δηλαδή με αναλογία 70-30, σύμφωνα με την πλειοψηφία. Σύμφωνα ωστόσο με τον Παύλο Πολάκη ο οποίος έκανε δηλώσεις αμέσως μετά τη συνεδρίαση, η τροπολογία των 6 δεν πέρασε αλλά συγκέντρωσε ένα “ικανό” ποσοστό, το οποίο ο ίδιος προσδιόρισε σε 40%. Από την πλευρά Μπουλέκου μιλούν για απόρριψη της τροπολογίας τους με οριακή πλειοψηφία υπέρ του προέδρου με αναλογία 55- 45.

Πολάκης: Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν χαρίζουμε τον ΣΥΡΙΖΑ σε κανέναν

Στις δηλώσεις του ο Παύλος Πολάκης διεμήνυσε επίσης τα εξής: «Εμείς παραμένουμε στον ΣΥΡΙΖΑ θα παρακολουθούμε την υλοποίηση, δεν χαρίζουμε τον ΣΥΡΙΖΑ σε κανέναν και περιμένουμε να δούμε αυτούς που έχουν δηλώσει ότι θα πάνε στο κόμμα Τσίπρα είτε είναι βουλευτές, είτε μέλη της Κεντρικής Επιτροπής να το πράξουν το αμέσως χρονικό διάστημα. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε, ο ΣΥΡΙΖα θα συνεχίσει να υπάρχει και να ανακαλεί στη μνήμη την Πρώτη Φορά Αριστερά που κάποιοι θέλουν να ξεχάσουν».

Νωρίτερα στην εισηγητική του ομιλία κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Σωκράτης Φάμελλος ανέφερε:

«Σας καλώ να αποφασίσουμε σήμερα ότι στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουμε, δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά». Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για «plan b», περιχαράκωση και μοναχικές πορείες. Επισήμανε ότι η στήριξη στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι «στρατηγική επιλογή» και «δημοκρατικό καθήκον» ώστε να υπάρξει «σύγκλιση ευρύτερων προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων και συλλογικοτήτων, που θα εκφραστεί στις επόμενες βουλευτικές εκλογές» προκειμένου ο αγώνας απέναντι στο καθεστώς Μητσοτάκη να είναι νικηφόρος.

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