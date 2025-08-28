Ισχυρή κινητοποίηση φορέων και συλλογικοτήτων έλαβε χώρα το μεσημέρι της Πέμπτης (28/8) στο λιμάνι του Ηρακλείου Κρήτης, με αφορμή τον κατάπλου του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου Crown Iris, το οποίο μετέφερε περίπου 1.600 επιβάτες.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, από το μεσημέρι, οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην είσοδο εκτός του λιμανιού, κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα κατά των επιθέσεων του Ισραήλ και της γενοκτονίας στη Γάζα.

Όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές, μέσα από τη δράση αυτή επιδιώκουν να σταλεί ένα «ηχηρό μήνυμα καταδίκης της γενοκτονίας» και να εκφραστεί η αλληλεγγύη στον παλαιστινιακό λαό.

Οι επιβάτες του Crown Iris όταν είδαν τις αντιδράσεις του συγκεντρωμένου πλήθους, έβγαλαν μια ισραηλινή σημαία και την κράτησαν στη γέφυρα του πλοίου και στη συνέχεια άρχισαν να κάνουν και άσεμνες χειρονομίες.

Η συγκέντρωση είχε προγραμματιστεί για τις 12:30 το μεσημέρι, ενώ η Αστυνομία και το Λιμενικό ήταν σε επιφυλακή για αποφυγή τυχόν επεισοδίων.

Ένταση προκλήθηκε όταν διαδηλωτές αντέδρασαν στην παρουσία Λιμενικών που συνόδευαν τους τουρίστες, με την αστυνομία να κάνει εκτεταμένη χρήση χημικών για να διαλύσει το πλήθος και να αποκαταστήσει την κυκλοφορία στον χώρο του λιμανιού.

