Γάζα – Αποκάλυψη CNN: Τριπλό και όχι διπλό το δολοφονικό χτύπημα των IDF στο νοσοκομείο Νάσερ (Video)

Την υποκρισία της «συγνώμης» που ζήτησε η ισραηλινή πολιτική και στρατιωτική ηγεσία για το διπλό χτύπημα, την περασμένη Δευτέρα, στο νοσοκομείο Νάσερ στην Χαν Γιουνις στη Γάζα, το οποίο σκότωσε δεκάδες ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και δημοσιογράφους, αποκαλύπτει το CNN.

Σύμφωνα με ανάλυση του αμερικανικου δικτύου τελικά το «διπλό χτύπημα» (double tap) των ισραηλινών δυνάμεων στο κτίριο – αρχικά χτυπώντας αμάχους και στη συνέχεια σκοτώνοντας διασώστες και δημοσιογράφους – τελικα ήταν τριπλό καθώς το νοσοκομείο χτυπήθηκε από δύο βλήματα των IDF κατα τη δεύτερη εντελώς απρόκλητη επίθεση.

Η πρώτη επίθεση έπληξε περίπου στις 10:08 π.μ. τοπική ώρα την εξωτερική σκάλα του νοσοκομείου Νάσερ, την ώρα που βρισκόταν εκεί ο φωτορεπόρτερ του Reuters Χουσάμ Αλ-Μάσρι, ο οποίος σκοτώθηκε.

Breaking: So far, the bodies of three journalists killed in the Israeli strike on Nasser Hospital have been identified: Reuters cameraman Hossam Al-Masri, Al Jazeera cameraman Mohammed Salama, and journalist Mariam Abu Daqa. pic.twitter.com/JMPSGy4oIt — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) August 25, 2025

Περίπου εννέα λεπτά αργότερα, στις 10:17 π.μ. τοπική ώρα, και ενώ οι πρώτοι διασώστες και δημοσιογράφοι έσπευσαν στον χώρο του τέταρτου ορόφου για να φροντίσουν τα θύματα και να καταγράψουν την επίθεση, οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν εκ νέου το ίδιο σημείο.

Την προσπάθειά τους βιντεοσκοπούσε μεταξύ άλλων ο Χατέμ Ομαρ, συνεργάτης του Reuters από ένα υψηλότερο σημείο, ο οποίος τραυματίστηκε από το δεύτερο πλήγμα.

Τη δεύτερη επίθεση κατάγραψε επίσης το τηλεοπτικό δίκτυο Al Ghad που μετέδιδε ζωντανά την προσπάθεια των διασωστών.

Η ανάλυση καρέ-καρέ ενός άλλου βίντεο της επίθεσης που έλαβε το CNN καθιστά σαφές ότι δύο ακόμη βλήματα έπληξαν το νοσοκομείο.

Το πρώτο βλήμα χτυπά τη σκάλα όπου βρίσκονταν οι διασώστες. Ένα κλάσμα του δευτερολέπτου αργότερα, ένα δεύτερο χτυπά σχεδόν στο ίδιο σημείο.

Τα δύο σχεδόν ταυτόχρονα βλήματα που φαίνονται στο νέο βίντεο, σύμφωνα με το CNN, είναι πιθανό να προέρχονται από «πολλαπλών χρήσεων» όπλα αρμάτων μάχης, όπως το ισραηλινό μοντέλο M339, σύμφωνα με ανάλυση του ειδικού όπλων N.R. Jenzen-Jones, διευθυντή των Υπηρεσιών Έρευνας Οπλισμού.

Όπως δήλωσε, η ζημιά που καταγράφηκε μετά τις επιθέσεις συνάδει με αυτό το είδος πυρομαχικών.

«Η ρίψη δύο βλημάτων σχεδόν την ίδια ακριβώς στιγμή υποδηλώνει ότι δύο άρματα μάχης μπορεί να έπληξαν τον στόχο ταυτόχρονα», δήλωσε ο Jenzen-Jones στο CNN.

«Είναι δύσκολο να το κατανοήσουμε, αλλά υποδηλώνει μια πιο προσεκτικά συντονισμένη επίθεση, αντί για ένα μόνο όχημα που πλήττει έναν “στόχο ευκαιρίας”. Τα σύγχρονα όπλα των αρμάτων μάχης, που υποστηρίζονται από τους αισθητήρες, και τα συστήματα των σύγχρονων αρμάτων μάχης, είναι πολύ ακριβή», πρόσθεσε.

Σε ερώτημα του CNN σχετικά με το τρίτο βλήμα, οι IDF περιορίστηκαν να δηλώσουν ότι δεν έχουν να κάνουν κάποιο περαιτέρω σχόλιο.

Όπως σημειώνει το CNN, το μπαλκόνι και η σκάλα του τέταρτου ορόφου του νοσοκομείου Νάσερ χρησιμοποιούνταν συχνά από φωτορεπόρτερ και εικονολήπτες του Reuters, του Associated Press και άλλων παγκόσμιων μέσων ενημέρωσης. Ήταν επίσης γνωστό ότι δημοσιογράφοι χρησιμοποιούσαν το συγκεκριμένο σημείο προκειμένου να έχουν σήμερα κινητής τηλεφωνίας για να ανεβάσουν το υλικό τους.

Το βίντεο δείχνει ότι τα βλήματα που έπληξαν τη σκάλα του νοσοκομείου προήλθαν από τα βορειοανατολικά, σύμφωνα με ανάλυση του Τρέβορ Μπολ, πρώην ανώτερου μέλους της ομάδας εξουδετέρωσης εκρηκτικών του Στρατού των ΗΠΑ. Το αποτέλεσμα των επιθέσεων συνάδει επίσης με τις ζημιές από θραύσματα από βλήματα αρμάτων μάχης όπως το μοντέλο M339, δήλωσε ο Μπολ στο CNN.