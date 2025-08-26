Στο ίδιο έργο θεατές: «Οι 6 που σκοτώθηκαν ήταν τρομοκράτες», ισχυρίζεται ο IDF για το χτύπημα στο νοσοκομείο Νάσερ

Ο ισραηλινός στρατός δημοσίευσε την Τρίτη τα συμπεράσματά του μετά από μια «αρχική έρευνα» για την χθεσινή επιδρομή στο νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιουνίς.

Η επιδρομή αυτή σκότωσε τουλάχιστον 20 άτομα, συμπεριλαμβανομένων πέντε δημοσιογράφων.

Ο (IDF) αναφέρει στην αρχική του έρευνα ότι τα στρατεύματα «εντόπισαν μια κάμερα που τοποθετήθηκε από τη Χαμάς στην περιοχή του νοσοκομείου Νάσσερ».

Η κάμερα, όπως λέει, «χρησιμοποιείται για να παρατηρείται τη δραστηριότητα των στρατευμάτων του IDF».

«Υπό το πρίσμα αυτό, τα στρατεύματα λειτουργούσαν για να απομακρύνουν την απειλή με την στόχευση και την αποσυναρμολόγηση της κάμερας και η έρευνα έδειξε ότι τα στρατεύματα λειτουργούσαν για να απομακρύνουν την απειλή», συνεχίζει η δήλωση.

Το πόρισμα προσθέτει ότι ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου ισχυρίζεται ότι έξι από αυτούς που σκοτώθηκαν «ήταν τρομοκράτες, ένας από τους οποίους συμμετείχε στην διείσδυση στην ισραηλινή επικράτεια στις 7 Οκτωβρίου».

Η δήλωση προσθέτει ότι «ο επικεφαλής του γενικού προσωπικού λυπάται για τυχόν βλάβη που προκλήθηκε στους πολίτες».

Περαιτέρω έρευνες θα πραγματοποιηθούν τώρα για να «εξεταστούν διάφορα κενά», συνεχίζει το πόρισμα, μεταξύ αυτών η διαδικασία εξουσιοδότησης πριν από το χτύπημα, καθώς και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Ο ΟΗΕ ζήτησε από τις έρευνες του Ισραήλ σε παράνομες δολοφονίες στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένου του βομβαρδισμού του Νοσοκομείου Νάσσερ, που σκότωσε 20 άτομα, μεταξύ των οποίων πέντε δημοσιογράφοι.

«Πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη», δήλωσε ο Thameen al-Kheetan, εκπρόσωπος του Γραφείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τρίτη στη Γενεύη. Πρόσθεσε ότι ο αριθμός των δημοσιογράφων που σκοτώθηκαν στη Γάζα έθεσαν πολλά ερωτήματα σχετικά με τη στόχευση των εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης.

Τη Δευτέρα, το Ισραήλ χτύπησε το νοσοκομείο Νάσσερ, το τελευταίο δημόσιο νοσοκομείο στη νότια Γάζα, δύο φορές. Οι μάρτυρες δήλωσαν ότι το δεύτερο χτύπημα ήρθε ακριβώς τη στιγμή που τα πληρώματα διάσωσης και οι δημοσιογράφοι έφτασαν για να απομακρύνουν τους τραυματίες, 15 λεπτά μετά τον πρώτο βομβαρδισμό, σκοτώνοντας τους πρώτους ανταποκριτές και τους εργαζόμενους στα μέσα ενημέρωσης.

Το διπλό χτύπημα σκότωσε δημοσιογράφους που εργάζονταν για το Reuters, το Associated Press και το Al Jazeera, καθώς και ανεξάρτητους δημοσιογράφους και προκάλεσε παγκόσμια καταδίκη.

Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού δήλωσε ότι «λυπάται βαθιά με το τραγικό ατύχημα» που συνέβη στο νοσοκομείο και ότι ο ισραηλινός στρατός διεξήγαγε έρευνα.

Ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ προέτρεψε το Ισραήλ να εξασφαλίσει ότι η έρευνά του θα οδηγήσει σε αποτελέσματα, αναφερόμενος σε πρόσφατες ισραηλινές στρατιωτικές έρευνες που έκλεισαν χωρίς αποτέλεσμα.

«Οι ισραηλινές αρχές, στο παρελθόν, ανακοίνωσαν έρευνες σε τέτοιες δολοφονίες… Δεν έχουμε δει ακόμη αποτελέσματα ή μέτρα λογοδοσίας».

Μια έκθεση που δημοσιεύθηκε από τη δράση για την ένοπλη βία (AOAV) αυτό το μήνα έδειξε ότι το 88% των ερευνών του Ισραήλ για καταγγελίες για εγκλήματα πολέμου στη Γάζα αρχειοθετήθηκαν. Μεταξύ των μη ολοκληρωμένων ερευνών είναι οι έρευνες για τη δολοφονία τουλάχιστον 112 Παλαιστίνιων που περίμεναν αλεύρι στην πόλη της Γάζας τον Φεβρουάριο του 2024 και μια αεροπορική επιδρομή που σκότωσε 45 Παλαιστίνιους σε ένα καταυλισμό με σκηνές στη νότια Γάζα τον Μάιο του 2024.

Οι ερευνητές της AOAV δήλωσαν ότι τα στατιστικά στοιχεία υποδηλώνουν ότι το Ισραήλ προσπαθούσε να δημιουργήσει ένα «πρότυπο ατιμωρησίας» στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων όπου υπήρχε έστω η υπόνοια για σοβαρο αδίκημα από Ισραηλινούς στρατιώτες.

Ο Ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι έχει ισχυρές εσωτερικές διαδικασίες για το πότε υπάρχει υποψία παραβίασης του νόμου.

Το Ισραήλ διεξάγει συχνά επιθέσεις για τα νοσοκομεία σε όλη τη διάρκεια του πολέμου των 22 μηνών στη Γάζα, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να αναφέρει τον Απρίλιο ότι 33 από τα 36 νοσοκομεία της Γάζας είχαν υποστεί ζημιές. Το Ισραήλ έχει στο παρελθόν ισχυρίστηκε ότι η Χαμάς είναι ενσωματωμένη στην ιατρική υποδομή της Γάζας, χωρίς να παρουσιάζει αξιόπιστα στοιχεία για τους ισχυρισμούς της.

Το Ισραήλ έχει επίσης σκοτώνει τακτικά δημοσιογράφους στη Γάζα, τώρα το πιο θανατηφόρο μέρος στον κόσμο για να είναι κανείς δημοσιογράφος. Το Ισραήλ έχει απαγορεύσει στα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης να εισέλθουν στη Γάζα, αφήνοντας τους Παλαιστίνιους δημοσιογράφους ως τη μόνη πηγή ειδήσεων για την επικράτεια.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΟΗΕ, τουλάχιστον 247 Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν στη Γάζα τους τελευταίους 22 μήνες.

Διαβάστε επίσης:

Σε πολιτική δίνη η Γαλλία: Μια ανάσα από την κατάρρευση η κυβέρνηση Μπαϊρού – «Mατώνουν» οι αγορές, oι εκβιασμοί για «χάος ή ευθύνη» και «επιδρομή» του ΔΝΤ

Απεσταλμένος του Τραμπ λέει στους Λιβανέζους δημοσιογράφους να μην κάνουν σαν «ζώα» – Τσουβάλιασε τους πάντες μιλώντας για «πρόβλημα» της Μέσης Ανατολής

Πίνακας που έκλεψαν οι Ναζί κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο εντοπίστηκε σε… αγγελία πώλησης ακινήτου στην Αργεντινή (photos/video)