ΚΟΣΜΟΣ

26.08.2025 18:20

Απεσταλμένος του Τραμπ λέει στους Λιβανέζους δημοσιογράφους να μην κάνουν σαν «ζώα» – Τσουβάλιασε τους πάντες μιλώντας για «πρόβλημα» της Μέσης Ανατολής

26.08.2025 18:20
tom barrack

Ο Ειδικός Απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τομ Μπαράκ, προκάλεσε οργή αφού είπε στους Λιβανέζους δημοσιογράφους να ενεργούν «πολιτισμένα», όχι σαν «ζώα», κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, Βηρυτό, την Τρίτη.

Ο Μπαράκ, συνοδευόμενος από τον αναπληρωτή απεσταλμένο Μόργκαν Ορτάγκους, βρισκόταν στην πρωτεύουσα του Λιβάνου στο πλαίσιο των προσπαθειών των ΗΠΑ να αφοπλίσουν την ομάδα Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, επέπληξε τους δημοσιογράφους επειδή έθεταν ερωτήσεις ταυτόχρονα – μια κοινή πρακτική στις συνεντεύξεις Τύπου – συνδέοντας τη συμπεριφορά τους με αυτό που περιέγραψε ως ένα ευρύτερο «πρόβλημα» στη Μέση Ανατολή.

«Παρακαλώ, κάντε ησυχία για μια στιγμή. Και θέλω να σας πω κάτι. Τη στιγμή που αυτό αρχίζει να γίνεται χαοτικό, σαν ζωώδες, θα φύγουμε. Λοιπόν, θέλετε να μάθετε τι συμβαίνει; Ενεργήστε πολιτισμένα, ενεργήστε ευγενικά, ενεργήστε ανεκτικά, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα με αυτό που συμβαίνει στην περιοχή», είπε στους δημοσιογράφους.

«Νομίζετε ότι αυτό είναι διασκεδαστικό για εμάς; Πιστεύετε ότι είναι οικονομικά επωφελές για εμένα και τον Μόργκαν (Ορτέιγκους) να είμαστε εδώ και να ανεχόμαστε αυτή την τρέλα;» είπε στους δημοσιογράφους.

Ο Μπαράκ, λιβανέζικης καταγωγής, είναι ο ειδικός απεσταλμένος στη Συρία και υπηρετεί επίσης ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία.

Τα σχόλια του απεσταλμένου εξόργισαν τους Λιβανέζους δημοσιογράφους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι χαρακτήρισαν τις δηλώσεις ως «ρατσιστικές».

«Ο Τομ Μπαράκ μπαίνει στη Βηρυτό σαν αποικιακός επίτροπος του 19ου αιώνα, αποκαλεί τους Λιβανέζους δημοσιογράφους «ζωώδεις», μας κάνει μαθήματα για τον «πολιτισμό» και κατηγορεί για όλα την «περιοχή» μας. Αυτό δεν είναι απλώς αλαζονεία, είναι ρατσισμός. Δεν κυβερνάς αυτή τη χώρα και δεν μπορείς να προσβάλλεις τον λαό της», δήλωσε η Λιβανοβρετανίδα δημοσιογράφος Χάλα Τζάμπερ στο X.

Ένας άλλος δημοσιογράφος, ο Αλί Χασέμ, χαρακτήρισε τα σχόλια «ταπεινωτικά».

«Το επίπεδο αλαζονείας που επιδεικνύουν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι στον Λίβανο είναι ταπεινωτικό για τη χώρα».

