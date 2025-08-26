Σάλος με την γκάφα του Τζέι Ντι Βανς: Είπε ότι ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος έληξε με διαπραγματεύσεις – Πάρτι στo X μετά το μαργαριτάρι

“Να υποθέσω ότι η Καρχηδόνα δεν ηττήθηκε από τη Ρώμη…” Αυτό είναι μόνο ένα από τα ειρωνικά σχόλια που έχει προκαλέσει μια ανιστόρητη δήλωση του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς, στο NBC.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, αναλύοντας τη στρατηγική του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και στην προσπάθειά του να «πουλήσει» στο αμερικανικό κοινό μια συμφωνία ειρήνης, πέταξε ένα… μαργαριτάρι.

Είπε ότι «έτσι τελικά διευθετούνται οι πόλεμοι», προσθέτοντας: «Αν ανατρέξουμε στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, αν δούμε τι έγινε σε κάθε μεγάλη σύγκρουση που σημάδεψε την ανθρωπότητα, όλες καταλήγουν σε κάποιο είδος διαπραγμάτευσης». Η τεράστια γκάφα προκάλεσε χλεύη στα social media.

Αν και όπως είναι γνωστό, ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος τελείωσε με την άνευ όρων παράδοση της Γερμανίας και της Ιαπωνίας, ο Βανς φάνηκε πως έχει κάποια κενά στο μάθημα της Ιστορίας, το οποίο έσπευσαν να επισημάνουν οι χρήστες, χαρακτηρίζοντάς τον «άσχετο» και «επικίνδυνα αμόρφωτο».

“Με ανησυχεί το γεγονός ότι ο αντιπρόεδρος και μελλοντικός υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών για το 2028 είναι ένας ηλίθιος που δεν γνωρίζει ότι ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος τελείωσε στο πεδίο της μάχης με τους Συμμάχους να απαιτούν άνευ όρων παράδοση”, έγραψε ένας χρήστης.

Ένας καθηγητής ιστορίας ανέφερε ότι οι Δυνάμεις του Άξονα παραδόθηκαν μόνο αφού “ο Χίτλερ αυτοκτόνησε στο καταφύγιό του, ο Μουσολίνι εκτελέστηκε και η Γερμανία και η Ιαπωνία καταλήφθηκαν”.

“Σε αυτό το καταπληκτικό βίντεο, ο ηλίθιος JD Vance ισχυρίζεται ότι οι ΗΠΑ δεν κέρδισαν τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο αλλά ότι διαπραγματεύτηκαν με τη Γερμανία για να τερματίσουν τον πόλεμο, ή με την Ιαπωνία. Να υποθέσω ότι πιστεύει ότι Καρχηδόνα δεν ηττήθηκε από τη Ρώμη”, έγραψε χρήστης στο Χ.

Ένας χρήστης είπε ότι ο Βανς παραβλέπει “τη βάναυση πραγματικότητα της άνευ όρων παράδοσης μετά τη συντριβή από τους συμμαχικούς βομβαρδισμούς και τις μάχες των συμμαχικών δυνάμεων με αυτών του Άξονα”.

«Οι διαπραγματεύσεις του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου οδήγησαν σε σημαντικές παραχωρήσεις από τον Χίτλερ, όπως να αυτοπυροβοληθεί σε ένα καταφύγιο».

«Όλοι θυμούνται εκείνη την καθοριστική στιγμή στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, με τον Ρούσβελτ στο αναπηρικό του καροτσάκι να στρώνει το κόκκινο χαλί για τον Χίτλερ, συζητώντας ποια τμήματα της Γαλλίας θα έπαιρνε σε αντάλλαγμα την ειρήνη», έγραψε άλλος που θεωρεί δεδομένο ότι ο σημερινός Χίτλερ είναι ο… Πούτιν και όχι ο Ζελένσκι.

“Σταματήστε να ξαναγράφετε την ιστορία για να προωθήσετε την ατζέντα του κατευνασμού σας”, έγραψε κάποιος άλλος ενώ ένας χρήστης εξέφρασε την ανακούφισή του που “δεν είχαμε κάποιον με τη νοοτροπία του Βανς επικεφαλής κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου”.

Πολλοί πάντως ήταν αυτοί που τον υπερασπίστηκαν, καθώς υποστήριξαν ότι, τεχνικά, και η παράδοση αποτελεί μορφή διαπραγμάτευσης: «Μέσω διαπραγματεύσεων οι Γερμανοί και οι Ιάπωνες συμφώνησαν να παραδοθούν, κι εμείς συμφωνήσαμε να δεχτούμε την παράδοσή τους», έγραψε ένας χρήστης.

