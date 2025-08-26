search
ΤΡΙΤΗ 26.08.2025 17:13
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.08.2025 16:18

Η Αυστραλία κατηγορεί το Ιράν ότι οργάνωσε αντισημιτικές ενέργειες, απελαύνει τον Ιρανό πρεσβευτή – Με αντίποινα απειλεί η Τεχεράνη

26.08.2025 16:18
presveia-iran-afstralia-345

Η κυβέρνηση της Αυστραλίας ανακοίνωσε σήμερα ότι απέλασε τον πρεσβευτή του Ιράν στην Καμπέρα, κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι οργάνωσε δύο αντισημιτικές ενέργειες που σημειώθηκαν πέρυσι στη Μελβούρνη και το Σίδνεϊ.

Οι αυστραλιανές υπηρεσίες Πληροφοριών κατέληξαν «σε ένα βαθιά ανησυχητικό συμπέρασμα», ότι το Ιράν οργάνωσε τουλάχιστον δύο αντισημιτικές ενέργειες στα τέλη του 2024, δήλωσε ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Επρόκειτο για ασυνήθιστες και επικίνδυνες επιθετικές ενέργειες που οργανώθηκαν από ένα ξένο κράτος στο αυστραλιανό έδαφος», πρόσθεσε. «Ήταν απόπειρες να υπονομευθεί η κοινωνική συνοχή και να επικρατήσει διχόνοια στην κοινότητά μας», τόνισε.

Ο Αλμπανέζι δήλωσε ότι το Ιράν εμπλέκεται στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε εβραϊκό καφέ στη συνοικία Μπόνταϊ, προάστιο του Σίδνεϊ τον Οκτώβριο του 2024 και στη συναγωγή Adass Israel στη Μελβούρνη τον Δεκέμβριο του 2024.

Στα δύο περιστατικά δεν υπήρξαν θύματα.

Εξάλλου ο Αυστραλός πρωθυπουργός εκτίμησε ότι το Ιράν ενδέχεται να βρίσκεται πίσω και από άλλες αντισημιτικές ενέργειες που έχουν σημειωθεί στη χώρα.

Κατά συνέπεια, η Αυστραλία έδωσε διορία επτά ημερών στον Ιρανό πρεσβευτή και σε τρεις άλλους διπλωμάτες για να αποχωρήσουν από τη χώρα, διευκρίνισε από την πλευρά της η υπουργός Εξωτερικών Πένι Ουόνγκ.

Παράλληλα η Αυστραλία έχει αναστείλει τις δραστηριότητες της πρεσβείας της στην Τεχεράνη και όλοι οι διπλωμάτες της είναι ασφαλείς σε τρίτη χώρα, εξήγησε ο Αλμπανέζι, ενώ πρόσθεσε ότι η κυβέρνησή του θα χαρακτηρίσει τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν τρομοκρατική οργάνωση.

Ωστόσο, όπως διευκρίνισε η Ουόνγκ, η Καμπέρα δεν θα διακόψει εντελώς τους διπλωματικούς της δεσμούς με την Τεχεράνη, προκειμένου να μπορεί να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των πολιτών της.

Η Τεχεράνη απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες

Το Ιράν απέρριψε τις κατηγορίες της Αυστραλίας ότι εμπλέκεται σε αντισημιτικές ενέργειες που σημειώθηκαν πέρυσι στη Μελβούρνη.

«Απορρίπτουμε κατηγορηματικά την κατηγορία», δήλωσε ο Εσμαΐλ Μπαγαεΐ εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών στη διάρκεια της εβδομαδιαίας συνέντευξης Τύπου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «κάθε ανάρμοστο και αδικαιολόγητο μέτρο σε διπλωματικό επίπεδο θα προκαλέσει αντίποινα».

Διαβάστε επίσης:

Γάζα: Το Ισραήλ δεν θέλει ειρήνη – Δεν έχει απαντήσει στην πρόταση του Κατάρ για εκεχειρία

Με ανοιχτή επιστολή ανώτεροι διπλωμάτες της ΕΕ ζητούν επείγουσα δράση για τη Γάζα

«Η Γερμανία δεν θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος», λέει ο Μερτς

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sikinos_2608_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σίκινος: Λιμενικοί προσπαθούν να σταματήσουν τους «απονεριστές» που βουτούν πίσω από το πλοίο (video)

ploio-sosivio-343
ΕΛΛΑΔΑ

Αλόννησος: Το «SpeedRunner Jet» αντικαθιστά το «Σούπερ Σταρ» μετά τη μηχανική βλάβη που παρουσίασε

VANCE NEW
ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με την γκάφα του Τζέι Ντι Βανς: Είπε ότι ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος έληξε με διαπραγματεύσεις – Πάρτι στo X μετά το μαργαριτάρι

foroi-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλέξης Μητρόπουλος: Οι φόροι «έφαγαν» τις αυξήσεις των μισθών και των συντάξεων την περίοδο 2020-2024!!

pinakas_2608_1460-820_new
ΚΟΣΜΟΣ

Πίνακας που έκλεψαν οι Ναζί κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο εντοπίστηκε σε… αγγελία πώλησης ακινήτου στην Αργεντινή (photos/video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
thanassis_eythmiadis
LIFESTYLE

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης «αποχωρίζεται» τη φύση και επιστρέφει στο θέατρο

giannis makrygiannis
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Για κάθε Γλυκερία, Τσέρτο και «εξαγριωμένη κυρία» υπάρχουν ο Ρόκκος, η Μποφίλιου και ένας κόσμος που φωνάζει

atairiastoi_new
MEDIA

Πρεμιέρα για τους Αταίριαστους - «Περισσότερα κιλά, λιγότερα μαλλιά, καθόλου... λεφτά» (video)

marinakis doukas benos
ΚΑΛΧΑΣ

Τα δύο καυτά ερωτήματα των γκάλοπ, μία ατυχής επίθεση στον Μαρινάκη, το… ΕΑΜ του Δούκα, ο γαλαζοπράσινος Μπένος και ο χορός των σκανδάλων

tsipras_mistotakis_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Χαμηλή πτήση για τη ΝΔ, δεύτερο το ΠΑΣΟΚ - Εύρημα-έκπληξη για το δίδυμο Μητσοτάκη - Τσίπρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 26.08.2025 17:12
sikinos_2608_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σίκινος: Λιμενικοί προσπαθούν να σταματήσουν τους «απονεριστές» που βουτούν πίσω από το πλοίο (video)

ploio-sosivio-343
ΕΛΛΑΔΑ

Αλόννησος: Το «SpeedRunner Jet» αντικαθιστά το «Σούπερ Σταρ» μετά τη μηχανική βλάβη που παρουσίασε

VANCE NEW
ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με την γκάφα του Τζέι Ντι Βανς: Είπε ότι ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος έληξε με διαπραγματεύσεις – Πάρτι στo X μετά το μαργαριτάρι

1 / 3