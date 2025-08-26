search
ΤΡΙΤΗ 26.08.2025
ΚΟΣΜΟΣ

26.08.2025

«Η Γερμανία δεν θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος», λέει ο Μερτς

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε σήμερα πως η Γερμανία δεν θα προσχωρήσει σε μια πρωτοβουλία δυτικών συμμάχων να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος κατά τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών που θα διεξαχθεί τον επόμενο μήνα στη Νέα Υόρκη.

Ο Μερτς έκανε τις δηλώσεις αυτές σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Καναδό πρωθυπουργό Μάικ Κάρνεϊ ο οποίος δήλωσε τον περασμένο μήνα πως ο Καναδάς σχεδιάζει να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση, έπειτα από παρόμοιες ανακοινώσεις που έκαναν η Γαλλία και η Βρετανία.

«Η θέση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης είναι σαφής σε ό,τι αφορά την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους», είπε ο Μερτς.

«Ο Καναδάς το γνωρίζει αυτό. Δεν θα προσχωρήσουμε στην πρωτοβουλία αυτή. Δεν θεωρούμε ότι έχουν εκπληρωθεί πως οι όροι για αναγνώριση κράτους έχουν εκπληρωθεί με οποιονδήποτε τρόπο προς το παρόν».

Η Γερμανία θεωρεί πως η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους θα πρέπει να είναι ένα από τα τελικά βήματα σε μια λύση δύο κρατών με βάση την οποία οι Ισραηλινοί και οι Παλαιστίνιοι θα μπορούν να ζήσουν ειρηνικά οι μεν δίπλα στους δε.

Αντίθετα, ο Κάρνεϊ ανακοίνωσε στα τέλη Ιουλίου ότι η χώρα του θα αναγνωρίσει την Παλαιστίνη ως κράτος στη ΓΣ του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σχεδιάζει επίσης να το κάνει, ενώ η Βρετανία απείλησε το Ισραήλ ότι θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος αν δεν εκπληρωθούν ορισμένες προϋποθέσεις.

Ο Κάρνεϊ αιτιολόγησε την απόφασή του λέγοντας πως οι προοπτικές για μία λύση δύο κρατών χειροτερεύουν όλο και περισσότερο.

