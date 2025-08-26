search
ΚΟΣΜΟΣ

Βιετνάμ: Τρεις νεκροί και ζημιές σε χιλιάδες σπίτια εξαιτίας της τροπικής καταιγίδας «Κατζίκι» (videos)

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 13 τραυματίστηκαν από την τροπική καταιγίδα «Κατζίκι» που έπληξε το Βιετνάμ.

Η καταιγίδα προκάλεσε πλημμύρες και στη πρωτεύουσα, Ανόι, ενώ χιλιάδες σπίτια υπέστησαν ζημιές από το πέρασμα της καταιγίδας που έπληξε τη χώρα με ανέμους έως 117 χλμ/ώρα.

Μεταξύ των θυμάτων είναι ένας 90χρονος που καταπλακώθηκε από το σπίτι του, καθώς και ένας άνδρας που σκοτώθηκε από ηλεκτροπληξία. Δεκατρείς ακόμη τραυματίστηκαν, ενώ πολλές περιοχές στο κεντρικό Βιετνάμ παραμένουν χωρίς ρεύμα.

Οι δρόμοι στο Ανόι μετατράπηκαν σε ποτάμια, καθώς το νερό φτάνει μέχρι το γόνατο. Συνολικά 600.000 κάτοικοι έχουν εκκενώσει, ενώ 16.500 στρατιώτες τέθηκαν σε επιφυλακή για επιχειρήσεις διάσωσης.

ΕΛΛΑΔΑ

Βασιλίσσης Όλγας: Παραδίδεται στην κυκλοφορία – Τέλος σε μια «ιστορία που τραβάει από το 2020», λέει ο Χάρης Δούκας (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Χαμός μέσα στο λεωφορείο 171: Επιβάτης επιτέθηκε στον οδηγό – «Μου έριξε μπουνιές και κλωτσιές» (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη περιπέτεια για γυναίκα στη Κίνα: Έμεινε παγιδευμένη 1,5 μέρα σε δωμάτιο – Ζήτησε και πήρε βοήθεια χάρη στο… αίμα της

ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της – Τραγική φιγούρα ο Ντέμης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίσκεψη Μητσοτάκη στο «Ιπποκράτειο»: Στο επίκεντρο η ανακαίνιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών

ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Για κάθε Γλυκερία, Τσέρτο και «εξαγριωμένη κυρία» υπάρχουν ο Ρόκκος, η Μποφίλιου και ένας κόσμος που φωνάζει

LIFESTYLE

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης «αποχωρίζεται» τη φύση και επιστρέφει στο θέατρο

MEDIA

Πρεμιέρα για τους Αταίριαστους - «Περισσότερα κιλά, λιγότερα μαλλιά, καθόλου... λεφτά» (video)

ΚΑΛΧΑΣ

Τα δύο καυτά ερωτήματα των γκάλοπ, μία ατυχής επίθεση στον Μαρινάκη, το… ΕΑΜ του Δούκα, ο γαλαζοπράσινος Μπένος και ο χορός των σκανδάλων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσίπρας έτοιμος για μετωπική με κυβέρνηση - Τι περιμένει και πώς θα κινηθεί

