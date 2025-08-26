Βιετνάμ: Τρεις νεκροί και ζημιές σε χιλιάδες σπίτια εξαιτίας της τροπικής καταιγίδας «Κατζίκι» (videos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 13 τραυματίστηκαν από την τροπική καταιγίδα «Κατζίκι» που έπληξε το Βιετνάμ.
Η καταιγίδα προκάλεσε πλημμύρες και στη πρωτεύουσα, Ανόι, ενώ χιλιάδες σπίτια υπέστησαν ζημιές από το πέρασμα της καταιγίδας που έπληξε τη χώρα με ανέμους έως 117 χλμ/ώρα.
Μεταξύ των θυμάτων είναι ένας 90χρονος που καταπλακώθηκε από το σπίτι του, καθώς και ένας άνδρας που σκοτώθηκε από ηλεκτροπληξία. Δεκατρείς ακόμη τραυματίστηκαν, ενώ πολλές περιοχές στο κεντρικό Βιετνάμ παραμένουν χωρίς ρεύμα.
Οι δρόμοι στο Ανόι μετατράπηκαν σε ποτάμια, καθώς το νερό φτάνει μέχρι το γόνατο. Συνολικά 600.000 κάτοικοι έχουν εκκενώσει, ενώ 16.500 στρατιώτες τέθηκαν σε επιφυλακή για επιχειρήσεις διάσωσης.
