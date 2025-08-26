Βιετνάμ: Τρεις νεκροί και ζημιές σε χιλιάδες σπίτια εξαιτίας της τροπικής καταιγίδας «Κατζίκι» (videos)

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 13 τραυματίστηκαν από την τροπική καταιγίδα «Κατζίκι» που έπληξε το Βιετνάμ.

Η καταιγίδα προκάλεσε πλημμύρες και στη πρωτεύουσα, Ανόι, ενώ χιλιάδες σπίτια υπέστησαν ζημιές από το πέρασμα της καταιγίδας που έπληξε τη χώρα με ανέμους έως 117 χλμ/ώρα.

This morning, heavy rainfall from Typhoon Kajiki caused severe flooding in Hanoi, Vietnam.



August 26, 2025 🇻🇳 pic.twitter.com/XeY5w0TRCH — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 26, 2025

Μεταξύ των θυμάτων είναι ένας 90χρονος που καταπλακώθηκε από το σπίτι του, καθώς και ένας άνδρας που σκοτώθηκε από ηλεκτροπληξία. Δεκατρείς ακόμη τραυματίστηκαν, ενώ πολλές περιοχές στο κεντρικό Βιετνάμ παραμένουν χωρίς ρεύμα.

Heavy rainfall triggered by Typhoon Kajiki circulation caused widespread flooding across Hanoi, Vietnam This early morning.



Many streets were submerged, with vehicles unable to pass through deeply inundated sections, leading to severe traffic disruption. pic.twitter.com/0S43stnwf6 August 26, 2025

Οι δρόμοι στο Ανόι μετατράπηκαν σε ποτάμια, καθώς το νερό φτάνει μέχρι το γόνατο. Συνολικά 600.000 κάτοικοι έχουν εκκενώσει, ενώ 16.500 στρατιώτες τέθηκαν σε επιφυλακή για επιχειρήσεις διάσωσης.

