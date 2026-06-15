search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.06.2026 15:49
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.06.2026 14:48

BeWell Festival 2026 by Allwyn: Fitness, fun, 31.000 συμμετέχοντες και το απόλυτο challenge με δώρο ταξίδι στην Ιαπωνία

15.06.2026 14:48
16
BeWell Festival 2026 by Allwyn

Δύο ημέρες γεμάτες ένταση, ένα challenge από την Allwyn με ένα ανεπανάληπτο έπαθλο, 31.000 συμμετέχοντες και αδρεναλίνη στα ύψη.

 Allwyn Fitness Challenge (Ninja Warrior)

Το BeWell Festival 2026 by Allwyn επέστρεψε δυναμικά, στις 6 και 7 Ιουνίου, μετατρέποντας το ΟΑΚΑ σε ένα ζωντανό hub ευεξίας, άθλησης και διασκέδασης.

Η Allwyn, που συμμετείχε στη διοργάνωση για δεύτερη συνεχή χρονιά — και φέτος μάλιστα ως χορηγός ονοματοδοσίας — επεφύλασσε ακόμη περισσότερες εκπλήξεις για το κοινό, καθώς και την απόλυτη εμπειρία του διημέρου: το Allwyn Fitness Challenge (Ninja Warrior) με έπαθλο ένα μοναδικό wellness retreat στην Ιαπωνία για τους δύο νικητές, που πέτυχαν την καλύτερη γυναικεία και ανδρική επίδοση.

 Allwyn Fitness Challenge (Ninja Warrior)

Η κορύφωση του διημέρου στον μεγάλο τελικό

Το Allwyn Fitness Challenge (Ninja Warrior) συγκέντρωσε πάνω του όλα τα βλέμματα στον μεγάλο τελικό της Κυριακής, με τον Σάκη Τανιμανίδη και τη Χριστίνα Μπόμπα να δίνουν τον παλμό της αναμέτρησης. Ο αγώνας αντοχής, ισορροπίας, ταχύτητας και δύναμης για την ανάδειξη των νικητών εξελίχθηκε σε μία από τις πιο δυνατές στιγμές του φεστιβάλ.

BeWell Festival 2026 by Allwyn

Παράλληλα, το κοινό είχε τη δυνατότητα να ενημερωθεί για το Υπεύθυνο Παιχνίδι, στο ειδικό booth της Allwyn, να συμμετάσχει σε ένα γρήγορο κουίζ και να κερδίσει αναμνηστικά δώρα.

Χριστίνα Μπόμπα και Σάκης Τανιμανίδης
Ντορέττα Παπαδημητρίου
Allwyn Fitness Challenge (Ninja Warrior)
Allwyn Fitness Challenge (Ninja Warrior)
Allwyn Fitness Challenge (Ninja Warrior)
Οι συμμετέχοντες στους τελικούς του Allwyn Fitness Challenge (Ninja Warrior) με την ομάδα της Allwyn και τους Σάκη Τανιμανίδη και Χριστίνα Μπόμπα
BeWell Festival 2026 by Allwyn
Το booth της Allwyn για το Υπεύθυνο Παιχνίδι
Το booth της Allwyn για το Υπεύθυνο Παιχνίδι
Ο Allwyn Champ Νίκος Παπαγγελής
BeWell Festival 2026 by Allwyn
Η ομάδα της Allwyn με τους Σάκη Τανιμανίδη και Χριστίνα Μπόμπα
BeWell Festival 2026 by Allwyn

Δείτε το βίντεο:

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
drone_1506_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με όρους ο Βούλγαρος που κατηγορείται για κατασκοπεία

trapeza-tis-ellados
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤτΕ: Στο 3,8% ο πληθωρισμός το 2026 στην Ελλάδα

ekav
ΥΓΕΙΑ

Εξώδικο στη διοίκηση του ΕΚΑΒ για τα ακινητοποιημένα ασθενοφόρα – Τι λέει ο πρόεδρος των εργαζομένων στο topontiki.gr

pasok_trikoupi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών οι Ντίλιαν και Δημητριάδης, οι «φήμες» διαλύονται στο φως

akinita 6650- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακαινίζω 2026: Σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα – Τα κριτήρια, οι ημερομηνίες και οι προϋποθέσεις για το πρόγραμμα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
estiasi ergazomenoi – new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όργιο παρανομίας σε εστίαση, λιανικό εμπόριο, κατασκευές, ξενοδοχεία: Παραβάσεις ωραρίου, απλήρωτη και αδήλωτη εργασία

iereis papades
ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί η καλύτερη δουλειά στην Ελλάδα είναι να είσαι ιερέας;

dei-vodafone
BUSINESS

Ο πόλεμος της Οπτικής Ίνας: Ο νέος άξονας ΔΕΗ–Vodafone, η κυριαρχία του ΟΤΕ και το ερώτημα της Nova

diaxwristiki
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Διπλή διαχωριστική γραμμή: Αν την πατήσετε την ...πατήσατε - Ποιο είναι το πρόστιμο

geroulanos spiliopoulos xatz vasileiadis
ΚΑΛΧΑΣ

Το καμπανάκι από τις πολεοδομίες, το μέτωπο Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη, ο Παύλος και ο Σπηλιωτόπουλος, η αναβάθμιση Χατζηγιαννάκη και ο Βασιλειάδης  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 15.06.2026 15:45
drone_1506_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με όρους ο Βούλγαρος που κατηγορείται για κατασκοπεία

trapeza-tis-ellados
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤτΕ: Στο 3,8% ο πληθωρισμός το 2026 στην Ελλάδα

ekav
ΥΓΕΙΑ

Εξώδικο στη διοίκηση του ΕΚΑΒ για τα ακινητοποιημένα ασθενοφόρα – Τι λέει ο πρόεδρος των εργαζομένων στο topontiki.gr

1 / 3