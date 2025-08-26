IDF: Στο στόχαστρο ο πιο ανήθικος στρατός του κόσμου, η δολοφονική μηχανή του Ισραήλ – Η «εκκαθάριση» δημοσιογράφων και η μαρτυρία ενός πρώην πιλότου 

Με αφορμή τη χθεσινή επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ – μία ακόμα από τις αμέτρητες τέτοιες επιθέσεις – του Ισραηλινού στρατού, που είχε ως αποτέλεσμα δεκάδες νεκρούς, μεταξύ αυτών και πέντε δημοσιογράφων, επανέρχεται στο προσκήνιο το μεγάλο ερώτημα,

Τι πραγματικά είναι ο IDF (Israel Defense Forces)

Οι Ισραηλινοί τον παρουσιάζουν ως τον πιο «ηθικό στρατό» του κόσμου και έχουν επενδύσει πολλά στην επικοινωνία, ώστε να τον εμφανίσουν αφενός εξαιρετικά ικανό, αν όχι τον ικανότερο όλων και αφετέρου περίπου ως «απελευθερωτική» (των εδαφών που έχει… υποσχεθεί ο… Θεός στο λαό του Ισραήλ πριν χιλιάδες χρόνια) δύναμη.

Στην πραγματικότητα όλο αυτό το παραπέτασμα είναι για να καλυφθούν όλα τα εγκλήματα πολέμου και οι ωμές δολοφονίες που διαπράττει ο IDF από την ίδρυσή του – το 1948 – μέχρι σήμερα και με αποκορύφωμα τη δολοφονία αμάχων, παιδιών, δημοσιογράφων.

Ο «ικανότερος στρατός του κόσμου» που δεν… κατάφερε να εντοπίσει και να αναχαιτίσει την τρίωρη επιχείρηση της Χαμάς μέσα σε ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου του 2023, πυροβολεί στο ψαχνό, πέρα από κάθε «νόμιμο» πλαίσιο πολέμου, στήνει ανθρώπινους στόχους και ανθρώπινες ασπίδες, βασανίζει επιδεικτικά εχθρούς, αντιπάλους και άμαχους, καταφεύει στην ωμή και ακραία βία, κάνοντας πολλούς να παραλληλίζουν τις τακτικές του με εκείνες που είχαν τα στρατεύματα των ναζί στο Β’ παγκόσμιο πόλεμο.

Αμέτρητες κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου

Ο IDF δεν απασχολεί μόνο τώρα με τη Γάζα τη διεθνή κοινότητα.

Έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα για ακραίες τακτικές και εγκλήματα πολέμου από διεθνείς οργανισμούς και ανθρώπινα δικαιώματα.

Οι κατηγορίες αυτές περιλαμβάνουν σκόπιμη στοχοθεσία αμάχων, χρήση ανθρώπινων ασπίδων, απαγορεύσεις συλλογικές τιμωρίες, βασανιστήρια, σεξουαλική βία, καταστροφή κατοικιών, και άλλες σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Διεθνείς οργανισμοί όπως τα Ηνωμένα Έθνη, η Διεθνής Δικαστική Αρχή (ICC), η Human Rights Watch και η Διεθνής Αμνηστία έχουν εκφράσει σοβαρές ανησυχίες και έχουν κατηγορήσει το IDF για αυτές τις παραβιάσεις.

Τα εγκλήματα πολέμου αφορούν κυρίως σε συγκρούσεις στη Λωρίδα της Γάζας, τη Δυτική Όχθη και σε άλλες περιοχές. Τα βασικά εγκλήματα που αποδίδονται είναι:

– Σκόπιμη στοχοποίηση αμάχων, με επιθέσεις που έχουν προκαλέσει μεγάλο αριθμό αμάχων θυμάτων.

– Χρήση αμάχων ως ανθρώπινες ασπίδες, εκθέτοντας τους σε κινδύνους στις στρατιωτικές επιχειρήσεις

– Απαγόρευση ή παρεμπόδιση της παροχής ιατρικής βοήθειας σε τραυματίες και ασθενείς, περιλαμβανομένης της άρνησης πρόσβασης σε νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, φάρμακα και τρόφιμα σε νοσοκομεία κατά την κατοχή τους.

– Βίαιη εκκένωση νοσοκομείων και εκτοπισμός ασθενών, ακόμα και ευάλωτων όπως ανάπηρων, παιδιών και εγκύων.

– Καταστροφή και βανδαλισμός νοσοκομειακών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.

–Επιδρομές που προκάλεσαν μαζικούς θανάτους, όπως στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα όπου πολλοί ασθενείς πέθαναν από διακοπή ρεύματος και νερού.

–Ανθρωποκτονίες εντός νοσοκομείων, βασανιστήρια και κακοποίηση ασθενών και προσωπικού.

-Ανεπιβεβαίωτη χρήση υπερβολικής βίας σε κατοικημένες περιοχές με αποτέλεσμα πολλές φορές καταστροφές αμάχων και καταστροφών κατοίκων.

– Ανάμειξη σε περιστατικά όπως η σφαγή σε προσφυγικούς καταυλισμούς και μαζικές δολοφονίες πολιτών.

– Επιπλέον, ιστορικές κατηγορίες περιλαμβάνουν μαζικές δολοφονίες, ενέργειες πολέμους αιχμαλώτων και εθνοκάθαρση, όπως στη διάρκεια του 1948 και σε επόμενες συγκρούσεις. Παράλληλα, υπάρχουν κατηγορίες για σεξουαλική βία, βασανιστήρια, λεηλασίες, χρήση αεροπορικών βομβαρδισμών σε πυκνοκατοικημένες περιοχές και την επιβολή συλλογικών τιμωριών μέσω αποκλεισμών και στέρησης βασικών αγαθών.

Η μαρτυρία του Γιονατάν Σαπίρα

Ένας πρώην πιλότος του IDF, ο Γιονατάν Σαπίρα έχει αποκαλύψει τις τακτικές του ισραηλινού στρατού και έχει ενταχθεί στο κίνημα υπεράσπισης της Παλαιστίνης, με ακτιβιστικές ενέργειες για τη Γάζα, έχοντας μάλιστα συλληφθεί για τη δράση του. Η μαρτυρία του είναι συγκλονιστική.

