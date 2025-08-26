Παγκόσμια κατακραυγή για τον βομβαρδισμό νοσοκομείου στη Γάζα – Αμήχανες δικαιολογίες από Ισραήλ για τη δολοφονία των δημοσιογράφων

Το Ισραήλ αντιμετωπίζει σφοδρές καταδίκες μετά από δύο επιθέσεις τη Δευτέρα το πρωί σε νοσοκομείο της Γάζας που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε δημοσιογράφων καθώς και ιατρικό προσωπικό. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Παλαιστίνης, τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση, με πολλούς ακόμη να έχουν τραυματιστεί.

Το Ισραήλ πραγματοποίησε δύο συνεχόμενες επιθέσεις στο νοσοκομείο Νάσερ στην πόλη Χαν Γιούνις, που χωρίζονταν από λίγα μόλις λεπτά, ανέφερε το υπουργείο. Οι επιθέσεις αυτές, γνωστές και ως «διπλή επίθεση», είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο δημοσιογράφων, εργαζομένων στον τομέα της υγείας και πληρωμάτων άμεσης ανταπόκρισης, τα οποία είχαν σπεύσει στον τόπο της αρχικής επίθεσης, ανέφερε το νοσοκομείο Νάσερ.

Τις επιδρομές καταδίκασαν ο ΟΗΕ και οι κυβερνήσεις χωρών όπως η Γαλλία, η Γερμανία και η Βρετανία, που κάλεσαν να «προστατεύονται» οι δημοσιογράφοι.

Συγγνώμη από τον Νετανιάχου

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, παραδέχθηκε αργότερα ότι οι δημοσιογράφοι και οι πρώτοι ανταποκριτές είχαν σκοτωθεί, αναφέροντας τους θανάτους τους ως «τραγικό ατύχημα».

Το Ισραήλ λυπάται βαθύτατα για το τραγικό ατύχημα που συνέβη σήμερα στο νοσοκομείο Νάσερ” στη Χαν Γιούνις, δήλωσε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωσή του στα αγγλικά, διαβεβαιώνοντας ότι “το Ισραήλ προσδίδει σημασία στο έργο των δημοσιογράφων, όπως και του ιατρικού προσωπικού και όλων των αμάχων”.

“Οι στρατιωτικές αρχές διεξάγουν ενδελεχή έρευνα. Ο πόλεμός μας είναι εναντίον των τρομοκρατών της Χαμάς. Οι δίκαιοι στόχοι μας είναι η ήττα της Χαμάς και η επιστροφή των ομήρων πίσω στην πατρίδα”, πρόσθεσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Τραμπ: Πρέπει να βάλουμε τέλος σε αυτόν… τον εφιάλτη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το ισραηλινό πλήγμα εναντίον ενός νοσοκομείου στη Γάζα, που σκότωσε τουλάχιστον 20 ανθρώπους, ενώ υπογράμμισε πως δεν γνώριζε εκ των προτέρων για την επίθεση.

Ο Τραμπ απάντησε «δεν το γνώριζα αυτό», όταν ερωτήθηκε σήμερα στον Λευκό Οίκο για το πλήγμα.

«Λοιπόν, δεν είμαι ευχαριστημένος με αυτό. Δεν θέλω να το δω. Την ίδια ώρα, πρέπει να βάλουμε τέλος σε αυτόν… τον εφιάλτη», είπε σε δημοσιογράφους.

Παράλληλα ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι υπάρχει μια “πολύ σοβαρή” διπλωματική προσπάθεια στη Γάζα, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ συνεχίζουν να ασκούν πίεση στη Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους μεσούσης της συνεχιζόμενης σύγκρουσης.

“Αυτή δεν σταμάτησε ποτέ. Πάντα ψάχνουμε να βρούμε μια λύση, ή τελικά, όπως είπε ο πρόεδρος, θέλουμε αυτό να τελειώσει. Πρέπει να τελειώσει χωρίς τη Χαμάς”, δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας μαζί με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο ενόψει της συνάντησης που θα είχε αργότερα ο Αμερικανός πρόεδρος με τον ομόλογό του της Νότιας Κορέας.

Μακρόν: “Απαράδεκτο” το ισραηλινό πλήγμα σε νοσοκομείο στη Γάζα

Το ισραηλινό πλήγμα σε νοσοκομείο στη Γάζα που σκότωσε τουλάχιστον 20 ανθρώπους, εκ των οποίων πέντε δημοσιογράφοι είναι “απαράδεκτο”, δήλωσε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, καλώντας το Ισραήλ να “σεβαστεί το διεθνές δίκαιο”.

“Οι άμαχοι και οι δημοσιογράφοι πρέπει να προστατεύονται σε κάθε περίπτωση. Τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να μπορούν να ασκούν την αποστολή τους ελεύθερα και ανεξάρτητα για την κάλυψη της πραγματικότητας της σύγκρουσης”, δηλώνει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Εμανουέλ Μακρόν στο τέλος τηλεφωνικής συνομιλίας με τον εμίρη του Κατάρ. “Ο καταναγκασμός ενός πληθυσμού στον λιμό είναι έγκλημα πολέμου που πρέπει να σταματήσει αμέσως”, δήλωσε.

Ο ΟΗΕ καταδικάζει το φονικό ισραηλινό πλήγμα κατά Παλαιστίνων στο νοσοκομείο Νάσερ

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες καταδικάζει απερίφραστα τον θάνατο Παλαιστινίων σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που έπληξαν το νοσοκομείο Νάσερ και ζητεί τη διενέργεια ταχείας και αμερόληπτης έρευνας, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπός του Στεφάν Ντουζαρίκ.

“Ο Γενικός Γραμματέας υπενθυμίζει ότι για τους αμάχους, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματιών υγείας και των δημοσιογράφων, πρέπει να υπάρχει σεβασμός και προστασία ανά πάσα στιγμή. Ζητεί τη διενέργεια ταχείας και αμερόληπτης έρευνας για τους φόνους αυτούς”, τόνισε ο εκπρόσωπος.

Βρετανός ΥΠΕΞ: Συγκλονισμένος από την επίθεση του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Ντέιβιντ Λάμι δήλωσε πως είναι συγκλονισμένος, αφότου το Ισραήλ έπληξε το νοσοκομείο Νάσερ στη νότια Γάζα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 20 ανθρώπους, μεταξύ αυτών πέντε δημοσιογράφοι.

«Συγκλονισμένος από την επίθεση του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ. Άμαχοι, υγειονομικοί και δημοσιογράφοι πρέπει να προστατεύονται. Χρειαζόμαστε άμεση εκεχειρία», επισήμανε ο Λάμι σε ανάρτησή του στο Χ.

Ο ΠΟΥ ζητά το τέλος των επιθέσεων εναντίον του συστήματος υγείας

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ζήτησε σήμερα να σταματήσουν οι επιθέσεις εναντίον των υγειονομικών εγκαταστάσεων αφότου Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι ανακοίνωσαν πως τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα εναντίον ενός νοσοκομείου στη νότια Γάζα.

«Την ώρα που οι άνθρωποι στη #Γάζα λιμοκτονούν, η ήδη περιορισμένη πρόσβαση που έχουν στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης επιδεινώνεται περαιτέρω από τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους σε μήνυμά του στο Χ.

«Δεν μπορούμε να το πούμε αρκετά δυνατά: ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ τις επιθέσεις εναντίον του συστήματος υγείας. Εκεχειρία τώρα!».

Σύμφωνα με τον ίδιο, 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης στα πλήγματα, μεταξύ άλλων ασθενείς των οποίων η κατάσταση της υγείας ήταν κρίσιμη και λάμβαναν ήδη φροντίδα.

Η κυβέρνηση του Καναδά εκφράζει αποτροπιασμό

Η καναδική διπλωματία καταδίκασε το ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα που εξαπολύθηκε χθες Δευτέρα εναντίον νοσοκομείου στη Γάζα και στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον είκοσι ανθρώπους, ανάμεσά τους πέντε δημοσιογράφους, θυμίζοντας πως οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ έχουν υποχρέωση να προστατεύουν τους αμάχους σε εμπόλεμες ζώνες.

«Ο Καναδάς εκφράζει αποτροπιασμό για το ισραηλινό στρατιωτικό πλήγμα στο νοσοκομείο Νάσερ στη Γάζα, που σκότωσε πέντε δημοσιογράφους και πολλούς αμάχους, ανάμεσά τους τραυματιοφορείς και αξιωματούχους των υπηρεσιών υγείας. Οι επιθέσεις αυτού του είδους είναι απαράδεκτες», τόνισε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Η Ένωση Ξένου Τύπου απαιτεί εξηγήσεις από το Ισραήλ

Η Ένωση Ξένου Τύπου στην Ιερουσαλήμ (FPA) απαίτησε “εξηγήσεις” εκ μέρους των ισραηλινών αρχών μετά την ανακοίνωση του θανάτου πέντε δημοσιογράφων σε πλήγματα σε νοσοκομείο στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Το καταριανό δίκτυο Al Jazeera, το καναδοβρετανικό πρακτορείο ειδήσεων Reuters και το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Associated Press εξέφρασαν σε χωριστές ανακοινώσεις συγκλονισμό και θλίψη για τον θάνατο συνεργατών τους.

Δεδομένων των περιορισμών που επιβάλλει στα ΜΜΕ το Ισραήλ στη Γάζα και των δυσκολιών πρόσβασης στο πεδίο, το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει πως δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τους απολογισμούς και δηλώσεις είτε της Πολιτικής Προστασίας είτε του ισραηλινού στρατού.

Το Αλ Τζαζίρα ανακοίνωσε τον θάνατο επί τόπου ενός φωτοειδησεογράφου και φωτορεπόρτερ του, του Μοχαμάντ Σαλάμα, δύο εβδομάδες αφότου έχασε τέσσερις δημοσιογράφους και δύο συνεργάτες, σε στοχευμένο πλήγμα του ισραηλινού στρατού που κατηγορούσε έναν από αυτούς ότι ήταν ενεργό μέλος της ένοπλης πτέρυγας της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς. Η τελευταία είχε απορρίψει αυτόν τον ισχυρισμό.

“Με θλίψη μάθαμε τον θάνατο του Χόσαμ αλ Μάσρι, συνεργάτη του Ρόιτερς, και τα τραύματα που προκλήθηκαν σε έναν άλλον συνεργάτη μας, τον Χάτεμ Χάλεντ, στη διάρκεια ισραηλινών πληγμάτων εναντίον του νοσοκομείου Νάσερ”, ανέφερε σε μια ανακοίνωση εκπρόσωπος του καναδοβρετανικού πρακτορείου ειδήσεων.

Από την πλευρά του, το Ασοσιέιτεντ Πρες εξέφρασε συγκλονισμό και θλίψη για τον θάνατο της Μαριάμ Ντάγκα, 33 ετών, ανεξάρτητης φωτοειδησεογράφου η οποία συνεργαζόταν με το πρακτορείο από την έναρξη του πολέμου. Η δημοσιογράφος δεν ήταν σε αποστολή για το πρακτορείο την ώρα των γεγονότων”, διευκρίνισε.

Το συνδικάτο Παλαιστίνιων δημοσιογράφων ανακοίνωσε ότι άλλα δύο θύματα ήταν ο Μοάζ Αμπού Τάχα και ο Άχμαντ Αμπού Αζίζ.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου στη Γάζα, ο τελευταίος εργαζόταν για παλαιστινιακά και διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Πριν από την ανακοίνωση αυτών των θανάτων, η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ) και οι Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα (RSF) κατέγραφαν σχεδόν 200 δημοσιογράφους οι οποίοι σκοτώθηκαν αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Γάζα, που πυροδοτήθηκε από την άνευ προηγουμένου πολυαίμακτη επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ο Μπασάλ σημείωσε επίσης τον θάνατο ενός νοσηλευτή μεταξύ των θυμάτων αυτών των πληγμάτων.

Πολλοί τραυματίες, ορισμένοι μέσα στα αίματα, λαμβάνουν φροντίδα στο νοσοκομείο, όπως διαπίστωσε δημοσιογράφος του AFP που βρίσκεται επί τόπου.

Το νοσοκομείο Νάσερ είναι μία από τις τελευταίες δομές υγείας που εξακολουθούν να λειτουργούν εν μέρει στη Λωρίδα της Γάζας, Αυτό το νοσοκομειακό σύμπλεγμα κτηρίων έχει τεθεί στο στόχαστρο κατ΄επανάληψη από το Ισραήλ αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος.

Στο μεταξύ, η Ένωση Ξένου Τύπου στην Ιερουσαλήμ (FPA) απαίτησε σήμερα “εξηγήσεις” εκ μέρους των ισραηλινών αρχών μετά την ανακοίνωση του θανάτου πέντε δημοσιογράφων σε πλήγματα σε νοσοκομείο στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

“Η FPA είναι αγανακτισμένη και συγκλονισμένη”, αναφέρει ανακοίνωση της οργάνωσης, στην οποία εκπροσωπείται το Γαλλικό Πρακτορείο, σημειώνοντας πως δεν υπήρξε “καμία προειδοποίηση πριν από αυτά τα πλήγματα”.

“Απαιτούμε άμεσες εξηγήσεις από (τον ισραηλινό στρατό), και το γραφείο του πρωθυπουργού”, προστίθεται στην ανακοίνωση στην οποία το Ισραήλ καλείται να “εγκαταλείψει και καλή την αχρεία πρακτική του να θέτει στο στόχαστρο δημοσιογράφους” υπογραμμίζοντας πως “πολλοί δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα χωρίς την παραμικρή δικαιολογία”.

Συνεδριάζει σήμερα το κυβερνητικό συμβούλιο ασφαλείας

Το ισραηλινό κυβερνητικό συμβούλιο ασφαλείας αναμένεται να συνεδριάσει απόψε στην Ιερουσαλήμ υπό την προεδρία του κ. Νετανιάχου, σύμφωνα με επίσημη πηγή. Το Φόρουμ των Οικογενειών, ο κυριότερος φορέας εκπροσώπησης των ομήρων που συνεχίζουν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας για 690ή ημέρα, έχει καλέσει σε ημέρα εθνικής κινητοποίησης στο περιθώριο της συνεδρίασης.

Στην έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023 έχασαν τη ζωή τους στην ισραηλινή πλευρά 1.219 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα. Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί εκείνη στην ημέρα, συνεχίζουν να βρίσκονται στον θύλακο 49, από τους οποίους όμως 27 έχουν κηρυχτεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Στις ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έκτοτε έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 62.744 Παλαιστίνιοι στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους άμαχοι, κατά τους πιο πρόσφατους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, που χαρακτηρίζονται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.

