Αυστραλία: Απελάθηκε ο Ιρανός Πρέσβης – Κατηγορήθηκε για αντισημιτικές επιθέσεις

Η Αυστραλία απέλασε τον Πρέσβη του Ιράν Αχμέντ Σαντεγκχί και άλλους δύο διπλωμάτες μετά την αποκάλυψη πως οργάνωσαν και εκτέλεσαν δύο αντισημιτικές επιθέσεις σε Μελβούρνη και Σίδνεϊ μέσω δικτύου ελεγχόμενο από τους Ιρανούς “φρουρούς της επανάστασης”. (IRGC).

Επίσης ανακάλεσε όλο το διπλωματικό προσωπικό από την πρεσβεία της Αυστραλίας στην Τεχεράνη και ανέστειλε τη λειτουργία της.

Σε κοινή συνέντευξη τύπου ο ομοσπονδιακός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανίζι, η υπουργός Εξωτερικών Πένι Γουόνγκ και ο επικεφαλής της Υπηρεσίας πληροφοριών και αντικατασκοπείας (ASIO) Μάικ Μπέργκερς ανακοίνωσαν τις σχετικές αποφάσεις ως αποτέλεσμα πολύμηνης μυστικής έρευνας των υπηρεσιών ασφαλείας.

Όπως έγινε γνωστό από τον κ. Αλμπανίζι η Αυστραλία θα κηρύξει την ιρανική οργάνωση των “Φρουρών της Επανάστασης” (IRGC) ως τρομοκρατική οργάνωση.

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας ανακοίνωσε πως η ASIO επιβεβαίωσε ότι η ιρανική κυβέρνηση βρίσκεται πίσω από τις αντισημιτικές επιθέσεις κατά της αυστραλιανής εβραϊκής κοινότητας και συγκεκριμένα πίσω από την επίθεση στη συναγωγή Adass Israel στη Μελβούρνη και στην Continental Kitchen στο Σίδνεϊ.

«Αυτές ήταν εξαιρετικές και επικίνδυνες πράξεις επιθετικότητας που ενορχηστρώθηκαν από ένα ξένο έθνος σε αυστραλιανό έδαφος. Ήταν προσπάθειες υπονόμευσης της κοινωνικής συνοχής και διασποράς διχόνοιας στην κοινότητά μας», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Σε συνέχεια των εξελίξεων η πρεσβεία του Ισραήλ στην Αυστραλία χαιρέτισε την απόφαση της Αυστραλίας να συμπεριλάβει την Ιρανική ισλαμική οργάνωση των “Φρουρών της Επανάστασης” στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων.

Σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η πρεσβεία επεσήμανε πως είχε αιτηθεί από καιρό την κίνηση αυτή:

«Το καθεστώς του Ιράν δεν αποτελεί μόνο απειλή για τους Εβραίους ή το Ισραήλ, αλλά θέτει σε κίνδυνο ολόκληρο τον ελεύθερο κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Αυστραλίας. Μια ισχυρή και σημαντική κίνηση», ανέφερε η δήλωση της Ισραηλινής πρεσβείας στην Καμπέρα.

