ΝΔ: Ο φόβος για φθινοπωρινές εκλογές «μάζεψε» τους βουλευτές – Μηνύματα Μητσοτάκη, αιχμές Γεωργιάδη, Θεοδωρικάκου για Δένδια

Με τα σενάρια των πρόωρων εκλογών να καλλιεργούνται όλο και πιο έντονα, η χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ, κύλησε μάλλον ήρεμα για το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς οι γαλάζιοι βουλευτές απέφυγαν την εκτεταμένη και οξεία κριτική προς το επιτελικό κράτος. Μάλιστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης φάνηκε, έστω και υπαινικτικά, να αλλάζει τα πολιτικά δεδομένα βάζοντας έτσι τους βουλευτές του στην πρίζα, αφού άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο κάλπης το φθινόπωρο.

Στην πραγματικότητα ο πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα στα στελέχη του κόμματος του, ότι καλό είναι να σταματήσουν την αλληλογραφία γιατί οι εκλογές είναι κοντά…

Απαντώντας στο ερώτημα του βουλευτή Δωδεκανήσου Βασίλη Υψηλάντη ο οποίος τον ρώτησε φωναχτά από το έδρανο του για τον ακριβή χρόνο των εκλογών ο πρωθυπουργός απάντησε

«Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα γίνουν μετά τη ΔΕΘ» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναιρώντας στην πραγματικότητα την ξεκάθαρη τοποθέτησή του στην πρωτολογία του, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.

Λίγο νωρίτερα ο πρωθυπουργός είχε διαβεβαιώσει τους 13 βουλευτές που έγινε άρση της ασυλίας τους για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι αν οι ίδιοι το θέλουν, θα είναι εκ νέου υποψήφιοι «Χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Κάθε διαφορετική άποψη θα ήταν ανέντιμη προς τους ίδιους, αλλά θα ήταν προσβλητική και για τους ψηφοφόρους μας» ανέφερε χαρακτηριστικά, κλείνοντας έτσι το μάτι στους βουλευτές που ήταν εξοργισμένοι για την στάση που κράτησε το Μέγαρο Μαξίμου σε αυτό το θέμα.

Με τον τρόπο αυτό ικανοποίησε όλους όσους σχεδίαζαν να βάλουν θέμα για ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής με «θύματα» τους βουλευτές της παράταξης. Άλλωστε στο Μέγαρο Μαξίμου είχαν φτάσει τα μηνύματα ότι βουλευτές ήταν δυσαρεστημένοι για τη διαφορετική αντιμετώπιση που είχαν οι συνάδελφοι τους υπουργοί.

Μετά από αυτή την διαβεβαίωση η πλειοψηφία των βουλευτών που μέχρι χθες έλεγαν ότι είναι εξοργισμένοι για την κυβερνητική απαξίωση του έργου των βουλευτών έγιναν ξαφνικά ….γατάκια.

Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε μάλιστα και νέα συνεδρίαση της ΚΟ προκειμένου να συζητηθούν οι προτάσεις των στελεχών της ΚΟ ενώ παράλληλα θα εντατικοποιηθεί η διαδικασία κατάργησης των ψηφοδελτίων .

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε στην χθεσινή συνεδρίαση με μεγάλη αυτοπεποίθηση καθώς θεωρούσε ότι κρατάει στα χέρια του το χαρτί των εκλογών και των ψηφοδελτίων. Έτσι ζητώντας από τα στελέχη του κόμματος του να δείξουν …θάρρος τους παρότρυνε να κάνουν έναν ειλικρινή διάλογο, θέτοντας όμως έναν όρο: «Να μην κρύψουμε λάθη. Να διατυπώσουμε ενστάσεις, αλλά πάντα, παρακαλώ, να τις συνοδεύουμε από χρήσιμες εναλλακτικές προτάσεις, γνωρίζοντας ότι είναι λεπτή η γραμμή η οποία χωρίζει τον προβληματισμό από την εσωστρέφεια. Αυτή η γραμμή είναι «κόκκινη» δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραδέχθηκε πάντως μιλώντας στους δημοσιογράφους ότι στην συζήτηση , «την τιμητική του είχε το επιτελικό κράτος» και η συμπεριφορά εξωκοινοβουλευτικών υπουργών.

Οι πέντε βουλευτές που είχαν υπογράψω την επιστολή για το επιτελικό κράτος επέμειναν στις απόψεις τους.

Ο βουλευτής Φθιώτιδας, Γιάννης Οικονόμου άφησε την μπηχτεί του εναντίον του υπουργού Επικράτειας λέγοντας ότι «Δεν μπορούμε να καθορίζουμε τις πολιτικές μας μόνο με κουτάκια».

Από την πλευρά του ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παππας ανέφερε ότι «Θέλει μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμό το επιτελικό κράτος. Τεχνοκράτες τοποθετούνται πολιτικά και μας αναγκάζουν να στηρίξουμε απόψεις που δεν συμφωνούμε». «Ο Πρωθυπουργός, μέσω της δικής μας στήριξης και της εμπιστοσύνης της Βουλής, έχει την ευθύνη να σχηματίσει κυβέρνηση και να επιλέξει το μοντέλο διακυβέρνησης που θεωρεί κατάλληλο. Όμως η αξιολόγηση της λειτουργίας αυτής της κυβέρνησης είναι και δική μας υποχρέωση» δήλωσε ο βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Κατσανιώτης, ενώ διαμαρτυρήθηκε για το γεγονός ότι οι βουλευτές καλούνται να υποστηρίξουν νομοθετήματα για τα οποία δεν ενημερώνονται, και έφερε ως παράδειγμα τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Παρόμοιες απόψεις εξέφρασε ο βουλευτής Μεσσηνίας, Μίλτος Χρυσομάλλης, ο βουλευτής Μαγνησίας, Χρήστος Μπουκώρος και ο Νότης Μηταράκης.

Καρφιά για Δένδια και υπουργούς που «δεν ιδρώνουν τη φανέλα»

Από την χθεσινή συνεδρίαση δεν έληξαν και τα καρφιά υπουργών εναντίων υπουργών τα οποία έχουν να κάνουν προφανώς με την επόμενη μέρα της ΝΔ .

Ο Άδωνις Γεωργιάδης πέταξε καρφιά που όλοι τα εξέλαβαν ως αιχμές εναντίον του Νίκου Δένδια. «Οι υπουργοί χωρίζονται σε αυτούς που δεν μιλάνε καθόλου, σε αυτούς που μιλάνε για όλα και σε αυτούς που πάνε και μιλάνε με προκαθορισμένη ατζέντα. Έτσι δεν πάμε πουθενά. Είμαστε ομάδα» .

Μάλιστα χωρίς να αναφέρει το όνομα του άφησε σαφείς αιχμές για την απουσία του υπουργού Άμυνας από κρίσιμες συνεδριάσεις στη Βουλή αλλά και για την απουσία από την συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, λόγω επίσημου ταξιδιού στην Πορτογαλία. «Κάποιοι θα πάνε και στη Σελήνη για να μην μιλήσουν» δήλωσε δεικτικά.

Αλλά και ο Τάκης Θεοδωρικάκος σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «οι απόντες θα αναλάβουν την ευθύνη της απουσίας τους».

Μάλιστα με το μήνυμα «να ιδρώσουμε μαζί τη φανέλα» λέγοντας «όχι στη μίζερη εσωστρέφεια και τις ανασφάλειες» έκλεισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Και φωτογραφίζοντας κατά πολλούς τον Νίκο Δένδια ανέφερε ότι «κάποιοι δεν ιδρώνουν με τον ίδιο βαθμό ενθουσιασμού τη φανέλα».

