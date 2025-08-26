search
ΤΡΙΤΗ 26.08.2025 08:23
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.08.2025 07:18

Ο Μεξικανός βαρόνος των ναρκωτικών, «Ελ Μάγιο» «θα πεθάνει στη φυλακή», δήλωσε η υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

26.08.2025 07:18
pam bondi new

Η Αμερικανίδα υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι πήγε προσωπικά χθες Δευτέρα σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μπρούκλιν, στη Νέα Υόρκη, κι εξέφρασε δημόσια την ικανοποίησή της διότι ο Μεξικανός βαρόνος των ναρκωτικών Ισμαέλ «Ελ Μάγιο» Σαμπάδα Γκαρσία, συνιδρυτής του καρτέλ Σιναλόα, θα δει τις μέρες του να τελειώνουν σε αμερικανική φυλακή.

Η Δικαιοσύνη των ΗΠΑ ανακοίνωσε την περασμένη Δευτέρα ότι ο άλλοτε συνεργός του Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν αποφάσισε να ομολογήσει την ενοχή του, αποφεύγοντας έτσι τη διεξαγωγή δίκης στη Νέα Υόρκη.

Ο «Ελ Μάγιο» αντιμετωπίζει έτσι την επιβολή ποινής ισόβιας κάθειρξης και της καταβολής ποσού 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την τεράστια περιουσία του.

«Ο Σαμπάδα Γκαρσία, γνωστός ως “Ελ Μάγιο”, ομολόγησε ότι έζησε ζωή εγκλήματος στην υπηρεσία του καρτέλ Σιναλόα, ξένης τρομοκρατικής οργάνωσης», είπε η υπουργός Δικαιοσύνης, πλαισιωμένη από εισαγγελείς και εργαζόμενους στην ομοσπονδιακή εισαγγελία του Μπρούκλιν.

«Ο “Μάγιο” θα περάσει την υπόλοιπη ζωή του πίσω από τα σίδερα. Θα πεθάνει μέσα σε ομοσπονδιακή φυλακή», όπου «ανήκει. Η καταδίκη του μας φέρνει πιο κοντά στον στόχο μας: να εξαλείψουμε τα καρτέλ των ναρκωτικών και τις διεθνείς εγκληματικές οργανώσεις», πρόσθεσε η υπουργός, στενή συνεργάτιδα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που έχει κηρύξει πόλεμο σε λατινοαμερικάνικα καρτέλ.

Ο βαρόνος, που συνελήφθη από τις αμερικανικές Αρχές τον Ιούλιο του 2024, έπειτα από αντάξιο κινηματογραφικής ταινίας ταξίδι με ιδιωτικό αεροσκάφος ως την περιοχή των συνόρων Μεξικού-ΗΠΑ, θα δει επίσης «να κατάσχονται 15 δισεκ. δολάρια» από τα περιουσιακά του στοιχεία, θύμισε ακόμη η Αμερικανίδα υπουργός Δικαιοσύνης.

«Ζούσε σαν βασιλιάς», αλλά πλέον «θα ζει σαν να περιμένει τον θάνατό του», πρόσθεσε η υπουργός Μπόντι, οι υπηρεσίες της οποίας έχουν διεβαβαιώσει πως δεν θα ζητήσουν την επιβολή της θανατικής ποινής στον 77χρονο.

«Μαζί με τον συνεταίρο του “Ελ Τσάπο”, ίδρυσαν το καρτέλ Σιναλόα», κατόπιν «δολοφόνησαν πολύ κόσμο και πλημμύρισαν τη χώρα μας με ναρκωτικά», όμως «η βασιλεία του τρόμου που ασκούσαν τέλειωσε», τόνισε η Μπόντι.

Ως πρόσφατα, ο «Μάγιο» δήλωνε αθώος για τις 17 κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν από την αμερικανική Δικαιοσύνη, μεταξύ άλλων για φόνους, εμπορία όπλων και διακίνηση ναρκωτικών, ιδίως φαιντανύλης, ισχυρού οπιοειδούς που ενοχοποιείται για δεκάδες χιλιάδες θανάτους από υπερβολική δόση στις ΗΠΑ κάθε χρόνο.

Ο «Τσάπο» συνεχίζει να εκτίει την ποινή ισόβιας κάθειρξης που του επιβλήθηκε από την αμερικανική δικαιοσύνη. Δυο γιοι του κρατούνται επίσης από τις αρχές των ΗΠΑ. Ο ένας, ο Οβίδιο Γκουσμάν, ή «Ελ Ρατόν», έκλεισε συμφωνία με τις αμερικανικές Αρχές ομολογώντας την ενοχή του σε κατηγορίες περί διακίνησης ναρκωτικών

Διαβάστε επίσης

Σκάνδαλο Επστάιν: Έρχονται νέες αποκαλύψεις – Η Virginia Giuffre έγραψε βιβλίο πριν αυτοκτονήσει, πότε κυκλοφορεί

Γάζα: Μέχρι και οι IDF πιέζουν τον Νετανιάχου – «Πρέπει να αποδεχθεί την προτεινόμενη συμφωνία για τους ομήρους»

Η σπουδαιότητα της ουκρανικής «Ζώνης – Φρούριο» στο Ντόνετσκ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
peripoliko_0609_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Νεκρή εντοπίστηκε η 95χρονη γυναίκα που αναζητούνταν

ekter
BUSINESS

Εκτέρ: Σύμβαση έργου με την Orilina Properties για το «Marina Residences»

epidorpio2608
ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τρίτη 26 Αυγούστου

witsa
BUSINESS

Τρεις ελληνικές διακρίσεις στα WITSA Global Awards 2025 για καινοτομία και ψηφιακές υπηρεσίες

adedy
ΕΛΛΑΔΑ

ΑΔΕΔΥ: Aντιδρά με 24ωρη απεργία την Πέμπτη στο νέο Πειθαρχικό των δημοσίων υπαλλήλων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis makrygiannis
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Για κάθε Γλυκερία, Τσέρτο και «εξαγριωμένη κυρία» υπάρχουν ο Ρόκκος, η Μποφίλιου και ένας κόσμος που φωνάζει

thanassis_eythmiadis
LIFESTYLE

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης «αποχωρίζεται» τη φύση και επιστρέφει στο θέατρο

atairiastoi_new
MEDIA

Πρεμιέρα για τους Αταίριαστους - «Περισσότερα κιλά, λιγότερα μαλλιά, καθόλου... λεφτά» (video)

zizel pelicot 554- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ζιζέλ Πελικό: «Δεν της μιλάω, δεν θα τη συγχωρήσω ποτέ» λέει η κόρη της

PERIPOLIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στη Σκύδρα από την άγρια δολοφονία του 72χρονου - Ηλικιωμένος τον πυροβόλησε και τον έσυρε με το μηχανάκι του - Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 26.08.2025 08:22
peripoliko_0609_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Νεκρή εντοπίστηκε η 95χρονη γυναίκα που αναζητούνταν

ekter
BUSINESS

Εκτέρ: Σύμβαση έργου με την Orilina Properties για το «Marina Residences»

epidorpio2608
ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τρίτη 26 Αυγούστου

1 / 3