ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 11:37
22.04.2026 09:18

Χάρης Δούκας: Η φράση του Γιάννη Μπουτάρη που τον ακολουθεί μέχρι σήμερα

XARIS_DOUKAS_2204

Λίγες ώρες μετά την παρουσιάση του βιβλίου για τον Γιάννη Μπουτάρη ο Χάρης Δούκας έκανε μια ανάρτηση για τον πρώην Δήμαρχο Θεσσαλονίκης αποκαλύπτοντας πώς εκείνος στήριξε από τους πρώτους την υποψηφιότητά του στην Αθήνα.

«Δεν ξεχνώ ότι ο Γιάννης Μπουτάρης ήταν στις πρώτες υπογραφές υποστήριξης της υποψηφιότητας μου ως Δήμαρχος της Αθήνας. Όταν μου είπαν ότι θα υπογράψει και ο Μπουτάρης, τον κάλεσα αμέσως στο τηλέφωνο να τον ευχαριστήσω. Ήταν οι πρώτες μέρες και χρειαζόμουν περισσότερο από ποτέ ενθάρρυνση. Και μου είπε δυο λόγια: Μη μασάς τίποτα. Προχώρα. Αυτή η φράση με ακολουθεί μέχρι και σήμερα» έγραψε ο Δήμαρχος Αθηναίων ανεβάζοντας μια φωτογραφία με το εξώφυλλο του βιβλίου.

google_news_icon

ploio2 new
kafsima_aftokinito_2204_1920-1080_new
ADOMNIS PLEVRIS NEW
LauraKovesi2204
ploia-apergia
benitez
dimitris_markopoulos_new
voridis – siakantaris- arvanitis – sxoinas – new
pliromi-kinito-karta
gmos-234
ploio2 new
kafsima_aftokinito_2204_1920-1080_new
ADOMNIS PLEVRIS NEW
