Χάρης Δούκας: Η φράση του Γιάννη Μπουτάρη που τον ακολουθεί μέχρι σήμερα

Λίγες ώρες μετά την παρουσιάση του βιβλίου για τον Γιάννη Μπουτάρη ο Χάρης Δούκας έκανε μια ανάρτηση για τον πρώην Δήμαρχο Θεσσαλονίκης αποκαλύπτοντας πώς εκείνος στήριξε από τους πρώτους την υποψηφιότητά του στην Αθήνα.

«Δεν ξεχνώ ότι ο Γιάννης Μπουτάρης ήταν στις πρώτες υπογραφές υποστήριξης της υποψηφιότητας μου ως Δήμαρχος της Αθήνας. Όταν μου είπαν ότι θα υπογράψει και ο Μπουτάρης, τον κάλεσα αμέσως στο τηλέφωνο να τον ευχαριστήσω. Ήταν οι πρώτες μέρες και χρειαζόμουν περισσότερο από ποτέ ενθάρρυνση. Και μου είπε δυο λόγια: Μη μασάς τίποτα. Προχώρα. Αυτή η φράση με ακολουθεί μέχρι και σήμερα» έγραψε ο Δήμαρχος Αθηναίων ανεβάζοντας μια φωτογραφία με το εξώφυλλο του βιβλίου.

