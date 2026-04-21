Τσίπρας, Δούκας, Χαρδαλιάς, Μώραλης στην παρουσίαση βιβλίου για τον Μπουτάρη – Eικόνες από την εκδήλωση

Πλήθος πολιτικών προσώπων δίνουν το παρών στην παρουσίαση του βιβλίου «Γιάννης Μπουτάρης, η πολιτική αλλιώς» στο Public Café στην πλατεία Συντάγματος.

Στο πάνελ της παρουσίασης συμμετέχουν ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης και ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς.

O Αλέξης Τσίπρας κάθισε δίπλα στον Νίκο Χαρδαλιά με τον οποίο πιάστηκαν να ανταλλάσσουν χαμόγελα, ενώ ο Χάρης Δούκας δίπλα στον Γιάννη Μώραλη.

Το βιβλίο του Λεωνίδα Μακρή περιγράφει τη διαδρομή του Γιάννη Μπουτάρη σε μία προσπάθεια να κατανοηθεί «το σπάνιο φαινόμενο ένας άνθρωπος του επιχειρηματικού κόσμου να εξελιχθεί σε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες και αντιφατικές πολιτικές προσωπικότητες της Μεταπολίτευσης, και κυρίως το πώς άσκησε “πολιτική αλλιώς”, μακριά από κομματικές εξαρτήσεις, με μια ολο δική του πολιτική ηθική. Μια ηθική που διαφέρει από τα μεγάλα λόγια και τις ιδεολογικές βεβαιότητες, που ταυτίζεται με την ηθική του ρεαλισμού και την αποδοχή του συμβιβασμού, όταν είναι ο μόνος δρόμος να αποφευχθεί η δημαγωγία».

Ανάμεσα στα πολιτικά πρόσωπα που δίνουν το παρών είναι η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, ο Κώστας Ζαχαριάδης, η Όλγα Γεροβασίλη, ο Συμεών Κεδίκογλου, ο αντιδήμαρχος Πειραιά Δημήτρης Καρύδης, ο Αντώνης Σαουλίδης που αποχώρησε πρόσφατα από το κόμμα, ο Ευάγγελος Αποστολάκης, ο Γιώργος Βασιλειάδης, η Αθηνά Λινού.

