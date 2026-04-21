ΤΡΙΤΗ 21.04.2026 22:18
21.04.2026 21:08

Τσίπρας, Δούκας, Χαρδαλιάς, Μώραλης στην παρουσίαση βιβλίου για τον Μπουτάρη – Eικόνες από την εκδήλωση

Πλήθος πολιτικών προσώπων δίνουν το παρών στην παρουσίαση του βιβλίου «Γιάννης Μπουτάρης, η πολιτική αλλιώς» στο Public Café στην πλατεία Συντάγματος.

Στο πάνελ της παρουσίασης συμμετέχουν ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης και ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς.

O Αλέξης Τσίπρας κάθισε δίπλα στον Νίκο Χαρδαλιά με τον οποίο πιάστηκαν να ανταλλάσσουν χαμόγελα, ενώ ο Χάρης Δούκας δίπλα στον Γιάννη Μώραλη.

Το βιβλίο του Λεωνίδα Μακρή περιγράφει τη διαδρομή του Γιάννη Μπουτάρη σε μία προσπάθεια να κατανοηθεί «το σπάνιο φαινόμενο ένας άνθρωπος του επιχειρηματικού κόσμου να εξελιχθεί σε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες και αντιφατικές πολιτικές προσωπικότητες της Μεταπολίτευσης, και κυρίως το πώς άσκησε “πολιτική αλλιώς”, μακριά από κομματικές εξαρτήσεις, με μια ολο δική του πολιτική ηθική. Μια ηθική που διαφέρει από τα μεγάλα λόγια και τις ιδεολογικές βεβαιότητες, που ταυτίζεται με την ηθική του ρεαλισμού και την αποδοχή του συμβιβασμού, όταν είναι ο μόνος δρόμος να αποφευχθεί η δημαγωγία».

Ανάμεσα στα πολιτικά πρόσωπα που δίνουν το παρών είναι η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, ο Κώστας Ζαχαριάδης, η Όλγα Γεροβασίλη, ο Συμεών Κεδίκογλου, ο αντιδήμαρχος Πειραιά Δημήτρης Καρύδης, ο Αντώνης Σαουλίδης που αποχώρησε πρόσφατα από το κόμμα, ο  Ευάγγελος Αποστολάκης, ο  Γιώργος Βασιλειάδης, η Αθηνά Λινού. 

Διαβάστε επίσης

«Φάουλ» Ανδριανού για τη «μαύρη επέτειο» της 21ης Απριλίου: «Η τοξικότητα οδήγησε στη χούντα»

O Οικονόμου «καρφώνει» Σκέρτσο για τις «πελατειακές σχέσεις» ψηφοφόρων και πολιτικών: «Εκτός πραγματικότητας»

Άρση ασυλίας: Ο… επιστολικός Δένδιας

ΚΟΣΜΟΣ

Οι δηλώσεις του Τραμπ για το Ιράν γίνονται ολοένα και πιο χαοτικές

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας για Μπουτάρη: Η διαδρομή του πηγή αισιοδοξίας ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε

ΚΟΣΜΟΣ

Κάλας: Να σέβεται η Τουρκία την κυριαρχία των κρατών μελών της ΕΕ επί των χωρικών τους υδάτων και του εναέριου χώρου τους

ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σάλος με το πρόστιμο του Δήμου στους μουσικούς του δρόμου – «Μας έκαναν να αισθανθούμε ότι κάνουμε κάτι εγκληματικό»

MEDIA

Τρία… Alpha στην κορυφή της τηλεθέασης τη Δευτέρα (20/4)

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ράφα δεν μένει πια εδώ: Προς διαζύγιο Παναθηναϊκός και Μπενίτεθ – Η ήττα από τον Ολυμπιακό αποτέλεσμα ή καταλύτης της ρήξης;

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το ΕΑΠ... «καθαρίζει» τον Μαρκόπουλο: Έχει πτυχίο στον Ελληνικό Πολιτισμό

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος για τις κάρτες αναλήψεων από ATM: Το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο με το PSD3 για smartphones, digital wallets και NFC

ΚΑΛΧΑΣ

Οι απώλειες της ΝΔ λόγω Λαζαρίδη, οι άρσεις ασυλίας και οι Καραμανλής-Παπακώστα, ο ελιγμός του Άδωνι, οι κενές θέσεις σε Τσίπρα-Καρυστιανού και η «βόμβα» Παναγόπουλου

PODCASTS

Podcast - Αιμιλία Υψηλάντη: «Η απώλεια της κόρης μου με έκανε να δω τη ζωή αλλιώς»

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

