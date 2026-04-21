Άρση ασυλίας: Ο… επιστολικός Δένδιας

Στις ΗΠΑ για επίσημη επίσκεψη βρίσκεται από σήμερα ο υπουργός Άμυνας, οπότε δεν θα είναι παρών στη Βουλή αύριο, κατά τη συζήτηση για την άρση ασυλίας των «11+2» βουλευτών της ΝΔ τα ονόματα των οποίων βρίσκονται σε δικογραφίες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παρά ταύτα, ο Νίκος Δένδιας θα συμμετάσχει στην ψηφοφορία διά επιστολικής ψήφου, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι θα ταχθεί υπέρ της άρσης ασυλίας των «γαλάζιων» βουλευτών, με το σκεπτικό ότι το ζήτησαν και οι ίδιοι, ώστε να πάνε στον φυσικό δικαστή.

Γενικά, ο υπουργός Άμυνας κρατά μια πολύ προσεκτική στάση, όσον αφορά στην υπόθεση του σκανδάλου των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων – λογικό, αφού μέχρι στιγμής το θέμα μοιάζει να «σκάει» από εκεί που δεν το περιμένεις.

Διαβάστε επίσης

