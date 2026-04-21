Άρσεις ασυλίας: Γαλάζιο μασάζ για να μην εκτεθεί η ΝΔ με αντάρτικο στην ψηφοφορία – Συναγερμός στο Μαξίμου

Σε ένα ατέρμονο πολιτικό μασάζ στους βουλευτές της ΝΔ έχει επιδοθεί το Μέγαρο Μαξίμου ενόψει της αυριανής ψηφοφορίας για την άρση της ασυλίας των 11 συν 2 βουλευτών που εμπλέκονται με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς οι πληροφορίες λένε ότι πολλά στελέχη της ΚΟ του κυβερνώντος κόμματος διαφωνούν με την διαδικασία που επέλεξε ο πρωθυπουργός.

Με δεδομένο ότι η κυβέρνηση δεν επιθυμεί να εμφανιστεί ότι μετά την υπόθεση Λαζαρίδη αντιμετωπίζει τώρα μία ανταρσία από τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, καθώς πολλοί γαλάζιοι βουλευτές με τον έναν ή τον άλλο τρόπο δείχνουν την διαφωνία τους με την απόφαση της κυβέρνησης να ζητήσει άρση ασυλίας για όλα τα στελέχη της, το Μέγαρο Μαξίμου προσπαθεί να κατευνάσει τα πνεύματα.

Έτσι τις τελευταίες ώρες έχουν γίνει δεκάδες τηλεφωνήματα προς τους αντιδρούντες από τον Γραμματέα της Κ.Ο. Μάξιμο Χαρακόπουλο, και τον στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού Θανάση Νέζη. Το σκεπτικό είναι ότι τυχόν διαφοροποίηση θα δώσει την εντύπωση στην κοινή γνώμη ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει εσωκομματικό πρόβλημα ενώ παράλληλα θα δημιουργηθεί η εντύπωση στους ψηφοφόρους ότι η ΝΔ στην πραγματικότητα είναι υπέρ της ατιμωρησίας.

Οι πληροφορίες λένε ότι περίπου 40 με 60 βουλευτές εμφανίζονται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να δηλώνουν ότι σκέφτονται εάν πρέπει να ψηφίσουν την άρση ασυλίας των συναδέλφων τους από την στιγμή που θεωρούν ότι τα αδικήματα για τα οποία ελέγχονται είναι… πταίσματα .

Η κυβέρνηση προκειμένου αντιμετωπίσει το θέμα προκρίνει την ψήφο κατα συνείδηση ώστε να μην έχει πολιτική φθορά καθώς εάν έβαζε θέμα κομματικής πειθαρχίας το Μέγαρο Μαξίμου θα εμφανιζόταν να μην μπορεί να ελέγξει τους βουλευτές.

Εν τω μεταξύ ενώ αρχικά κάποιοι βουλευτές είχαν αφήσει να εννοηθεί ότι θα καταψήφιζαν την άρση της ασυλίας κάποιων βουλευτών, η άποψη αυτή δεν «περπάτησε» καθώς οι υπόλοιποι βουλευτές θα εμφανίζονταν εν δυνάμει ένοχοι. Έτσι η άποψη που επικρατεί είναι όσοι δεν θέλουν να ψηφίσουν θα απέχουν από την αυριανή ψηφοφορία.

Το θέμα αυτό επισήμανε άλλωστε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης λέγοντας ότι “κάποιοι λένε ερμηνεύοντας δηλώσεις ότι θα ψηφιστεί η άρση κάποιων ασυλιών, δε θα ψηφιστεί κάποιων άλλων. Νομίζω ότι αυτό δημιουργεί και κάποια προβλήματα. Δηλαδή αν δεν ψηφίσεις την άρση ασυλίας κάποιων βουλευτών και ψηφίσεις την άρση ασυλίας κάποιων άλλων βουλευτών, είναι σαν να θεωρείς ότι κάποιοι είναι αθώοι και κάποιοι είναι ένοχοι, εν πάση περιπτώσει”.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές συνεργάτες του πρωθυπουργού από το Μέγαρο Μαξίμου αλλά και στελέχη από το κόμμα προσέγγισαν καταρχήν τον Άδωνι Γεωργιάδη που σε όλες τις τοποθετήσεις του είχε αφήσει να εννοηθεί ότι δεν θα ψήφιζε υπέρ της άρσης της ασυλίας των συναδέλφων του, τον Μάκη Βορίδη ο οποίος είχε εκφράσει παρόμοια άποψη αλλά και τον Στέλιο Πέτσα που επίσης είχε διαφοροποιηθεί από την επίσημη γραμμή του Μεγάρου Μαξίμου.

Το ερώτημα είναι φυσικά αν αυτά τα στελέχη έχουν πειστεί απ’ όσα τους λένε οι συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη αφού ειδικά ο υπουργός Υγείας έχει επιτεθεί με ιδιαίτερη σφοδρότητα εναντίον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ο δε πρώην υπουργός Μάκης Βορίδης, σε χθεσινή του συνέντευξη εμφανίστηκε προβληματισμένος, καθώς, όπως είπε, νομικά θεωρεί απολύτως αστήρικτες τις δικογραφίες και από την άλλη πλευρά δεν μπορεί να παραγνωρίζει ότι οι ίδιοι οι 11+2 συνάδελφοί του έχουν ήδη ζητήσει την άρση ασυλίας τους.

Ο Παύλος Μαρινάκης αναφερόμενος στο θέμα τόνισε ότι “σε τέτοιες ψηφοφορίες δεν είθισται να μπαίνει θέμα κομματικής πειθαρχίας. Ούτε σε αυτή την ψηφοφορία θα μπει, για να είναι σαφές. Από κει και πέρα, οφείλω να επισημάνω ότι οι ίδιοι οι βουλευτές έχουν ζητήσει την άρση της ασυλίας τους, όχι γιατί θεωρούν ότι είναι ένοχοι, αλλά γιατί πιστεύουν στην αθωότητά τους και θέλουν να την αποδείξουν“.

Να θυμίσουμε πάντως ότι στους Δελφούς ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης θα συναντηθεί με την Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι, όπου αναμένεται να συζητηθεί η ανανέωση της θητείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων.

