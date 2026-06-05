Κονγκό: Στα 452 τα κρούσματα Έμπολα – Προειδοποίηση για ανεξέλεγκτη εξάπλωση

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ανακοίνωσε ότι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού Έμπολα ανήλθαν στα 452, μετά την καταγραφή 71 νέων περιστατικών μέσα σε ένα 24ωρο, ενώ οι αμερικανικές υγειονομικές αρχές προειδοποιούν ότι χωρίς άμεσες παρεμβάσεις η επιδημία ενδέχεται να εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες που έχουν καταγραφεί ποτέ.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, από τους 452 επιβεβαιωμένους ασθενείς, οι 82 έχουν χάσει τη ζωή τους.

Η έξαρση αφορά το στέλεχος Μπουντιμπούγκιο του Έμπολα και προκαλεί έντονη ανησυχία στη διεθνή κοινότητα.

CDC: Κίνδυνος επιδημίας αντίστοιχης με εκείνη της Δυτικής Αφρικής

Τα Κέντρα Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών (CDC) των ΗΠΑ δημοσιοποίησαν τρεις εκθέσεις σχετικά με την επιδημία, προειδοποιώντας ότι χωρίς «σθεναρές παρεμβάσεις» στη δημόσια υγεία, η κατάσταση θα μπορούσε να λάβει διαστάσεις παρόμοιες ή ακόμη και μεγαλύτερες από την επιδημία του 2014-2016 στη Δυτική Αφρική.

Ο δρ Σατίς Πιλάι, υπεύθυνος διαχείρισης της επιδημίας του Έμπολα, δήλωσε ότι οι εκθέσεις δημοσιοποιήθηκαν και με στόχο να κινητοποιηθούν περισσότεροι πόροι από τη διεθνή κοινότητα.

Σενάρια για μία από τις μεγαλύτερες εξάρσεις Έμπολα

Ο Τζέισον Άσερ, διευθυντής του Κέντρου Προβλέψεων και Ανάλυσης Εξελίξεων (CFA) των CDC, ανέφερε ότι τα μοντέλα δείχνουν πως εάν μόνο μικρός αριθμός ασθενών τίθεται σε απομόνωση, η επιδημία θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες που έχουν καταγραφεί.

Οι ειδικοί εκφράζουν ανησυχία για τη δυνατότητα περιορισμού της διασποράς, ειδικά σε περιοχές με περιορισμένες υποδομές υγείας.

Νέα χρηματοδότηση από τις ΗΠΑ

Νωρίτερα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αυξήσουν κατά σχεδόν 38 εκατομμύρια δολάρια τη χρηματοδότησή τους για την αντιμετώπιση της επιδημίας, με το συνολικό ποσό να ξεπερνά πλέον τα 200 εκατομμύρια δολάρια.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών δεν διευκρίνισε τον τρόπο διάθεσης των κονδυλίων, σημείωσε όμως ότι υπάρχει στενή συνεργασία με τα CDC, καθώς και με τις αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και της Ουγκάντας.

Καραντίνα στην Κένυα για Αμερικανούς πολίτες

Η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε επίσης ότι Αμερικανοί πολίτες που έχουν εκτεθεί στον ιό, αλλά δεν εμφανίζουν συμπτώματα, θα τίθενται σε καραντίνα στην Κένυα.

Για τον σκοπό αυτό κατασκευάζεται ειδική εγκατάσταση καραντίνας.

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