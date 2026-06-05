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05.06.2026 22:46

Επίθεση σε τουρκικό αλιευτικό ανοιχτά της Κριμαίας – Ένας νεκρός και 4 τραυματίες (Video)

05.06.2026 22:46
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Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στη Μαύρη Θάλασσα, όταν τουρκικό αλιευτικό σκάφος δέχθηκε επίθεση ανοιχτά της δυτικής Κριμαίας, με συνέπεια έναν νεκρό και τέσσερις τραυματίες, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής Ακτοφυλακής.

Η τουρκική πλευρά περιγράφει την επίθεση ως αιφνίδια και ιδιαίτερα βίαιη, με αποτέλεσμα το σκάφος να υποστεί σοβαρές ζημιές και τελικά να βυθιστεί.

Σε επίσημη ανακοίνωση της Διοίκησης της Τουρκικής Ακτοφυλακής αναφέρεται ότι: «Σήμερα, ανοιχτά της δυτικής Κριμαίας, στη Σεβαστούπολη, πραγματοποιήθηκε επίθεση στο τουρκικής σημαίας αλιευτικό σκάφος “Duru 67”, το οποίο υπέστη ζημιές και βυθίστηκε».

Μετά τη βύθιση του σκάφους, άλλο αλιευτικό που βρισκόταν στην περιοχή συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης των ναυτικών που είχαν πέσει στη θάλασσα.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση: «Το αλιευτικό “Burak Kaya”, που βρισκόταν στην περιοχή, διέσωσε τους 5 τραυματίες από το βυθιζόμενο σκάφος. Ένας από τους βαριά τραυματίες έχασε τη ζωή του κατά τη μεταφορά προς την κατεύθυνση της Ινεμπολού».

Επιχείρηση της τουρκικής ακτοφυλακής

Μετά το σήμα κινδύνου, κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της τουρκικής Ακτοφυλακής για παροχή βοήθειας και ιατρική υποστήριξη.

Η επιχείρηση εξελίχθηκε υπό δύσκολες συνθήκες στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της ζώνης έρευνας και διάσωσης της Τουρκίας.

Κατόπιν ειδοποίησης, το σκάφος «TCSG-96» της Διοίκησης Ακτοφυλακής απέπλευσε στις 12:35 από το λιμάνι της Ινεμπολού. Στο σκάφος επέβαιναν 4 γιατροί και 19 μέλη ιατρικού προσωπικού του UMKE.

Η επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε όταν οι τουρκικές δυνάμεις έφτασαν στο αλιευτικό «Burak Kaya», όπου βρίσκονταν οι διασωθέντες.

Η αρμόδια μονάδα έφτασε στις 19:20 στο αλιευτικό «Burak Kaya», σε απόσταση 115 ναυτικών μιλίων βόρεια του λιμανιού της Ινεμπολού. Η σορός του θανόντος  παραδόθηκε στο σκάφος της Ακτοφυλακής, όπου επιβιβάστηκαν και οι τραυματίες. Ξεκίνησε άμεσα ιατρική παρέμβαση και το πλοίο έλαβε πορεία επιστροφής.

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