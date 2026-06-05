Ο Πούτιν «εξακολουθεί να επιλέγει τον πόλεμο», λέει ο Ζελένσκι μετά την άρνηση του Ρώσου προέδρου να συναντηθούν

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Ο Βλαντιμίρ Πούτιν «εξακολουθεί να επιλέγει τον πόλεμο» με την Ουκρανία, που συνεχίζεται για περισσότερα από τέσσερα χρόνια, απορρίπτοντας μια συνάντηση που πρότεινε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως κατήγγειλε ο ίδιος σήμερα.
«Δυστυχώς, η ρωσική πλευρά εξακολουθεί να επιλέγει τον πόλεμο. (…) Απλά δεν θέλει να βάλει τέλος στον πόλεμο», δήλωσε ο επικεφαλής του ουκρανικού κράτους.
«Νομίζω πως αυτή η απάντηση θα απογοητεύσει πολλούς στον κόσμο», σημείωσε ο Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια του νυχτερινού βιντεοσκοπημένου μηνύματός του.
Υπενθυμίζεται ότι ο Ρώσος πρόεδρος είπε νωρίτερα σήμερα πως «δεν βλέπει τον λόγο» για μια τέτοια συνάντηση, όσο μια ειρηνευτική συμφωνία δεν έχει οριστικοποιηθεί.
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