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ΚΟΣΜΟΣ

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05.06.2026 21:32

Ο Πούτιν «εξακολουθεί να επιλέγει τον πόλεμο», λέει ο Ζελένσκι μετά την άρνηση του Ρώσου προέδρου να συναντηθούν

05.06.2026 21:32
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Ο Βλαντιμίρ Πούτιν «εξακολουθεί να επιλέγει τον πόλεμο» με την Ουκρανία, που συνεχίζεται για περισσότερα από τέσσερα χρόνια, απορρίπτοντας μια συνάντηση που πρότεινε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως κατήγγειλε ο ίδιος σήμερα.

«Δυστυχώς, η ρωσική πλευρά εξακολουθεί να επιλέγει τον πόλεμο. (…) Απλά δεν θέλει να βάλει τέλος στον πόλεμο», δήλωσε ο επικεφαλής του ουκρανικού κράτους.

«Νομίζω πως αυτή η απάντηση θα απογοητεύσει πολλούς στον κόσμο», σημείωσε ο Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια του νυχτερινού βιντεοσκοπημένου μηνύματός του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ρώσος πρόεδρος είπε νωρίτερα σήμερα πως «δεν βλέπει τον λόγο» για μια τέτοια συνάντηση, όσο μια ειρηνευτική συμφωνία δεν έχει οριστικοποιηθεί.

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