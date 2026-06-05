Φωτιά σε εργοστάσιο της Honda στη Βαρκελώνη – Απομακρύνθηκαν 150 εργαζόμενοι (Video)

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Φωτιά ξέσπασε σε εργοστάσιο της Honda, που βρίσκεται στα περίχωρα της Βαρκελώνης.
Η φωτιά ξέσπασε σε αποθήκη ανταλλακτικών του εργοστασίου. Σε βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα δικτύωσης φαίνονται μαύροι καπνοί να έχουν κυκλώσει το εργοστάσιο.
Οι 150 εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Στο σημείο επιχειρούν με 28 ομάδες εδάφους με 17 οχήματα της Πυροσβεστικής.
Η Πολιτική Προστασία της Γενικής Κυβέρνησης της Καταλονίας ζήτησε από τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή και σε περίπτωση που ο καπνός πλησιάσει τα σπίτια τους να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.
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