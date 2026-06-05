Φωτιά σε εργοστάσιο της Honda στη Βαρκελώνη – Απομακρύνθηκαν 150 εργαζόμενοι (Video)

Φωτιά ξέσπασε σε εργοστάσιο της Honda, που βρίσκεται στα περίχωρα της Βαρκελώνης.

Η φωτιά ξέσπασε σε αποθήκη ανταλλακτικών του εργοστασίου. Σε βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα δικτύωσης φαίνονται μαύροι καπνοί να έχουν κυκλώσει το εργοστάσιο.

SE HA INCENDIADO LA FABRICA DE HONDA



MOLA pic.twitter.com/8WXgmrvWL4 — del rio (@iamdelrioo) June 5, 2026

Οι 150 εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Στο σημείο επιχειρούν με 28 ομάδες εδάφους με 17 οχήματα της Πυροσβεστικής.

🇪🇸ESPAÑA: INCENDIO Y EXPLOSIONES EN PLANTA DE HONDA EN BARCELONA



Un incendio devastador acompañado de múltiples explosiones en la planta de motocicletas de Honda en Santa Perpètua de Mogoda y Palau, Barcelona.



Los trabajadores fueron evacuados de emergencia mientras las llamas… pic.twitter.com/ljuvb8O2Sb — Dani Lerer (@danilerer) June 5, 2026

Η Πολιτική Προστασία της Γενικής Κυβέρνησης της Καταλονίας ζήτησε από τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή και σε περίπτωση που ο καπνός πλησιάσει τα σπίτια τους να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

Los bomberos trabajan para sofocar el incendio en la fábrica de Honda en Santa Perpetua de Moguda (Barcelona). pic.twitter.com/1B3XjKAeOy — THE OBJECTIVE (@TheObjective_es) June 5, 2026

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