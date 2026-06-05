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ΚΟΣΜΟΣ

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05.06.2026 13:37

Ολοένα και σε πιο βαθιά απομόνωση το Ισραήλ – Δύο στους 3 πολίτες του κόσμου έχει αρνητική άποψη

05.06.2026 13:37
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credit: AP

Το Ισραήλ μέρα με την μέρα μετατρέπεται στη χώρα με τους περισσότερους haters.

Αποκαλυπτική είναι η έρευνα του Pew Research Center το οποίο ρώτησε πολίτες σε 36 χώρες του κόσμου για την άποψή του για την χώρα και δεν ήταν καθόλου καλή…

Σύμφωνα με την έρευνα, το 67% των ερωτηθέντων έχει αρνητική γνώμη για το Ισραήλ, ενώ μόλις το 25% έχει θετική άποψη.

Οι περισσότερες συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν μετά την έναρξη της πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ και του Iράν, γεγονός που, σύμφωνα με την έκθεση, συνέβαλε στην επιδείνωση του διεθνούς οικονομικού κλίματος.

Πού καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ποσοστά αρνητικών απόψεων

Τα υψηλότερα ποσοστά αρνητικών απόψεων καταγράφηκαν σε χώρες με μουσουλμανική πλειοψηφία, όπως το Μπαγκλαντές, η Ινδονησία, η Μαλαισία, το Πακιστάν και η Τουρκία. Αντίστοιχα αρνητικές στάσεις καταγράφηκαν και στην Δυτική Όχθη καθώς και στην ανατολική Ιερουσαλήμ. 

Ιδιαίτερα αρνητική εμφανίζεται και η κοινή γνώμη στην Ευρώπη. Στην Ιταλία, την Ολλανδία και την Ισπανία, περίπου τα δύο τρίτα ή και περισσότεροι από τους ερωτηθέντες δήλωσαν ότι έχουν «πολύ αρνητική» εικόνα για το Ισραήλ.

Σύμφωνα με το Pew, οι αρνητικές απόψεις αυξήθηκαν σε 13 από τις 24 χώρες για τις οποίες υπήρχαν συγκρίσιμα στοιχεία προηγούμενων ετών. Στην Αργεντινή για παράδειγμα το 46% αρνητικής εικόνας, έχει μετατραπεί σε  55%.

Διψήφια αύξηση παρουσιάζουν επίσης τα ποσοστά στην Αυστραλία, την Ιταλία, τη Νιγηρία, την Πολωνία και το Ημωμένο Βασίλειο.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.06.2026 15:23
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