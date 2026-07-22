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22.07.2026 14:30

«Γράμμα προς τον Κόσμο»: Ο καλλιτέχνης και συγγραφέας Χρίστος Χαλικιάς μεταφράζει την Emily Dickinson

22.07.2026 14:30
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Τριάντα ποιήματα που λειτουργούν ως μικρές συνομιλίες με τον κόσμο, αλλά και με τον πιο μυστικό εαυτό μας

Από τις εκδόσεις Συρτάρι κυκλοφορεί η νέα ελληνική ανθολογία της Έμιλι Ντίκινσον (Emily Dickinson) με τίτλο «Γράμμα προς τον Κόσμο. Τριάντα σταγόνες φωτός και σκότους», σε μετάφραση και εισαγωγή του Χρίστου Χαλικιά.

Η Emily Dickinson έγραψε για όσα συνήθως μένουν ανείπωτα. Για τον χρόνο και την απώλεια. Για την ελπίδα και τη μοναξιά. Για τη φύση και την καθημερινή ζωή. Για εκείνη τη λεπτή στιγμή όπου κάτι αλλάζει μέσα μας, χωρίς να μπορεί να εξηγηθεί με λέξεις. Με λιτότητα, πυκνότητα και μοναδική ποιητική δύναμη δημιούργησε ένα έργο που εξακολουθεί να συγκινεί και να γεννά νέες αναγνώσεις.

Η παρούσα ανθολογία συγκεντρώνει τριάντα χαρακτηριστικά ποιήματά της, διατρέχοντας τους βασικούς άξονες της ποιητικής της δημιουργίας και επιχειρώντας να διατηρήσει στη μετάφραση τον ιδιαίτερο ρυθμό, τη διαύγεια και τη σιωπή που αποτελούν την ταυτότητα της γραφής της.

Τριάντα ποιήματα που λειτουργούν ως μικρές συνομιλίες με τον κόσμο, αλλά και με τον πιο μυστικό εαυτό μας.

Μου αρέσει μια όψη Αγωνίας,

Γιατί ξέρω πως είναι αληθινή –

Οι άνθρωποι δεν προσποιούνται Σπασμούς,

Ούτε μιμούνται τον Τρόμο –

Τα Μάτια θαμπώνουν μια φορά –

κι αυτό είναι ο Θάνατος –

Αδύνατο να υποκριθεί κανείς

Τις Σιαγόνες πάνω στο Μέτωπο

Που υφαίνει η ταπεινή Οδύνη –

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