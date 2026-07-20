Παρέλαση διασήμων στον τελικό του Μουντιάλ με νικήτρια την Ισπανία – Μαντόνα, Σακίρα, Τζάστιν Μπίμπερ στο εντυπωσιακό σόου (Videos)

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Η Ισπανία είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια κατορθώνοντας να επικρατήσει της Αργεντινής και να πάρει τη νίκη στον Μεγάλο Τελικό του Μουντιάλ 2026.

Οι δύο ομάδες συγκρούστηκαν στο Νιου Τζέρσεϊ με φόντο την κατάκτηση του σημαντικότερου τροπαίου στο ποδόσφαιρο.

Μετά από συνεχόμενες παρατάσεις, στο 106ο λεπτό με μία σέντρα από τα δεξιά στο δεύτερο δοκάρι, ο Γουίλιαμς γύρισε την μπάλα με κεφαλιά στον Φεράν και αυτός με δυνατό σουτ νίκησε τον Μαρτίνες κάνοντας το 1-0.

Λίγα λεπτά αργότερα σκόραρε και πάλι ο Τόρες, αλλά αυτή τη φορά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ.

Τελικά, στο 122′ ο Σλοβένος διαιτητής σφύριξε τη λήξη και ο ισπανικός πάγκος ξέσπασε σε ξέφρενους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του 2ου παγκοσμίου κυπέλλου στην ιστορία της. Το τελευταίο ήταν το 2010.

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια του Half Time Show, σημειώθηκε μία back-to-back παρέλαση celebrities από το γρασίδι του γηπέδου.

Μαντόνα, Σακίρα, Ρόμπι Γουίλιαμς, Νικόλ Σέρσιντζερ, Τζάστιν Μπίμπερ και BTS ήταν μερικά μόνο από τα ονόματα που πέρασαν από τη σκηνή του εντυπωσιακού προγράμματος που στήθηκε ανάμεσα τα ημίχρονα.

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