Συγκίνηση για τον Σταύρο Φλώρο: Τον κουβάλησε στην πλάτη ο Μάνος Μαλλιαρός – «Καλώς ήρθες, αδερφέ μου, σιδερένιος»

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Συγκινητικές στιγμές περνάει ο Σταύρος Φλώρος μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, έχοντας διαρκώς στο πλάι του τους συγγενείς του αλλά και φίλους του.

Ένας από τους ανθρώπους που συνάντησε ήταν και ο Μάνος Μαλλιαρός, ο οποίος ήταν μαζί τους τις πρώτες δραματικές στιγμές του ατυχήματος στον Άγιο Δομίνικο και ουσιαστικά ήταν εκείνος που τον διέσωσε μετά το χτύπημα που δέχθηκε ο 22χρονος από διερχόμενο σκάφος ενώ έκαναν υποβρύχιο ψάρεμα.

Οι δύο πρώην συμπαίκτες του Survivor επέλεξαν να πάνε εκδρομή στη Μεσορόπη Καβάλας, από όπου και δημοσίευσαν στο Instagram βίντεο και φωτογραφίες.

Σταύρος Φλώρος: Η εκδρομή μέσα στη φύση

Όπως φαίνεται στα πλάνα, τα μονοπάτια από τα οποία πέρασαν ήταν αρκετά δύσβατα ώστε να μπορεί να μετακινηθεί άνετα ο Σταύρος Φλώρος με το αναπηρικό του αμαξίδιο, όμως αυτό δεν αποτέλεσε εμπόδιο, καθώς ο Μάνος Μαλλιαρός τον κουβάλησε στην πλάτη του και οι φίλοι και συγγενείς ακολουθούσαν από πίσω, μεταφέροντας το αμαξίδιο με τα χέρια τους.

«Στάθηκε όρθιος απέναντι σε όλα»

Οι δύο άντρες έκαναν επίσης βόλτες στην πόλη και ασχολήθηκαν με διάφορες ψυχαγωγικές δραστηριότητες, με τον Μάνο Μαλλιαρό να σημειώνει στη λεζάντα της ανάρτησής του πως περίμενε αυτή τη στιγμή εδώ και πολύ καιρό: «Περίμενα αυτή τη στιγμή όσο λίγες στη ζωή μου. Δύο μήνες πριν, η ζωή μάς δοκίμασε με τον πιο σκληρό τρόπο. Σήμερα, όμως, το μόνο που βλέπω είναι έναν άνθρωπο που στάθηκε όρθιος απέναντι σε όλα. Δεν υπάρχουν λόγια για το πόσο χαίρομαι που σε έχω ξανά εδώ. Δόξα τω Θεώ που επέστρεψες. Καλώς ήρθες, αδερφέ μου. Σιδερένιος», έγραψε.

Το χρονικό του ατυχήματος

Τον Μάιο του 2026, ο 22χρονος παίκτης του Survivor τραυματίστηκε σοβαρά στη θάλασσα του Αγίου Δομινίκου. Χτυπήθηκε από διερχόμενο ταχύπλοο σκάφος την ώρα που έκανε ψαροντούφεκο. Ο τραυματισμός ήταν τόσο κρίσιμος που προκάλεσε την αναβολή του reality επιβίωσης, ενώ οι γιατροί αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε ακρωτηριασμό.

Αμέσως μετά το ατύχημα, μεταφέρθηκε σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στο Μαϊάμι. Εκεί υποβλήθηκε σε χειρουργικές επεμβάσεις και ξεκίνησε το δύσκολο έργο της σωματικής και ψυχολογικής αποκατάστασης. Στις 16 Ιουλίου 2026, ο Σταύρος Φλώρος προσγειώθηκε στην Αθήνα και επέστρεψε στους συγγενείς και τους φίλους του.

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