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19.07.2026 12:36

Ζάκυνθος: Η «ιπτάμενη» πιανίστρια που δίνει ρεσιτάλ μέσα στη θάλασσα και μαγεύει (Video)

19.07.2026 12:36
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Ένα ξεχωριστό ρεσιτάλ σε ένα ξεχωριστό μέρος έδωσε για ακόμα μια φορά η Έλενα Ξυδιά μαζί με το πιάνο της, αυτή τη φορά στην «Ακτή του Ονείρου» στη Ζάκυνθο, που είναι προσβάσιμη αποκλειστικά με σκάφος.

Ανάμεσα στις φυσικές σπηλιές, με «όπλο» ένα πραγματικό πιάνο, ώστε να γεννηθεί ακόμη ένα μουσικό ταξίδι του Piano Natural Heritage Project, με πρωταγωνίστρια την ιπτάμενη πιανίστρια Έλενα Ξυδιά, σε σύλληψη και δημιουργική επιμέλεια του σκηνοθέτη Πασχάλη Μάντη. Η κάμερα ταξίδεψε ανάμεσα στις φυσικές σπηλιές και στα καταγάλανα νερά της Ζακύνθου, δημιουργώντας εικόνες που δύσκολα πιστεύει κανείς ότι είναι αληθινές.

Για περισσότερα από έξι χρόνια, η Έλενα Ξυδιά ταξιδεύει με ένα πιάνο μεταφέροντας μέσα από τη μουσική, ένα παγκόσμιο μήνυμα για την προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Κάθε νέα παραγωγή αποτελεί μια πρόσκληση να γνωρίσουμε την Ελλάδα διαφορετικά, με το κοινό να αγκαλιάζει αυτή την προσπάθεια και κάθε χρόνο να ανοίγονται νέοι δρόμοι. 

Γέφυρα ανάμεσα στον άνθρωπο και τον τόπο

Το Piano Natural Heritage Project, με εμπνευστή και δημιουργό τον Πασχάλη Μάντη δημιουργήθηκε για να αποδείξει ότι η μουσική μπορεί να γίνει γέφυρα ανάμεσα στον άνθρωπο και τον τόπο.

Σε μια εποχή όπου σχεδόν τα πάντα μπορούν να δημιουργηθούν ψηφιακά, το Piano Natural Heritage Project συνεχίζει να επιλέγει να ταξιδεύει πραγματικά, να μεταφέρει πραγματικά ένα πιάνο, να κινηματογραφεί πραγματικούς τόπους και να αποδεικνύει ότι ο μεγαλύτερος δημιουργός δεν είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Είναι η ίδια η φύση και βρίσκεται ήδη την Ελλάδα.

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