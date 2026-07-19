Τουρκικό εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε από πυραύλους στη Μαύρη Θάλασσα – Πέντε νεκροί και 5 αγνοούμενοι

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τουρκικό εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε σήμερα από τρεις «ρωσικούς πυραύλους »και πέντε ναυτικοί σκοτώθηκαν, ισχυρίζεται το Πολεμικό Ναυτικό της Ουκρανίας, προσθέτοντας ότι η τύχη άλλων πέντε μελών του πληρώματος παραμένει άγνωστη.

Το πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου, που ήταν φορτωμένο με δημητριακά, χτυπήθηκε από τρεις πυραύλους τύπου κρουζ «ενώ απομακρυνόταν από τη ζώνη των συγκρούσεων», ανέφερε η πηγή αυτή.

Οκτώ άνθρωποι διασώθηκαν απομακρύνθηκαν και έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Οδησού, στη Μαύρη Θάλασσα.

Διαβάστε επίσης

O Νετανιάχου κάνει αντιπολίτευση στον… Μαμντάνι: «Να διορθώσει τις ζημιές που προκαλεί στην πόλη του»



Σάλος με δημοσίευμα της Wall Street Journal: Εκστρατεία επιρροής 45 εκατ. του Ισραήλ στις ΗΠΑ με AI, influencers, επικοινωνιολόγους για να γίνει… αρεστό



Η Μελόνι ζήτησε να προχωρήσει με την διαδικασία απονομής χάριτος στον κοσμηματοπώλη που σκότωσε δύο ληστές