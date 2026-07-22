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22.07.2026 14:45

Μόλις 13 μέρες κράτησε η υπόσχεση Φάμελλου, πρόλαβε και το περίφημο «οι επόμενες 2 εβδομάδες είναι κρίσιμες»

22.07.2026 14:45
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«Τιμώ τη λαϊκή εντολή. Παραμένω στη Βουλή. Παραμένω στον ΣΥΡΙΖΑ». Αυτό είπε στις 9 Ιουλίου, όταν παραιτήθηκε από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελλος.

Πιθανόν να μην ήθελε να πει ψέματα τότε. Μπορεί να ήταν η σύγχυση της στιγμής. Ίσως τα υπολόγισε λάθος. Ενδεχομένως να μην είχε υπολογίσει ότι ο καύσωνας που στο μεταξύ ενέσκηψε στη χώρα θα έλιωνε όχι μόνο την… άσφαλτο, αλλά και τις διαβεβαιώσεις, όπως αυτή: «Παραμένω στον ΣΥΡΙΖΑ»! Χρειάστηκαν μόλις 13 μέρες να αυτοακυρωθεί και να αυτοδιαψευστεί!

Στις 22 Ιουλίου, ένα πυρακτωμένο μεσημέρι ο Φάμελλος ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η δήλωση της 9ης Ιουλίου δεν κάηκε βέβαια ολόκληρη. Στη Βουλή παραμένει, όπως γνωστοποίησε προς το… αριστερό κοινό. Η έδρα έχει προνόμια βλέπετε. Ο ΣΥΡΙΖΑ (ειδικά χωρίς την προεδρία), όχι!

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ΤΕΤΑΡΤΗ 22.07.2026 15:38
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