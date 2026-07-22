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ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

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22.07.2026 11:43

Η Νίνα Κασιμάτη «καρφώνει» Τσίπρα για ιδιωτικά ΑΕΙ

22.07.2026 11:43
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Τον Αλέξη Τσίπρα «καρφώνει» η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίνα Κασιμάτη για το θέμα των μη κρατικών πανεπιστημίων με ανάρτησή της.

Σε αυτήν αναφέρει ότι «η κρίση του ΣτΕ επί της συνταγματικότητας ενός νόμου δεν υποχρεώνει καμία κυβέρνηση να διατηρήσει σε ισχύ αυτόν το νόμο, αν πολιτικά κρίνει ότι δεν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, το όραμά της ή/και τους διακηρυγμένους προγραμματικούς σκοπούς για τα οποία ψηφίστηκε από τον κυρίαρχο λαό.

Συνεννοηθήκαμε πιστεύω, γιατί το νομοτεχνικό δράμα βλάπτει σοβαρά την Πολιτική» καταλήγει η κα Κασιμάτη.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΛΑΣ είχε τοποθετηθεί για το θέμα ως εξής: «Τα ιδρύματα αυτά έχουν νομοθετηθεί και λειτουργούν και χιλιάδες νέοι έχουν επενδύσει ήδη στην φοίτησή τους σε αυτά τα ιδρύματα δημιουργώντας μια κατάσταση την οποία εμείς την αντιμετωπίζουμε με υπευθυνότητα.

Η ασφάλεια δικαίου των πολιτών δηλαδή το γεγονός ότι αφού νομοθέτησε η πολιτεία πήγα και έγραψα το παιδί μου εκεί το οποίο τώρα σπουδάζει και το οποίο περιμένει ότι θα πάρει κάποιο πτυχίο, είναι ύψιστης σημασίας ζήτημα για εμάς για αυτό δεν θα καταργήσουμε τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης».

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