ΔΕΥΤΕΡΑ 20.04.2026 20:47
20.04.2026 19:32

Ο πρώην Σπαρτιάτης Κατσιβαρδάς λέει ότι θα ήταν «ευχής έργον» να πάει στη Νέα Δημοκρατία

«Παρών» δηλώνει ο ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην στέλεχος των «Σπαρτιατών», Χάρης Κατσιβαρδάς, στο ενδεχόμενο να προσχωρήσει στη Νέα Δημοκρατία, χαρακτηρίζοντάς το μάλιστα «ευχής έργον».

Μιλώντας στο κανάλι της Βουλής ο βουλευτής εξήρε το νεοδημοκρατικό παρελθόν του. «Εγώ ούτως ή άλλως προέρχομαι από τη Νέα Δημοκρατία. Ήμουν στα φοιτητικά μου χρόνια στη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, μετέπειτα στην ΟΝΝΕΔ. Ήμουν εκλεγμένος στο Δήμο Αθηναίων με τον νυν πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη και ούτω καθεξής. Απλώς επειδή θεωρώ ότι η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού η πηδαλιούχηση της χώρας πρέπει να έχει μία σταθερότητα και μία ασφάλεια σε καθολικό επίπεδο» και συμπλήρωσε πως «είναι χρέος μου να συντάσσομαι με τα νομοσχέδια της κυβέρνησης, διότι με αμείλικτο ρεαλισμό θέλω μία χώρα με σταθερότητα, ασφάλεια, διεθνή φερεγγυότητα και αξιοπιστία και κατ΄ουσίαν να ανταποκρίνεται στις ιδεολογικές αρχές της Νέας Δημοκρατίας».

Επίσης, σημείωσε ότι «με αυτές τις αρχές γαλουχήθηκα και εξ αυτών συντάχθηκα στα πρώτα μου μεταφοιτητικά χρόνια με τον Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος πρεσβεύει το στίγμα της συντηρητικής παράταξης, όπως και ο πρωθυπουργός της χώρας».

Για να δούμε αν θα γίνει ο… «πολιτικός γάμος».

Διαβάστε επίσης:

Βορίδης για τις άρσεις ασυλίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Θα τις απέρριπτα όλες, αλλά ίσως δεν πρέπει να στεναχωρήσω όσους το ζητούν

Σύγκρουση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ και για το βιογραφικό του Καββαδά

Χάρης Δούκας: Η Αθήνα έχει αλλάξει σελίδα και έχει εξελιχθεί σε αυτόνομο και ισχυρό προορισμό





Ελιζέ: Η επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα θα αναδείξει τους ιστορικούς δεσμούς ανάμεσα στη Γαλλία και την Ελλάδα

Ο τραγουδιστής D4vd κατηγορείται για τη δολοφονία 14χρονης που βρέθηκε διαμελισμένη στο αυτοκίνητό του

100 χρόνια ΠΑΟΚ: Το… ασπρόμαυρο ποτάμι στην Αριστοτέλους για το πάρτι γενεθλίων του δικέφαλου του Βορρά (Photos/Video)

Η Τζένιφερ Λόπεζ στο πλευρό της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ; Το μεγάλο στοίχημα της παραγωγής

Χαϊδάρι: Τέσσερις ώρες διήρκησε η επέμβαση στην 13χρονη που έπεσε από την κουπαστή του σχολείου – «Από θαύμα σώθηκε», λένε οι γιατροί 

Το ΕΑΠ... «καθαρίζει» τον Μαρκόπουλο: Έχει πτυχίο στον Ελληνικό Πολιτισμό

510: Σκάλα Ωρωπού - Ζηρίνειο σε 1 ώρα, φωτογραφίες και βίντεο από το πρώτο δρομολόγιο της νέας λεωφορειακής γραμμής

Ο Ράφα δεν μένει πια εδώ: Προς διαζύγιο Παναθηναϊκός και Μπενίτεθ – Η ήττα από τον Ολυμπιακό αποτέλεσμα ή καταλύτης της ρήξης;

Συρίγος σε Αναστασοπούλου: «Σταυρό κουβαλάς με τον Πορτοσάλτε» - «Αγωνιστικούς χαιρετισμούς» (Video)

Τετ α τετ με νόημα και... αγωνία, Φλωρίδη – Κοβέσι την Τετάρτη

