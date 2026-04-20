Ο πρώην Σπαρτιάτης Κατσιβαρδάς λέει ότι θα ήταν «ευχής έργον» να πάει στη Νέα Δημοκρατία

«Παρών» δηλώνει ο ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην στέλεχος των «Σπαρτιατών», Χάρης Κατσιβαρδάς, στο ενδεχόμενο να προσχωρήσει στη Νέα Δημοκρατία, χαρακτηρίζοντάς το μάλιστα «ευχής έργον».

Μιλώντας στο κανάλι της Βουλής ο βουλευτής εξήρε το νεοδημοκρατικό παρελθόν του. «Εγώ ούτως ή άλλως προέρχομαι από τη Νέα Δημοκρατία. Ήμουν στα φοιτητικά μου χρόνια στη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, μετέπειτα στην ΟΝΝΕΔ. Ήμουν εκλεγμένος στο Δήμο Αθηναίων με τον νυν πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη και ούτω καθεξής. Απλώς επειδή θεωρώ ότι η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού η πηδαλιούχηση της χώρας πρέπει να έχει μία σταθερότητα και μία ασφάλεια σε καθολικό επίπεδο» και συμπλήρωσε πως «είναι χρέος μου να συντάσσομαι με τα νομοσχέδια της κυβέρνησης, διότι με αμείλικτο ρεαλισμό θέλω μία χώρα με σταθερότητα, ασφάλεια, διεθνή φερεγγυότητα και αξιοπιστία και κατ΄ουσίαν να ανταποκρίνεται στις ιδεολογικές αρχές της Νέας Δημοκρατίας».

Επίσης, σημείωσε ότι «με αυτές τις αρχές γαλουχήθηκα και εξ αυτών συντάχθηκα στα πρώτα μου μεταφοιτητικά χρόνια με τον Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος πρεσβεύει το στίγμα της συντηρητικής παράταξης, όπως και ο πρωθυπουργός της χώρας».

Για να δούμε αν θα γίνει ο… «πολιτικός γάμος».

